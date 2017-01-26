MQL5 hakkında geri bildirim - sayfa 5
İlk düzeltme:
Bu sadece aklıma gelen ilk şey. Böyle "küçük şeyler" arabası.
Geliştiricilerin anlamasının zamanı geldi - bir değişim terminali duyuruldıysa, uygun konsepti kullanın. Koltuk değneklerine "sıfırdan yeniden yazılmış" bir mutfak robotunun bir kopyasını koymanın faydası nedir?
Başlangıçta, düşük likiditeye sahip, borsada işlem gören finansal araçlara odaklanmak gerekiyordu. Sıvı olanlar sisteme kendileri uyacaktır.
O zaman cam insan olurdu ,
ve tüm platformlar için geleneksel "Mevcut parametreler tablosu" bir yer olurdu,
ve limit emirleri yardımıyla ticaret yapma tutumu uygun yere düştü,
ve belki de gereksiz tarihsel seriler (maksimum spread, tick hacmi) yerine dönem için tam teşekküllü ASK/BID olacaktır.
Kısacası devrim yürümedi, aptalca öğütler veren yıkıcılar yenildi. Kralım çok yaşa! ...mutfak.
Broker demo modu, ticaret için 719 enstrümana sahiptir, yaklaşık 650'si devre dışıdır
piyasaya genel bakışta "Tümünü göster"i belirttiğinizde, 719'un tümünü yükledikten sonra terminal yavaşlar ve donar .. (tıklama veya tuş vuruşu komutu arasında bir gecikme olur) ve yürütmesi 1-4 saniyedir ...
Şaşırtıcı, MT4 için yazılan ve neredeyse hiç değişmeden MT5'e aktarılan kod, MT5'te on kat daha yavaş çalışıyor
Forex'ten vadeli işlemlere geçerken bir ticaret hesabını tahmin ederken, daha önce açılmış pencereler askıda kalıyor ve güncellemeleri bekliyor. (Teorik olarak, geleceğin ilk karakterini alıp göstermeli veya sadece kapatmalı, ancak bir güncelleme için beklememeliler..)
"Market Watch" ile çalışmak hiç düşünülmüyor..
Bir sembolü Del tuşu ile sildiğinizde pencere inaktif hale gelir ve Del tuşu ile sembolü tekrar silmek için öncelikle pencereyi aktif etmeniz gerekir.
"Piyasa İzleme" deki araçlarla yüksek hızlı çalışma hiç düşünülmedi ...
µl5'e göre
µl 4'te ObjectsDeleteAll (0,"Prefix"); önekle silme, MT5'te unuttunuz mu?
1150 windows 8.1 pro 64x
Hayır, unutmadılar. Ama pek bir fark yok:
P./S.: Bu arada c -1 , EMPTY yerine MT4'te çalışıyor.
Kendime bir not yazdım:
Stilistin işi de açıklanamaz
kılavuzda yazılı
Çizgi hizalama ile biçimlendirme sırasında değiştirme istisnaları
Yukarıdaki şekillendirici değiştirme kuralları bazı durumlarda geçerli değildir. Bu, yazarın bitişik satırlardaki hizalamasını ihlal etmemek için sağlanmıştır. Şekillendirici, aşağıdaki anahtar sözcükler ve karakterler için satır satır hizalamayı tanır:
Şekillendirici yine de kodu istediği gibi düzeltir....
Broker demo modu, ticaret için 719 enstrümana sahiptir, yaklaşık 650'si devre dışıdır
piyasaya genel bakışta "Tümünü göster"i belirttiğinizde, 719'un tümünü yükledikten sonra terminal yavaşlar ve donar .. (tıklama veya tuş vuruşu komutu arasında bir gecikme olur) ve yürütmesi 1-4 saniyedir ...
Şaşırtıcı, MT4 için yazılan ve neredeyse hiç değişmeden MT5'e aktarılan kod, MT5'te on kat daha yavaş çalışıyor
Teknik olarak kanıtlayın lütfen.
Burada doğrudan yanıltıcı olduğunuzu hemen söyleyebilirsiniz.
Forex'ten vadeli işlemlere geçerken bir ticaret hesabını tahmin ederken, daha önce açılmış pencereler askıda kalıyor ve güncellemeleri bekliyor. (Teorik olarak, geleceğin ilk karakterini alıp göstermeli veya sadece kapatmalı, ancak bir güncelleme için beklememeliler..)
"Teorik olarak" ile "her zaman yap" kelimesini karıştırmayın. Önceki araç setinize sahip olmayan başka bir hesaba geçiş yaptıysanız, en iyi strateji ne yapacağınıza ve neyi değiştireceğinize karar vermenize izin vermektir.
Bu bir bug veya problem değil.
Bir sembolü Del tuşu ile sildiğinizde pencere inaktif hale gelir ve Del tuşu ile sembolü tekrar silmek için öncelikle pencereyi aktif etmeniz gerekir.
Tam olarak neyin bu kadar hızlı çalışmadığını özellikle belirtin?
Yapılandırma araçları, filtreler ve akıllı sıralama ve süresi dolmuş olanları gizleme vardır.
µl 4'te ObjectsDeleteAll(0,"Prefix"); önekle silme, MT5'te unuttunuz mu?
Stilistin işi de açıklanamaz
kılavuzda yazılı
Çizgi hizalama ile biçimlendirme sırasında değiştirme istisnaları
Yukarıdaki şekillendirici değiştirme kuralları bazı durumlarda geçerli değildir .
Şekillendirici yine de kodu istediği gibi düzeltir....
Stilistin kurallarının açıklaması, birkaç sanatsal metin satırına yerleştirilemez.
Tarafımızdan belirtildiği gibi biçimlendirilir.
Şahsen, artık tek eksiğim var - bir diziye işaretçiler.
Özellikle - int işlevinde OnCalculate () dizi referansları alıyoruz, ancak onları kaydedemiyoruz. İşaretçileri kaydedip kodun içinde kullanmak yerine, önce zaman dizilerini dahili dizilere kopyalamanız ve ancak daha sonra bu sınıflara işaretçiler kullanmanız gerekir.
Standard Library'nin zaman serisi nesnelerine işaretçiler alan OnCalculate() işlevini yapmanın makul olacağını düşünüyorum.
Ben okurum herkes kime nasıl tembellik yazmaz.
5-rki hızının bir değerlendirmesini yapmak için önce şunu söylemelisiniz - kaç bit bilgisayar, ne kadar bellek vb.
Hala her şeyi seviyorum. Elbette nüanslar var, ancak prensipte aynı programlamayı yönetiyorlar. 4-rka da bazı açılardan bir hediye değil....
Stilizatörün kurallarının açıklaması, birkaç sanatsal metin satırına yerleştirilemez.
Tarafımızdan belirtildiği gibi biçimlendirilir.
Stilist tarafından:
Kodu görmek istiyorum çünkü "düzelttim"
stil:
Kodun bir kısmı neden sola taşındı ve bir kısmı kaldı? Sözdizimsel olarak, her satır aynıdır....