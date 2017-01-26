MQL5 hakkında geri bildirim - sayfa 6
Bir anlayalım, çeşitli aktif araçlarla çalışmayı hızlandırmak için çalışıyoruz. Lütfen ticari sunucu adını belirtin.
Açılış komisyoncusu, Açık Demo sunucusu, IP bilmiyorum...
Teknik olarak kanıtlayın lütfen.
Burada doğrudan yanıltıcı olduğunuzu hemen söyleyebilirsiniz.
Kodu buraya atmayacağım, servis masasına gidebilirim, MT5'te kodun yavaşlaması MT4'te 150, MT5'te 719 enstrümanda başlattığım için aynı olabilir.. .Birkaç deney daha yapacağım ve bir şey bulursam bana haber ver...
"Teorik olarak" ile "her zaman yap" kelimesini karıştırmayın. Önceki araç setinize sahip olmayan başka bir hesaba geçiş yaptıysanız, en iyi strateji ne yapacağınıza ve neyi değiştireceğinize karar vermenize izin vermektir.
Bu bir bug veya problem değil.
Bu bir kolaylık değil, çalışmayan bir pencere ile ne yapmalı?
Tam olarak neyin bu kadar hızlı çalışmadığını özellikle belirtin?
Yapılandırma araçları, filtreler ve akıllı sıralama ve süresi dolmuş olanları gizleme vardır.
Kaldırılacak karakter grubu seçimi yok.
tıklamadan karakter karakter silmenin bir yolu yok, (zaten anladım)
Tüccar klavyeyi kullanarak yalnızca yukarı ve aşağı hareket edebilir ve bir kez silebilir (bu işlev sona ermiştir)
Bir pazara genel bakış ile çalışırken arzu edilir veya olmalıdır:
basıldığında araç belirtimi penceresi belirdi, kaçış penceresini kapat veya varsayılan şablona sahip bir grafik açıldı ve kaçış kapatıldı,
ekle tıklandığında, bir ticker girmek için bir alan belirdi.
Sağa tıklandığında bir tik grafiği veya cam açıldı, sol cama tıklandı veya tik grafiği kapatıldı veya kaçtı.
Döviz terminallerinde olduğu gibi tek elle "Market Watch" ile çalışmak istiyorum..
Hayır, unutmadılar. Ama pek bir fark yok:
P./S.: Bu arada c -1 , EMPTY yerine MT4'te çalışıyor.
Kendime bir not yazdım:
Bu özellik ilk olarak yıllar önce MQL5'te ortaya çıktı.
Evdeki şakalarınız korunuyor ...)))))))
İşlev adında F1'e basın ve hata mesajlarını karıştırmayın. Yanlış sayıda parametre hakkında bir mesaj var.
Yeni bir sürüm için yeni terminali özel olarak indirdim, buradan yapı 1159'u indirdim
İçinde hata yok ve her şey yolunda görünüyor, yardımda öneklerle ilgili bir açıklama yok ....
Evet ve yeni terminalin 1159 inşa edilmiş olması ve Otkritie terminalinin demo.metakvots.net'e bağlanmak istememesine rağmen 1159'a güncellenmemiş olması garip.
Bugün pencerenin dışında bütün gün yağmur yağdı, ayrıca bir sürü lezzetli gözleme pişirdim ve tadına baktım. Buna göre, uyku durumu.
Öyleydi.
Şaka hakkında bir şeyler okuyana kadar. Ondan sonra gözler geniş, geniş açıldı ve uyuşukluk kayboldu.
Şimdi:
P./S.: Bu yüzden Codebase'de bu işlevle MetaTrader5 için bir gösterge yayınladım. Ön ek ile.
P./S.: Forumdaki MetaTrader 4 duyurusundan bu kullanışlı özelliği öğrendiğimde, MT5 için de denemeye karar verdim. Aynı zamanda deneyler, ENUM_OBJECT'ten tanımlayıcıya göre bir numaralandırma seçmez ve EMPTY'yi ayarlamazsanız, derleyicinin MT5 için bundan hoşlanmadığını göstermiştir.
Bu yüzden -1 olarak ayarladım. Derleyici, yanlış bir şey reçete ettiğim konusunda uyarmaktan vazgeçti.
/*Bu yüzden nesne türlerini sayılarla değil, tanımlayıcılarla ( OBJ_VLINE, OBJ_HLINE, vb.) kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü şimdi nasıldır bilmiyorum ama öncesinde MT4 ve MT5'teki nesnelerin sayısal değerleri hatırladığım kadarıyla farklıydı.*/
Bunun gibi bir şey.
1159 terminal build mt 5 nereden indirilir?