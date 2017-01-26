MQL5 hakkında geri bildirim - sayfa 5

Evet teşekkür ederim! çalışmayı deneyeceğim...
 

İlk düzeltme:

  • başlangıçtaki ERR_CHART_NO_REPLY( 4102) [, 4003?] sorunu, Uzman Danışmanların güvenilirliği için son derece zararlıdır.
  • oturumun sonuna kadar istek aşamasında emirler sıkışmış. Başvuruların işlendiği oldu, yani. borsaya kote olurlar. Onları çıkarmak imkansız. Kesinlikle korkunç vakalar nadiren, ancak düzenli olarak ortaya çıkar.

  • ayrıca, konumum mucizevi bir şekilde terminalden kaybolduğunda, akşamları oradaydı - sabahları değil! Eh, bu sefer robotun otomatik başlatması devre dışı bırakıldı, aksi takdirde tahkim sistemi vb. Tesadüfen fark ettim, [open-] broker denilen, orada bir anahtar gıcırdattı ve poz belirdi.
  • Bir diğer tatsız durum, emir defterindeki fiyatların düşük likidite nedeniyle düşmesi ve özsermayenin pozisyonun açılış fiyatından (takas sırasında her gün değişir), bir hafta önceki son anlaşmanın fiyatına kadar hesaplanmasıdır. gerçek "en iyilerden" çok uzaktadır. Onlar. sonuç tersine çevrilir. Böylece, gerçekte gerçeği yansıtmayan ve hayali olan poz üzerinde önemli bir kayıp (kar) büyür. Örneğin, MIX-3.16'da şimdi böyle bir boşluk sözleşme başına 6000-10000 ruble. Diyelim ki, bu metamorfozlar nedeniyle, bugün hesapta %15'lik bir düşüş var, yarın %30'a ulaşabilir ve Ağustos ayının ilk Perşembe günü ne olacak? Marj çağrısı? Sadece enstrümanda işlemlerin tamamen olmaması nedeniyle mi? Borsada böyle bir hesaplamanın nasıl yapıldığını belirtmedim ancak diğer platformlarda bu sorun ortaya çıkmadı. Şimdi onları kullanmıyorum, kontrol edemiyorum.

Bu sadece aklıma gelen ilk şey. Böyle "küçük şeyler" arabası.

Geliştiricilerin anlamasının zamanı geldi - bir değişim terminali duyuruldıysa, uygun konsepti kullanın. Koltuk değneklerine "sıfırdan yeniden yazılmış" bir mutfak robotunun bir kopyasını koymanın faydası nedir?

Başlangıçta, düşük likiditeye sahip, borsada işlem gören finansal araçlara odaklanmak gerekiyordu. Sıvı olanlar sisteme kendileri uyacaktır.

O zaman cam insan olurdu ,

ve tüm platformlar için geleneksel "Mevcut parametreler tablosu" bir yer olurdu,

ve limit emirleri yardımıyla ticaret yapma tutumu uygun yere düştü,

ve belki de gereksiz tarihsel seriler (maksimum spread, tick hacmi) yerine dönem için tam teşekküllü ASK/BID olacaktır.

Kısacası devrim yürümedi, aptalca öğütler veren yıkıcılar yenildi. Kralım çok yaşa! ...mutfak.

 
1150 windows 8.1 pro 64x

Broker demo modu, ticaret için 719 enstrümana sahiptir, yaklaşık 650'si devre dışıdır

piyasaya genel bakışta "Tümünü göster"i belirttiğinizde, 719'un tümünü yükledikten sonra terminal yavaşlar ve donar .. (tıklama veya tuş vuruşu komutu arasında bir gecikme olur) ve yürütmesi 1-4 saniyedir ...

Şaşırtıcı, MT4 için yazılan ve neredeyse hiç değişmeden MT5'e aktarılan kod, MT5'te on kat daha yavaş çalışıyor

Forex'ten vadeli işlemlere geçerken bir ticaret hesabını tahmin ederken, daha önce açılmış pencereler askıda kalıyor ve güncellemeleri bekliyor. (Teorik olarak, geleceğin ilk karakterini alıp göstermeli veya sadece kapatmalı, ancak bir güncelleme için beklememeliler..)

"Market Watch" ile çalışmak hiç düşünülmüyor..

Bir sembolü Del tuşu ile sildiğinizde pencere inaktif hale gelir ve Del tuşu ile sembolü tekrar silmek için öncelikle pencereyi aktif etmeniz gerekir.

"Piyasa İzleme" deki araçlarla yüksek hızlı çalışma hiç düşünülmedi ...

µl5'e göre

µl 4'te ObjectsDeleteAll (0,"Prefix"); önekle silme, MT5'te unuttunuz mu?
 
Hayır, unutmadılar. Ama pek bir fark yok:

 ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefixObj, 0 ,- 1 );


P./S.: Bu arada c -1 , EMPTY yerine MT4'te çalışıyor.

Kendime bir not yazdım:

 int    ObjectsDeleteAll (
   long     chart_id,           // идентификатор графика
   string   prefix_obj,         // общий префикс в именах объектов  
   int      sub_window=- 1 ,       // индекс окна
   int      type=- 1              // ENUM_OBJECT (тип объекта для удаления )
   );
 

Stilistin işi de açıklanamaz

kılavuzda yazılı

Çizgi hizalama ile biçimlendirme sırasında değiştirme istisnaları

Yukarıdaki şekillendirici değiştirme kuralları bazı durumlarda geçerli değildir. Bu, yazarın bitişik satırlardaki hizalamasını ihlal etmemek için sağlanmıştır. Şekillendirici, aşağıdaki anahtar sözcükler ve karakterler için satır satır hizalamayı tanır:

  • " // " — "C"-açıklamanın sembolleri;
  • " { " bir sol kaşlı ayraçtır;
  • " } " — sağ kaşlı ayraç;
  • " dönüş " — "dönüş" operatörü;
  • " sil " — "sil" operatörü;
  • " = " — eşittir sembolü;
  • " : " — iki nokta üst üste;
  • " . " bir noktadır.



Şekillendirici yine de kodu istediği gibi düzeltir....

 
Vladimir Pastushak :
1150 windows 8.1 pro 64x

Broker demo modu, ticaret için 719 enstrümana sahiptir, yaklaşık 650'si devre dışıdır

piyasaya genel bakışta "Tümünü göster"i belirttiğinizde, 719'un tümünü yükledikten sonra terminal yavaşlar ve donar .. (tıklama veya tuş vuruşu komutu arasında bir gecikme olur) ve yürütmesi 1-4 saniyedir ...
Bir anlayalım, çeşitli aktif araçlarla çalışmayı hızlandırmak için çalışıyoruz. Lütfen ticari sunucu adını belirtin.


Şaşırtıcı, MT4 için yazılan ve neredeyse hiç değişmeden MT5'e aktarılan kod, MT5'te on kat daha yavaş çalışıyor

Teknik olarak kanıtlayın lütfen.

Burada doğrudan yanıltıcı olduğunuzu hemen söyleyebilirsiniz.


Forex'ten vadeli işlemlere geçerken bir ticaret hesabını tahmin ederken, daha önce açılmış pencereler askıda kalıyor ve güncellemeleri bekliyor. (Teorik olarak, geleceğin ilk karakterini alıp göstermeli veya sadece kapatmalı, ancak bir güncelleme için beklememeliler..)

"Teorik olarak" ile "her zaman yap" kelimesini karıştırmayın. Önceki araç setinize sahip olmayan başka bir hesaba geçiş yaptıysanız, en iyi strateji ne yapacağınıza ve neyi değiştireceğinize karar vermenize izin vermektir.

Bu bir bug veya problem değil.


"Market Watch" ile çalışmak hiç düşünülmüyor..

Bir sembolü Del tuşu ile sildiğinizde pencere inaktif hale gelir ve Del tuşu ile sembolü tekrar silmek için öncelikle pencereyi aktif etmeniz gerekir.
Bu küçük bir arayüz sorunudur, ancak düzelteceğiz.


"Piyasa İzleme" deki araçlarla yüksek hızlı çalışma hiç düşünülmedi ...

Tam olarak neyin bu kadar hızlı çalışmadığını özellikle belirtin?

Yapılandırma araçları, filtreler ve akıllı sıralama ve süresi dolmuş olanları gizleme vardır.


µl5'e göre

µl 4'te ObjectsDeleteAll(0,"Prefix"); önekle silme, MT5'te unuttunuz mu?
Bu özellik ilk olarak yıllar önce MQL5'te ortaya çıktı.
 
Vladimir Pastushak :

Stilistin işi de açıklanamaz

kılavuzda yazılı

Çizgi hizalama ile biçimlendirme sırasında değiştirme istisnaları

Yukarıdaki şekillendirici değiştirme kuralları bazı durumlarda geçerli değildir .


Şekillendirici yine de kodu istediği gibi düzeltir....

Stilistin kurallarının açıklaması, birkaç sanatsal metin satırına yerleştirilemez.

Tarafımızdan belirtildiği gibi biçimlendirilir.

 

Şahsen, artık tek eksiğim var - bir diziye işaretçiler.

Özellikle - int işlevinde   OnCalculate () dizi referansları alıyoruz, ancak onları kaydedemiyoruz. İşaretçileri kaydedip kodun içinde kullanmak yerine, önce zaman dizilerini dahili dizilere kopyalamanız ve ancak daha sonra bu sınıflara işaretçiler kullanmanız gerekir.

Standard Library'nin zaman serisi nesnelerine işaretçiler alan OnCalculate() işlevini yapmanın makul olacağını düşünüyorum.

 

Ben okurum herkes kime nasıl tembellik yazmaz.

5-rki hızının bir değerlendirmesini yapmak için önce şunu söylemelisiniz - kaç bit bilgisayar, ne kadar bellek vb.

Hala her şeyi seviyorum. Elbette nüanslar var, ancak prensipte aynı programlamayı yönetiyorlar. 4-rka da bazı açılardan bir hediye değil....

 
Renat Fatkhullin :

Stilizatörün kurallarının açıklaması, birkaç sanatsal metin satırına yerleştirilemez.

Tarafımızdan belirtildiği gibi biçimlendirilir.

Stilist tarafından:

Kodu görmek istiyorum çünkü "düzelttim" 

   ENUM_OBJECT    GetTYPE( string name)              { return ( ENUM_OBJECT )GetObjectInteger(name, OBJPROP_TYPE );} // Тип обьекта
   datetime       GetCREATETIME( string name)        { return GetObjectInteger(name, OBJPROP_CREATETIME );} // Время создания объекта 
   int   GetCOLOR( string name)                      { return GetObjectInteger(name, OBJPROP_COLOR );} // Цвет
   int   GetSTYLE( string name)                      { return GetObjectInteger(name, OBJPROP_STYLE );} // Стиль
   int   GetWIDTH( string name)                      { return GetObjectInteger(name, OBJPROP_WIDTH );} // Толщина линии
   bool GetBACK( string name)                       { return GetObjectInteger(name, OBJPROP_BACK );} // Объект на заднем плане
   int   GetZORDER( string name)                     { return GetObjectInteger(name, OBJPROP_ZORDER );    } // Приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике

stil: 

   ENUM_OBJECT    GetTYPE( string name) { return ( ENUM_OBJECT )GetObjectInteger(name, OBJPROP_TYPE );} // Тип обьекта
   datetime       GetCREATETIME( string name) { return GetObjectInteger(name, OBJPROP_CREATETIME );} // Время создания объекта 
   int   GetCOLOR( string name)                      { return GetObjectInteger(name, OBJPROP_COLOR );} // Цвет
   int   GetSTYLE( string name)                      { return GetObjectInteger(name, OBJPROP_STYLE );} // Стиль
   int   GetWIDTH( string name)                      { return GetObjectInteger(name, OBJPROP_WIDTH );} // Толщина линии
   bool GetBACK( string name) { return GetObjectInteger(name, OBJPROP_BACK );} // Объект на заднем плане
   int   GetZORDER( string name)                     { return GetObjectInteger(name, OBJPROP_ZORDER );    } // Приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике

Kodun bir kısmı neden sola taşındı ve bir kısmı kaldı? Sözdizimsel olarak, her satır aynıdır....

