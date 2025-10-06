Market Structure Internal & External (CHoCH/BoS)

Описание:

Индикатор Market Structure Internal & External (CHoCH/BoS) — это мощный инструмент для анализа структуры рынка (Market Structure - MS), который автоматически определяет и визуализирует ключевые точки разворота (свинги) и пробои структуры на двух различных временных масштабах/глубинах: Внутренней (Internal) и Внешней (External).

Он использует концепции Change of Character (CHoCH) и Break of Structure (BoS) из методологии Smart Money Concepts (SMC) для идентификации потенциальных смен тренда и его продолжения.

Ключевые особенности:

Двойной анализ структуры: Одновременно отслеживает внутреннюю (краткосрочную, с низким параметром свинга) и внешнюю (долгосрочную, с высоким параметром свинга) структуру рынка. Автоматическая маркировка: Визуализирует на графике: CHoCH (Change of Character) : Потенциальный ранний сигнал смены направления тренда (отмечен как CHoCH или CHoCH+ ).

BoS (Break of Structure) : Подтверждение продолжения текущего тренда (отмечен как BoS или BoS+ ).

"плюс" (+) в маркировке означает, что пробой/разворот относится к Внешней структуре.

3. Возможность отображать только Внутреннюю, только Внешнюю или Обе структуры одновременно.

Важное примечание: Индикатор предназначен для визуального анализа и не генерирует торговых сигналов напрямую. Трейдер должен самостоятельно интерпретировать пробои структуры в контексте своей торговой стратегии.