Market Structure Internal External
Market Structure Internal & External (CHoCH/BoS)
Описание:
Индикатор Market Structure Internal & External (CHoCH/BoS) — это мощный инструмент для анализа структуры рынка (Market Structure - MS), который автоматически определяет и визуализирует ключевые точки разворота (свинги) и пробои структуры на двух различных временных масштабах/глубинах: Внутренней (Internal) и Внешней (External).
Он использует концепции Change of Character (CHoCH) и Break of Structure (BoS) из методологии Smart Money Concepts (SMC) для идентификации потенциальных смен тренда и его продолжения.
Ключевые особенности:
- Двойной анализ структуры: Одновременно отслеживает внутреннюю (краткосрочную, с низким параметром свинга) и внешнюю (долгосрочную, с высоким параметром свинга) структуру рынка.
- Автоматическая маркировка: Визуализирует на графике:
- CHoCH (Change of Character): Потенциальный ранний сигнал смены направления тренда (отмечен как CHoCH или CHoCH+).
- BoS (Break of Structure): Подтверждение продолжения текущего тренда (отмечен как BoS или BoS+).
- "плюс" (+) в маркировке означает, что пробой/разворот относится к Внешней структуре.
3. Возможность отображать только Внутреннюю, только Внешнюю или Обе структуры одновременно.
Важное примечание: Индикатор предназначен для визуального анализа и не генерирует торговых сигналов напрямую. Трейдер должен самостоятельно интерпретировать пробои структуры в контексте своей торговой стратегии.