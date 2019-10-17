x64 platformları için yeni MQL5 derleyicisinin test edilmesi - hesaplamaların 2'den 10'a hızlandırılması! - sayfa 10

forexman77 :

Tradestation bir komisyoncu oldu ve 27 yıllık bir gün içi vadeli işlem geçmişine sahipler. Sen de komisyoncu olabilir misin?

Bir komisyoncu oldu, elden ele dolaştı, yeniden sattı ve Monex'te bir mezarlığa girdi. Yarışmadan çekildi.

https://www.google.com/trends/explore#q=tradestation%2C%20metastock%2C%20MetaTrader&cmpt=q&tz=


Küresel tarih hizmeti ve daha pek çok ilginç şey yakında. Biz zaten çalışıyoruz.
Dmitriy Skub :

Genel olarak, yeni derleyici nemli iken.

Benim için yaklaşık 2-2,5 kat hızlandı (desen tanıma ve analiz sistemi), ancak bazı sonuçlar yeterli değildi - büyük olasılıkla nesne dizilerinde bir sorun var.

Bir derleyici güncellemesi üzerinde çalışıyoruz.

Yanlış sonuçlara yol açan hatayı ortadan kaldırmak için lütfen hizmet masasında bir bilet oluşturun.
 
Renat Fatkhullin :

Mmmnm MQ ikinci dalganın sonu, üçün başlangıcı, Amerika'ya gitme zamanı :)
 
Ilyas :
Hata ayıklama için (F5) veya değil (F7) için nasıl derlersiniz?

Hata ayıklama için derlerken Optimize tuşu yoksayılır; hata ayıklama için optimizasyon henüz üzerinde çalışılmamıştır.
Teşekkürler Çalışıyor! Ben sadece komut dosyalarını grafiğe atmak yerine doğrudan editörden çalıştırmaya alışkınım.
 

Etkinleştirilmiş optimizasyona sahip bir hata bulundu. Hem 1108 hem de 1114 yapılarında görünür. Kodda struct türünde bir dizi bildirir ve değerleri hemen ayarlarsak, komut dosyası yürütüldüğünde, ilk öğe dışındaki tüm öğeler boştur. Misal:

 void OnStart () {
   struct p { int x, y; };
   p points[ 4 ] = {
      { 4 , 5 },
      { 9 , - 1 },
      { 2 , 8 },
      { 5 , 3 }
   };
   Print ( points[ 0 ].x );
   Print ( points[ 1 ].x );
   Print ( points[ 2 ].y );
}
İlk Baskı doğru değeri 4 yazacak, aşağıdaki komutlar 0 yazacaktır.
 
xfo :
Teşekkürler Çalışıyor! Ben sadece komut dosyalarını grafiğe atmak yerine doğrudan editörden çalıştırmaya alışkınım.
Hata ayıklama modunda çalışırken, optimizasyonun genellikle devre dışı bırakıldığını unutmayın. Yani, yürütme hızı açıkça daha düşük olacaktır.
 
xfo :

Optimizasyon etkinleştirilmiş bir hata bulundu. Hem 1108 hem de 1114 yapılarında görünür. Kodda struct türünde bir dizi bildirir ve değerleri hemen ayarlarsak, komut dosyası yürütüldüğünde, ilk öğe dışındaki tüm öğeler boştur. Misal:

İlk Baskı doğru değeri 4 yazacak, aşağıdaki komutlar 0 yazacaktır.

Mesaj için teşekkürler.

 

Bu arada, yapı 1114'te geçmişte hata ayıklamanın bir beta sürümü ortaya çıktı.

Deneyin lütfen.

Renat Fatkhullin :

Bu arada, yapı 1114'te geçmişte hata ayıklamanın bir beta sürümü ortaya çıktı.

Deneyin lütfen.

Bu sadece 64 bit platformlar için mi geçerli?
 
Numara.
