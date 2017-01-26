MQL5 hakkında geri bildirim - sayfa 3
En son yenilikleri kullanarak kodu mkl4'e yazıp bu kodu mkl5'e yapıştırarak her şeyin sorunsuz çalışmasını sevdim..
Ne yazık ki, meta düzenleyici basit işlevsellikten yoksundur ve hatalar içeren ve yeterince çalışmasına izin vermeyen işlevsellik ...
mql'de, elbette, özel sınıfları kullanabilirsiniz, ancak kural olarak, sınıflarla uğraşmaktan ziyade kendiniz yazmak daha kolaydır.
OOP (genel anlamda) olup olmadığını biliyorum ama kaçınmaya çalışıyorum
Ayrıca bir strateji oluşturucu var.
anlamı tam olarak anlaşılmadı ... sadece kullanmaya başlayın ... bir alan, kurucu ve yöntemle basit bir sınıf yazın ... daha da genişletin ... ve buna bayılacaksınız )
Merak ediyorum ne eksik? Bu forumda, kelimeler her zaman eylemler veya örneklerle onaylanır.
Daha geniş görün. Dünyada o kadar çok ilginç şey var ki...
Din yüksek çözünürlükte resim eklemeye izin vermiyor :) ?
belki zamanla....
ve strateji oluşturucu öyle bir durumda ki, bunu kendiniz yazmak daha kolay
Merak ediyorum ne eksik? Bu forumda, kelimeler her zaman eylemler veya örneklerle onaylanır.
Buraya bakın, lütfen: https://www.mql5.com/en/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_info_double
Genel olarak, marj, farklı pozisyonların/enstrümanların sonuçtaki üst üste binmesi olduğundan, genel olarak tek bir araç temelinde hesaplanamaz. Ek olarak, borsa işlemi sırasında, marj hesaplaması, karmaşık ve kapalı mantığına dayalı olarak nihai marjı veren borsaya aktarılabilir (borsa bunu gerektirir).
"Bu işlemi yaparsam yeterli marjım olacak mı"nın ayrılmaz bir değerlendirmesi için düzenli bir OrderCalcMargin işlevi vardır: https://www.mql5.com/en/docs/trading/ordercalcmargin
Olabildiğince yakından gördüm ve okudum...
Bir program yazarken, programın herhangi bir piyasada, Forex, CFD, hisse senetleri ve diğerlerinde çalışmasını sağlamaya çalışıyorum ...
Belgeleri incelerken aşağıdakilere rastladım:
Marj: (Lot*Sözleşme Büyüklüğü*PiyasaFiyatı* Yüzde )/Kaldıraç
Kar: (close_price-open_price)*Contract_Size*Çok
Yüzde - Hiç kimse belgelerin hiçbir yerinde bununla ilgili bir şey söylemiyor ...