x64 platformları için yeni MQL5 derleyicisinin test edilmesi - hesaplamaların 2'den 10'a hızlandırılması! - sayfa 10
Tradestation bir komisyoncu oldu ve 27 yıllık bir gün içi vadeli işlem geçmişine sahipler. Sen de komisyoncu olabilir misin?
https://www.google.com/trends/explore#q=tradestation%2C%20metastock%2C%20MetaTrader&cmpt=q&tz=
Genel olarak, yeni derleyici nemli iken.
Benim için yaklaşık 2-2,5 kat hızlandı (desen tanıma ve analiz sistemi), ancak bazı sonuçlar yeterli değildi - büyük olasılıkla nesne dizilerinde bir sorun var.
Yanlış sonuçlara yol açan hatayı ortadan kaldırmak için lütfen hizmet masasında bir bilet oluşturun.
Küresel tarih hizmeti ve daha pek çok ilginç şey yakında. Biz zaten çalışıyoruz.
Hata ayıklama için (F5) veya değil (F7) için nasıl derlersiniz?
Hata ayıklama için derlerken Optimize tuşu yoksayılır; hata ayıklama için optimizasyon henüz üzerinde çalışılmamıştır.
Etkinleştirilmiş optimizasyona sahip bir hata bulundu. Hem 1108 hem de 1114 yapılarında görünür. Kodda struct türünde bir dizi bildirir ve değerleri hemen ayarlarsak, komut dosyası yürütüldüğünde, ilk öğe dışındaki tüm öğeler boştur. Misal:İlk Baskı doğru değeri 4 yazacak, aşağıdaki komutlar 0 yazacaktır.
Teşekkürler Çalışıyor! Ben sadece komut dosyalarını grafiğe atmak yerine doğrudan editörden çalıştırmaya alışkınım.
Mesaj için teşekkürler.
Bu arada, yapı 1114'te geçmişte hata ayıklamanın bir beta sürümü ortaya çıktı.
Deneyin lütfen.
