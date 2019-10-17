x64 platformları için yeni MQL5 derleyicisinin test edilmesi - hesaplamaların 2'den 10'a hızlandırılması! - sayfa 6
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
FORTS ticareti yapıyor musunuz?
MT5'in döviz ticareti için ne kadar uygun olduğunu duymak ilginç olurdu?
Merhaba dürüst firma. Elimdeki bu, biri konuyu açıklayabilir - MT5 çalışmıyor, dürttüm, dürttüm, başlamıyor ... Nasıl başlayacağımı bilmiyorum ...
Nasıl oynanır?
Bu önemsiz bir şey değil, dünyanın dayandığı temel temeldir:
Gerçek şu ki, önemli olan durumu anlamanın hakikati değil, bu anlayışın pratikliğidir. Modern fiziğin fikirlerine göre, tüm nesneler ve aslında tüm dünya boşluktan oluşur. Her atomun içinde parçacıklar çok küçük bir yer kaplar. Ancak, nesnelerin delinmez olduğunu varsaymak bizim için çok daha pratiktir. Aynı şekilde antik çağda insanlar için dünyanın üç fil tarafından desteklendiğini düşünmek çok daha pratikti. Ve aynı şekilde, çoğunluğun neye ihtiyacı olduğuna bakmak geliştiriciler açısından çok daha pratik.
Burada yapılan taleplere son derece az sayıda insan ihtiyaç duyuyor. Sınıf tarayıcısının bile OOP olanaklarını aktif olarak kullanan herkes için çok gerekli bir özellik olduğundan şüpheleniyorum - MQL programcılarının %10'undan fazlasının gerçekten buna ihtiyacı yok. Diğer herkes eski prosedür stilini kullanıyor ve basit sınıflar bile, kapsülleme, kalıtım ve polimorfizmin sunduğu olanaklardan bahsetmiyor.
Gerçek şu ki, önemli olan durumu anlamanın hakikati değil, bu anlayışın pratikliğidir. Modern fiziğin fikirlerine göre, tüm nesneler ve aslında tüm dünya boşluktan oluşur. Her atomun içinde parçacıklar çok küçük bir yer kaplar. Ancak nesnelerin delinmez olduğunu düşünmek bizim için çok daha pratiktir. Aynı şekilde antik çağda insanlar için dünyanın üç fil tarafından desteklendiğini düşünmek çok daha pratikti. Ve aynı şekilde, çoğunluğun neye ihtiyacı olduğuna bakmak geliştiriciler açısından çok daha pratik.
Burada yapılan taleplere son derece az sayıda insan ihtiyaç duyuyor. Sınıf tarayıcısının bile OOP olanaklarını aktif olarak kullanan herkes için çok gerekli bir özellik olduğundan şüpheleniyorum - MQL programcılarının %10'undan fazlasının gerçekten buna ihtiyacı yok. Diğer herkes eski prosedür stilini kullanıyor ve basit sınıflar bile, kapsülleme, kalıtım vepolimorfizmin sunduğu olanaklardan bahsetmiyor.
Nesnelerin geçilmez olduğunu varsaymak pratik değildir, ancak başka bir seçenek yoktur. Şimdiye kadar insanlığa dünyayı olduğu gibi algılama fırsatı verilmemiştir.
Konuşma sınıflarla ilgili değil, bireysel siparişlerle çalışma olanakları ve çeşitli uzmanların bağımsız çalışmaları hakkında. Kimsenin nasıl olduğunu bilmiyorum, ama bana öyle geliyor ki, bu tür fırsatların reddedilmesi, M.Ö.
İlerleme, yalnızca fırsatların sayısını azaltmamalı, hem fırsatları artırmalı hem de konforu artırmalıdır.
Birinde şaka gibi çıkıyor. Havuzdan gelen su döküldü, ancak yeni bir dalış kulesi yapıldı ve yeni lastik kapaklar çıkarıldı.
Bu sonuçsuz bir tartışmadır.
Geliştiricilerin kendi ürün geliştirme kavramları vardır ve bu onların hakkıdır. Karmaşık veri analizi algoritmaları kullanan az sayıda kişinin görüşlerini umursadıklarını sanmıyorum. Tüm ağlayanlara "bana şunu ver, şunu ver." - sadece nakit terminali ile ihtiyacınız olanı kullanın. Kendi tecrübelerime göre, finansal seriler ve ticaret analizlerinde ihtiyaç duyabilecekleri her şeyin R dilinde uygulandığını söyleyebilirim.Bu dil en popüler ve kullanılan on dilden biridir. Bu dil, IBM, Oracle, Microsoft gibi mastodonlar tarafından ürünlerine tanıtılıyor. Orada Büyük Veri analizi ihtiyacı bu öneriyi doğurdu. Bizim durumumuzda, kullanıcıların henüz karmaşık algoritmalara büyük bir ihtiyacı yok. Ve buna göre, geliştiriciler zorlanmayacak. R'de bir ağ geçidi yapmak bana (amatörce tabi ki) görünse de, böyle bir ekip için hiç sorun değil.
Matlab hakkında. R, Matlab ile bir arayüze sahiptir, ancak buna da sahip olmanız gerekir (Matlab). Ve paraya mal oluyor ve küçük değil. Belki ben rastlamadım ama Matlab'da R'de uygulanmayan bu kadar önemli olan ne? Yani genel gelişim için.
Tekrarlıyorum. Bu sonuçsuz bir tartışma, daha çok tercih meselesi. Biri Windows'u sever, Linux dışında diğerleri hiçbir şeyi tanımaz. Bazıları (MKL5'in derinliklerine dalan) büyüleyici "uhar", "muhar", polimorfizm "kelimeleri gibi, diğerleri ise bu soyutlama düzeyiyle hiç ilgilenmiyor.
Neye ihtiyacınız olduğunu biliyorsanız, onu kullanın ve geliştiricinin size fırsat vermesini beklemeyin. Belki görünüşte etkili bir algoritma denedikten sonra, bu konudaki fikrinizi değiştirirsiniz.
İyi şanlar
Aslında Metaquaters'tan beklentilerim basit, umarım bir gün insanların kar ihtiyacı olduğunu, gerçek hesaplara bağlanan ve garantili kâr getiren hazır çözümlere ihtiyaçları olduğunu anlarlar (küçük de olsa %100 garantili).
O ne olacak? Arkasında sıkı sıkıya bağlı bir ekibin ciddi bir bilimsel çalışmasının olduğu Metaquaters'tan Danışmanlar, Metaquaters'tan Sinyaller...
Forumda uzun süredir (MT4 zamanından beri) bulunanlardan MT4\MT5 eleştirilerini görüyorum, işin özü açık, insanlar uzun zamandır çözümlerini bulmuşlar, yazılımlarını geliştirmişler... MİNİMUM MALİYETLERLE ARTIŞ"
Özel yol? Bu yüzden bekliyoruz .... hiç kimsenin endüstriyel ölçekte yapmadığı bir şeyi yapmak ... bir mucize yapmak.
Yanıldım?
Bizim durumumuzda kendi korunan dilimizin neden önemli olduğunu çok az insan anlıyor. Ancak kritik bir bileşendir.
Bilmeyenler için, MQL4/MQL5, göstergeler ve ticaret platformları için Uzman Danışmanlar dünyasında en çok yazılan dildir ve MQL4/MQL5 dilinin kendisi programlama dillerinin derecelendirmelerine dahil edilmiştir.
Metatrader 5 veri akışlarında yapılacak olan değişiklikler, MQL5'e, mevcut yetenekleriyle birlikte, doğrudan terminalin içinde güçlü analitik sistemler yazmanıza olanak tanıyan geniş bir dizi yeni işlev getirecektir. Kötü niyetli kişiler ne kadar gülerse gülsün, MQL5 kullanarak terminalin içinde bir bilgisayar oyunu bile yazabilirsiniz. Ve bir tane bile değil ve onları paralel olarak çalıştırın.
Bunların hepsi saf gerçek. Nefret edenleri dinlemeyin. Sadece bu forumda çok sayıda bulunan iyi dilek sahiplerini dinleyin.
Ve hepsi psikoloji ile ilgili: anlıyorsunuz, bir kişi ticaret sistemini geliştirdiğinde, ancak HENÜZ çalışmıyorsa, TAHRİŞ EDER. Bu çok sinir bozucu. Ticaret sistemi gerektiği gibi çalışana kadar, tüccar (veya geliştirici) dünyanın en sefil insanıdır. Hiçbir işte böyle bir şey yoktur - yıllarca seçilen yolun işe yaramadığını görmek. Genellikle iş hayatında başka bir şeye geçerler ve yıllarca kaybetme pozisyonunda durmazlar. Ve burada sürekli gergin olmanız gerekir ve bazıları ticaret sistemleri nedeniyle gelişmelerinize sinirlerini saçarlar.
Renat, sen de şu hissi biliyorsun: MT5 ortamınız, bazı avantajlarına rağmen, istediğinizden daha yavaş yayılıyor. Ve tabii ki muhtemelen biraz sinir bozucu. Ve örneğin terminaldeki "fiyatlarınız" gibi geçmiş yıllardaki bazı iş kararlarınızı yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki, alıntılar ve diğer şeyler için de telif hakkı vardı, ama şimdi anladığım kadarıyla her şey yolunda.
Ve şimdi konuya gelelim: MT4-MT5'te önemli bir boşluk var. Diğer terminallerde de bulunmadığından bu bir dezavantaj DEĞİLDİR. Yani:
Uzmanlar için işlemcinin dahili planlaması için standart araçlar yoktur. İşletim sistemindeki semafor türleri. Bu, DLL'ye başvurarak atlanabilir, ancak Microsoft'tan kaynaklanan tuzaklar vardır ve herkes sistem programlamasını anlamaz.
MT-4-MT5'teki KARMAŞIK hesaplamalar İÇİN HER ŞEYİN GEREKLİ olduğu ortaya çıktı, ancak bunu aynı anda 50 açık çizelgede uygulamak neredeyse imkansız - uzman bir danışmandaki döviz çiftleri ve hatta daha fazlası bir göstergede. Test etmek mümkündür , ancak yüksek düzeyde hesaplanmış 50 Uzman Danışman ile böyle bir terminali başlatmak sorunludur - çünkü terminal donacak ve her grafik dizisi işlemci için savaşacaktır. Ve bunu bir DLL aracılığıyla çözerseniz, o zaman böyle gelişmiş bir bilim uzmanının DLL'yi yanında taşıması gerekir ve oradaki DLL yasağı nedeniyle piyasaya sürülemez.
(Not: Karşılaştırma için, bu anlamda Ninja tüccar terminali, MT4 terminalinden yaklaşık 50-100 kat (100 kat) daha yavaş çalışır ve herhangi bir az ya da çok gelişmiş gösterge, terminali birkaç dakika orada asılı tutar. Ninja'da en az günlük fiyat histogramlarına sahip bir terminalde 50 grafik başlatma hakkında genellikle gerçekçi değildir... Yani, Metatrader'ın bilime dayalı karmaşık hesaplanmış kabul edilebilir maliyette ticaret sistemleri geliştirme alanında rakibi yoktur.)
Başka bir nüans daha var - 50 grafikli bir terminal başlatıldığında ve "otomatik ticaret" düğmesi etkinleştirildiğinde, yüksek düzeyde hesaplanmış Uzman Danışmanlar terminali hemen askıya alır.
Şahsen, tüm bunları uzun zaman önce atladım ve MT4'teki her şey, CUDA hızlandırma ile bile olması gerektiği gibi çalışıyor. Ancak, C derleyici alanındaki diğer tüm terminallerden zaten yarım adım öndeyseniz ve ticaret terminalinde bilimsel hesaplamaları uygulama kolaylığı, o zaman bu tür araçlar düzenli bir programlayıcının (veya uzmanlar arasındaki etkileşim için hızlı bir arayüzün) araçlarıdır. son derece bilimsel ağır hesaplamalar zarar vermez.
Genel olarak, yeni derleyici nemli iken.
Benim için yaklaşık 2-2,5 kat hızlandı (desen tanıma ve analiz sistemi), ancak bazı sonuçlar yeterli değildi - büyük olasılıkla nesne dizilerinde bir sorun var.