MQL5 hakkında geri bildirim - sayfa 3

Yeni yorum
 
Vladimir Pastushak :

En son yenilikleri kullanarak kodu mkl4'e yazıp bu kodu mkl5'e yapıştırarak her şeyin sorunsuz çalışmasını sevdim..

Ne yazık ki, meta düzenleyici basit işlevsellikten yoksundur ve hatalar içeren ve yeterince çalışmasına izin vermeyen işlevsellik ...

Merak ediyorum ne eksik? Bu forumda, kelimeler her zaman eylemler veya örneklerle onaylanır.
 
transcendreamer :

mql'de, elbette, özel sınıfları kullanabilirsiniz, ancak kural olarak, sınıflarla uğraşmaktan ziyade kendiniz yazmak daha kolaydır.

OOP (genel anlamda) olup olmadığını biliyorum ama kaçınmaya çalışıyorum

Ayrıca bir strateji oluşturucu var.

anlamı tam olarak anlaşılmadı ... sadece kullanmaya başlayın ... bir alan, kurucu ve yöntemle basit bir sınıf yazın ... daha da genişletin ... ve buna bayılacaksınız )

 
Karputov Vladimir :
Merak ediyorum ne eksik? Bu forumda, kelimeler her zaman eylemler veya örneklerle onaylanır.

Daha geniş görün. Dünyada o kadar çok ilginç şey var ki...

 
Event :

Daha geniş görün. Dünyada o kadar çok ilginç şey var ki...

Din yüksek çözünürlükte resim eklemeye izin vermiyor :) ?
 
Duck zaten VS'de mql kodunu düzenlemenin nasıl mümkün olduğunu yazdı, derleyemezsiniz, ancak VS'de w'yi düzenleyebilir ve ME'de f7 tuşuna basabilirsiniz)
 
Karputov Vladimir :
Din yüksek çözünürlükte resim eklemeye izin vermiyor :) ?
Din sırayla - bir Hıristiyan. korkarım bunun reklam olduğunu düşünüyorsun
 
Serhiy Dotsenko :

Ayrıca bir strateji oluşturucu var.

anlamı tam olarak anlaşılmadı ... sadece kullanmaya başlayın ... bir alan, kurucu ve yöntemle basit bir sınıf yazın ... daha da genişletin ... ve buna bayılacaksınız )

belki zamanla....

ve strateji oluşturucu öyle bir durumda ki, bunu kendiniz yazmak daha kolay

 
Karputov Vladimir :
Merak ediyorum ne eksik? Bu forumda, kelimeler her zaman eylemler veya örneklerle onaylanır.

Şahsen benim için, C ++ gibi yeterince kod katlama yok, {'den }'ye katlanan kodun eksi ve bir kısmına tıkladım.

İki pencerede bir kodla çalışırken meta düzenleyici çöküyor, işlevsellik harika, ancak hata kesinlikle çalışmamasına neden oluyor...

MKL 5 ile ilgili olarak, teminat hesaplamanın imkansızlığı beni çok şaşırttı... Vadeli işlemler, para birimleri, hisse senetleri ve diğer enstrümanlarla çalışırken...

Beni daha da şaşırtan şey ise sitede çözüm bulmaya çalışırken herkesin bu tür kontroller yapmadan danışman yazdığı ortaya çıktı.. (şok oldum) cevap bulamadım..

Her şeyi kendim sökmeye ve formül aramaya başladım, yaptığım zaman herkese bir sınıf şeklinde düzenleyeceğim ... Geliştiriciler, tüccar tarafından ek bir yazı yazmadan teminat fonları hesaplama işlevini yapamayacak kadar tembel mi? Böylesine muhteşem bir dilde MKL 5, yardımda bir kaç formül var açıklaması olmadan anlaşılmaz ve hepsi bu.. µl4'te her şey var, her şey çözüldü ve her şey çalışıyor, µl 5'te sıkıntılar başlıyor...

 
Vladimir Pastushak :

Şahsen benim için, C ++ gibi yeterince kod katlama yok, {'den }'ye katlanan kodun eksi ve bir kısmına tıkladım.

İki pencerede bir kodla çalışırken meta düzenleyici çöküyor, işlevsellik harika, ancak hata kesinlikle çalışmamasına neden oluyor...

MKL 5 ile ilgili olarak, teminat hesaplamanın imkansızlığı beni çok şaşırttı... Vadeli işlemler, para birimleri, hisse senetleri ve diğer enstrümanlarla çalışırken...

Beni daha da şaşırtan şey ise sitede çözüm bulmaya çalışırken herkesin bu tür kontroller yapmadan danışman yazdığı ortaya çıktı.. (şok oldum) cevap bulamadım..

Her şeyi kendim sökmeye ve formül aramaya başladım, yaptığım zaman herkese bir sınıf şeklinde düzenleyeceğim ... Geliştiriciler, tüccar tarafından ek bir yazı yazmadan teminat fonları hesaplama işlevini yapamayacak kadar tembel mi? Böyle muhteşem bir dilde MKL 5, yardımda bir kaç formül var açıklaması olmadan anlaşılmaz ve hepsi bu.. µl 4'te her şey var, her şey çözüldü ve her şey çalışıyor, µl 5'te sıkıntılar başlıyor ...

Buraya bakın, lütfen: https://www.mql5.com/en/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_info_double

Genel olarak, marj, farklı pozisyonların/enstrümanların sonuçtaki üst üste binmesi olduğundan, genel olarak tek bir araç temelinde hesaplanamaz. Ek olarak, borsa işlemi sırasında, marj hesaplaması, karmaşık ve kapalı mantığına dayalı olarak nihai marjı veren borsaya aktarılabilir (borsa bunu gerektirir).

"Bu işlemi yaparsam yeterli marjım olacak mı"nın ayrılmaz bir değerlendirmesi için düzenli bir OrderCalcMargin işlevi vardır: https://www.mql5.com/en/docs/trading/ordercalcmargin

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Renat Fatkhullin :
Buraya bakın, lütfen: https://www.mql5.com/en/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants#enum_symbol_info_double

Olabildiğince yakından gördüm ve okudum...

Bir program yazarken, programın herhangi bir piyasada, Forex, CFD, hisse senetleri ve diğerlerinde çalışmasını sağlamaya çalışıyorum ...

Belgeleri incelerken aşağıdakilere rastladım:


Marj: (Lot*Sözleşme Büyüklüğü*PiyasaFiyatı* Yüzde )/Kaldıraç

Kar: (close_price-open_price)*Contract_Size*Çok


Yüzde - Hiç kimse belgelerin hiçbir yerinde bununla ilgili bir şey söylemiyor ...

123456789
Yeni yorum