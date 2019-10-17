x64 platformları için yeni MQL5 derleyicisinin test edilmesi - hesaplamaların 2'den 10'a hızlandırılması! - sayfa 5
Burada iyi eğlenceler.
Harika haber.
Devam ediyoruz ve yıkıcı eleştirilere cevap vermiyoruz.
Evet, gerçekten harika! Ve CLI kullanıldı mı? Ve neden xeon'un 20 çekirdeği var, derleyici gerçekten makinede paralelleştirilebilir kod oluşturmaya mı başladı? Yoksa hepsi tek bir iş parçacığında mı?
Bizim durumumuzda kendi korunan dilimizin neden önemli olduğunu çok az insan anlıyor. Ancak kritik bir bileşendir.
Bilmeyenler için, MQL4/MQL5, göstergeler ve ticaret platformları için Uzman Danışmanlar dünyasında en çok yazılan dildir ve MQL4/MQL5 dilinin kendisi programlama dillerinin derecelendirmelerine dahil edilmiştir.
Metatrader 5 veri akışlarında yapılacak olan değişiklikler, MQL5'e, mevcut yetenekleriyle birlikte, doğrudan terminalin içinde güçlü analitik sistemler yazmanıza olanak tanıyan geniş bir dizi yeni işlev getirecektir. Kötü niyetli kişiler ne kadar gülerse gülsün, MQL5 kullanarak terminalin içinde bir bilgisayar oyunu bile yazabilirsiniz. Ve bir tane bile değil ve onları paralel olarak çalıştırın.
Ama bu güvenlik uğruna, sunağa çok şey koydun. Dünyanın her yerinden büyük bir programcı ordusu tarafından yaratılmış, test edilmiş ve hata ayıklanmış olanı kullanamazsınız.İşte basit bir örnek https://www.mql5.com/en/articles/27 NET üzerinden bağlanmanız gerekir. başka bir koltuk değneği veya MT5 içinde hata ayıklamak için her şeyi kendiniz yazın.
Güçlü analitik sistemler zaten yaratılmıştır, dünyada uzun süredir bilinmektedir ve kullanılmaktadır. Örneğin matematiksel analizde liderlerden en az birini (MathLab) kolayca ve doğal bir şekilde kullanmanıza izin veren bir işlevsellik yapın, platform sadece bundan faydalanacak + korumalı kod içinde kalırsanız, onur duyacak ve övüleceksiniz. ....
Ve başka bir koltuk değneği ile değil https://www.mql5.com/en/articles/1528
Ancak kullanıcıları MathLab'ın tamamını MT5'e aktarmaya zorlamayın, bu işe yaramaz çünkü. Geliştirme, test etme ve hata ayıklama için şimdiden milyarlarca insan yılı harcandı ...
Ama bu güvenlik uğruna, sunağa çok şey koydun.
Benim düşünceme göre, sebep kendi dillerinde - temelde ekonomik bir gerekçeleri var.
Evet, MatLab'ın özelliklerini MQL'den talep etmeye çalışmak oldukça aptalca. Ancak bana öyle geliyor ki göstergelerin, danışmanların, senaryoların %99'u son derece basit ve MQL'nin olanakları gözlerinin ötesinde. MatLab ile entegrasyon isteyenlerin yüzde onda biri güvenle ihmal edilebilir, kar getirmeyeceklerdir.
Ne yazık ki, kullanıcılar bu dilde istekte bulunmaya bırakıldı.
Kişisel olarak, veri akışlarından ve geçmiş verilerde hata ayıklama olasılığından sonra artık hiçbir şeye ihtiyacım yok. Explorer Sınıfı gibi bir hizmet işlevi en azından MSVC 1.0 (1998) düzeyinde olmadığı sürece.
Benim düşünceme göre, sebep kendi dillerinde - temelde ekonomik bir gerekçeleri var.
Evet, MatLab'ın özelliklerini MQL'den talep etmeye çalışmak oldukça aptalca. Ancak bana öyle geliyor ki göstergelerin, danışmanların, senaryoların %99'u son derece basit ve MQL'nin olanakları gözlerinin ötesinde. MatLab ile entegrasyon isteyenlerin yüzde onda biri güvenle ihmal edilebilir, kar getirmeyeceklerdir.
Ne yazık ki, kullanıcılar bu dilde istekte bulunmaya bırakıldı.
Kişisel olarak, veri akışlarından ve geçmiş verilerde hata ayıklama olasılığından sonra artık hiçbir şeye ihtiyacım yok. Explorer Sınıfı gibi bir hizmet işlevi en azından MSVC 1.0 (1998) düzeyinde olmadığı sürece.
Bu taraftan değil. Matlab'ın gücünü MQL'den talep etmiyorum, sadece bu gücü MQL içinde kullanma fırsatı verilmesini, Matlab'dan MQL'ye kadar her şeyi kalemlerle yeniden yazmak, test etmek ve hata ayıklamak için değil, hazır olanı almak ve kullanmak için fırsat verilmesini istiyorum. O.
Belki de göstergelerin% 99'unun basit olması ve tam olarak bu sınırlamada yatmaktadır. En azından bu Matlab işlevini MQL kullanarak uygulamaya çalışın
http://www.mathworks.com/videos/machine-learning-in-matlab-99098.html
Bunun için ne kadar zamana ve çabaya ihtiyacınız var?
Benim düşünceme göre, sebep kendi dillerinde - temelde ekonomik bir gerekçeleri var.
Evet, MatLab'ın özelliklerini MQL'den talep etmeye çalışmak oldukça aptalca. Ancak bana öyle geliyor ki göstergelerin, danışmanların, senaryoların %99'u son derece basit ve MQL'nin olanakları gözlerinin ötesinde. MatLab ile entegrasyon isteyenlerin yüzde onda biri güvenle ihmal edilebilir, kar getirmeyeceklerdir.
Ne yazık ki, kullanıcılar bu dilde istekte bulunmaya bırakıldı.
Kişisel olarak, veri akışlarından ve geçmiş verilerde hata ayıklama olasılığından sonra artık hiçbir şeye ihtiyacım yok. Explorer Sınıfı gibi bir hizmet işlevi en azından MSVC 1.0 (1998) düzeyinde olmadığı sürece.
Eh, MQL'deki matlab zaten sınırları aştı)) Piyasa için değil de kendiniz içinse, matlab'a erişmenin birçok yolu var. Şahsen, System.Collections'ın analogunu özlüyorum
Pekala, burada son zamanlarda Vasily Sokolov bir HashTable analogu uyguladı, ama neden bir meraklı bunu yaptı? https://www.mql5.com/ru/articles/1334
Cevap bir düzineden fazla kez verildi.
MT4'ün teknolojik ömrü bitti. Ve üzerinde oturmaya devam ederseniz, fırsatları kaybettiğiniz için kendiniz suçlayacaksınız. Bunun için başka hiç kimse suçlanamaz, komisyoncular da dahil olmak üzere sadece ve sadece siz kendiniz.
Birinin eski sistemleri sadece bir şey onlardan ayrılmak istemediği için desteklemek zorunda olduğunu düşünüyorsanız, bu dünyanın gelişim ilkelerini kesinlikle anlamıyorsunuz (bir bireyin dünyayı nasıl gördüğünden farklıdırlar). Ne yazık ki, birçok tüccar kendilerini MT4 hakkında o kadar çok ikna etti ki, bakmak çok saçma. İnsanlar kendilerine öyle düşmanlar gösterirler ki, bu rasyonel sebeplerle izah edilemez.
Elbette kimse mecbur değil, eh, zamanla insanlar dağılacak, sadece ölü sosyal ruhlar kalacak.
Evet, laaaadno ... Şimdiye kadar daha fazla kullanıcı var. Bu tür önemsiz şeyler yüzünden gerçekten ayrılan insan sayısı yetersiz. Bazı şeylere gerçekten bakmak lazım...
Bu yüzden gerçekten bakmanız ve bunun önemsiz bir şey olmadığını anlamanız gerekiyor. Şimdiye kadar, giderek daha fazla kullanıcı var, çünkü vurgu, zihni bir kitle ile ezmek için bir sosyal ağ üzerinde.
Bu önemsiz bir şey değil, dünyanın dayandığı temel temeldir:
Merhaba dürüst firma. Elimdeki bu, biri konuyu açıklayabilir - MT5 çalışmıyor, dürttüm, dürttüm, başlamıyor ... Nasıl başlayacağımı bilmiyorum ...
Dosya adı : MT5CLW.8AB387FF29969ACBBC3A9EF614741CB2
Saat : 2015.05.03 22:23 (0:00:09)
Program : İstemci Terminali
Sürüm : 500.1100 (20 Mart 2015)
Revizyon: 9241
İşletim Sistemi : Windows 7 Professional Service Pack 1 (Derleme 7601)
BIOS : DELL - 100 - MCCKEIULZWWKSLUE-MDKSLE - Satellite C850-D1K
Gezgin: 9.0
Kimlik : B3B3CE2C-9652-T
İşlemciler: 2 x Intel Celeron B830 @ 1.80GHz
Bilgisayar : YÖNETİCİ-PK: YÖNETİCİ-PK
Bellek : 255 boş 1931 Mb
Sanal : 1587 ücretsiz 2047 Mb
İşleyiciler: 425
CrashMD5 : 466B10479FD71C90F3E52B9AF224F332
ÖzelBilgi:
İstisna: 01722B80'de C0000005, 00000008'e okunur
