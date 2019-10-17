x64 platformları için yeni MQL5 derleyicisinin test edilmesi - hesaplamaların 2'den 10'a hızlandırılması! - sayfa 13
İyileştirmeler gerekli olacaktır.
Strateji test cihazında geçmişte hata ayıklamayı test eden var mı?
Standart Moving Average.ex5'i denedim - çalışmıyor (OHLC'yi denedim, her kene oluşturuyor)
Hata ayıklama olmadan basit geriye dönük testi (build 1114) da çalışmıyor.
Adım adım:
Bunu Hareketli Ortalama'da özellikle tekrarladım ve her şey yolunda gitti.
Pencerenin boyutunu artırın - büyük olasılıkla tek bir geçiş değil, parametre optimizasyon moduna sahipsiniz.
Optimizasyon devre dışı, gerisini aynı şekilde yaptım, hata ayıklamanın kendisi işe yarıyor gibi görünüyor, ancak bu tür mesajlar varsa ve EA test edilemiyorsa, düzgün çalışıp çalışmadığını nasıl kontrol edebilirim:
Tüm günlüğün sıfır hacim de dahil olmak üzere hata mesajlarıyla dolu olmasına rağmen, çalışma sembolleriniz bile olmadığı gerçeğini görmezden gelmek için neden bu kadar uğraşıyorsunuz?
Bakiye para birimi (ruble) için döviz kurları olmayan bir ruble ticaret hesabında forex araçlarını test etmeye mi çalışıyorsunuz?
Ticaret sunucusuyla bir bağlantı var mı, yoksa test bağlantı olmadan mı başlatılıyor? Günlükler, alım satım sunucusuyla bağlantı olmadığını, gerekli enstrümanların grafiklerinin geçmişinin yanı sıra dönüşüm oranları alma fırsatı olmadığını gösteriyor.
Ticaret sunucusuyla bağlantı - MetaQuotes-Demo.
USDRUR ve EURRUR görüntülemeye eklendi, hata - (Semboller USDRUR sembolü için fiyat yok) kayboldu.
EURRUR sembolüne bir hata ile baktım - (EURRUR sembolü için fiyat yok) 2013.03.06 - H1'e kadar bir grafik var, bu yüzden test etmek mümkün değil mi?
Başka bir sunucuya bağlanmam gerekiyor mu?
Bağlanmak için en iyi sunucu hangisidir?
Neden bir ruble hesabı üzerinde test yapıyorsunuz ve doğru hesaplamalar olması için aynı anda dönüşüm oranlarını temel para birimine göre modellerken test cihazını birçok kez daha fazla iş yapmaya zorluyorsunuz?
Rublesi değil, bir forex hesabı açın. Özellikle EURRUR'un genellikle boş olduğunu ve bunun için güncel bir fiyat veya geçmişin olmadığını bilerek neden kafanızı duvara vurasınız ki?
Anladım, teşekkürler.
Sadece bir demo hesabı açarken MetaQuotes-Demo , moex'i seçme olasılığını gördü, mantıksal olarak test etmek için bir fırsat olduğunu düşündü, ancak henüz ortaya çıktı.
Hata ayıklama iyi çalışıyor, test cihazında saat ve dakika bazında teste başlamak için başka bir seçeneğe sahip olmak güzel olurdu.
Bu, hata ayıklama başlatma koşulu ayarlanarak yapılabilir.
Üzgünüm, dikkatli bakmadım - böyle bir olasılık var.
Teşekkür ederim.
Nikolay Demko :
Bu, hata ayıklama başlatma koşulu ayarlanarak yapılabilir.