MT4'te oturmaya devam ediyorum ve işte bu yüzden.
1. Hesapları hızlandırmak harikadır. Ama neden gerçekçi olmayan bir yayılmada bu hesaplamalara ihtiyacım var? MT4'te spread kesme sorununu çözdüm ancak MT5 test cihazında spread ile ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yıldan fazla bir süredir, MT4'teki gibi bir yayılma penceresi sunmak için bir teklif var. Eh, döviz enstrümanları fazla zarar görmedi. Ancak 50-100'lük bir yayılma ile RTS endeksini test etmek için. bu bir sapkınlık! Gerçek yayılma 10-20!!!!!!!!!
2. Bana iyi bir üne sahip en az bir MT5 forex brokeri söyleyin. Neden LMAX, RVD, FXCM, DucasCopy vb. harika MT5'i satın almıyor?
Gerçek şu ki, MT5'te iyi brokerler var, ancak bariz daha kötü koşullara geçmek istemezsiniz.
3. Önemsiz şeylerle uğraşma arzusu yok mu? MT4 formatında herhangi bir teklifi yükleyebilmeniz için MT5'te bir hizmet yapın. belirli bir yayılma ile ve yeni derleyicinin hızını ilk değerlendiren ben olacağım!
Dün Dukas iş gününün zirvesinde çalışmadı: "DUKASCOPY hem platformu hem de siteyi yere serdi"
http://smart-lab.ru/blog/253338.php
"Herkesin başına geliyor, o desteği aradım - sunucu çöktü, düzelttiler. 30 dakika dediler. Altındaki uzunların bir kısmını telefonda en alttan kapattım, s***a - risksiz ticaret durum kontrol değil, kapatmak zorunda kaldım... Not: Dukas desteği: +410227994838"
Onlar (bu sözde "bankalararası" site) SUNUCU HASARLI OLDUĞUNU söylüyorlar. Anladığım kadarıyla, BİR SUNUCU var. Ve ortalığı karıştırdı. olur.
http://www.financemagnates.com/forex/brokers/update-dukascopy-trading-platform-recovers-website-remains-offline/
Sistem yöneticileri Danila Egorov burada şu yorumu yapıyor:
Bildiğiniz gibi bugün 12:31 GMT'den 13:44 GMT'ye kadar Dukascopy sunucuları DDOS saldırısı nedeniyle kapalıydı. DDOS saldırısı başarıyla hafifletildi ve bir daha olmaması bekleniyor. Bu tür tehditler üzerinde uzmanlaşan üçüncü taraf hizmetlerinin etkinleştirilmesi de dahil olmak üzere koruma önlemleri uygulanmıştır. Daniel Egorov, Dukascopy Bank SA
MT5'te yayılma her M1 çubuğuna kaydedilir, bu nedenle MT4 yöntemlerini MT5'e aktarmaya gerek yoktur. MT5'teki spreadler ile durum çok daha iyi.
LMAX'te MT4, RVD de var, FXCM MT5'i piyasaya sürdü ve Dukas, bilinen bir sonuçla teknolojik yarışı sonuna kadar oynayacak.
Komisyoncuların mükemmel olduğunu ve son derece sağlam ve makul kararlar verdiğini düşünmüyorsunuz, değil mi? Bunlar, tüm eksiklikleri olan sıradan şirketler.
Gerçek şu ki, MT5'te ticaretin finansal koşulları genellikle MT4'ten çok daha iyidir. Eh, tüccarlar için MT5'teki teknik yetenekler ve hız özellikleri açıkçası daha fazla ve daha iyi.
Gerçek bilgi konusunda farklı bilgi seviyelerine sahibiz.
MT5'in yeteneklerini gerçekte başlatmadığınızı veya test etmediğinizi kabul etseniz iyi olur. Bu nedenle, MT4'ün açıkça daha zayıf yeteneklerine sürekli referanslar ve MT4 yaklaşımlarını MT5'e aktarma girişimleri. Ama bir daha MT4'e dönmemek için aynı şeyi MT5'te denemek yeterli.
Yayılımın kaydedildiğini biliyorum. Ve bu, dakika başına maksimum yayılmadır. 1 dakika içinde RTS endeksinde yüzden fazla kene gelir. maksimumu alırsın. En azından ortalamayı alın ve tercihen aşağı doğru ortalamaya yakın.
LMAX, MT4'e sahiptir. Ama ben sadece MT5 ile karşılaştırıyorum. Gerçek hesaplar, MT5'teki Forex için bile oldukça nadirdir.
Ve en azından MT5'te MT4'ten daha iyi finansal koşullar sağlayan kişisel bir hesap açabilirsiniz? sadece intsa benzeri mutfaklarla karşılaştırmayın.
yaptığımı itiraf ediyorum. "Açılış"ta gerçek bir hesabı test etti. Kendim için ticaret yaptım ve sonra aniden bakiye düştü ve RGL yazıt hesabı ortaya çıktı. Servis Masası beni Otkritie'ye, o da beni Servis Masasına gönderdi. Ve sadece birkaç ay sonra bu yazıtın borsa ile veri senkronizasyonu anlamına geldiği konusunda bilgilendirildim. Onlar. QUIK'i açmanız ve gerçekte neyin pazarlandığını görmeniz gerekir.
Denenmiş bulut optimizasyonu. Beğendim. Ama tekrar ediyorum, hesaplama yanlış bir şekilde fazla tahmin edilen bir yayılma üzerinde yapılırsa neden gerekli? Özellikle borsada.
Daha kolay hale getirilebilir. Bir anket yapacağım ve insanların hangi modeli istediklerine oy vermesine izin vereceğim, siz değil.
Yani piyasanın durumunu bilmiyorsunuz.
Maalesef kimseye tavsiye edemiyorum. Müşteri listelerini bile göstermiyoruz.
Denenmiş bulut optimizasyonu. Beğendim. Ama tekrar ediyorum, hesaplama yanlış bir şekilde fazla tahmin edilen bir yayılma üzerinde yapılırsa neden gerekli? Özellikle borsada.
Daha kolay hale getirilebilir. Bir anket yapacağım ve insanların hangi modeli istediklerine oy vermesine izin vereceğim, siz değil.
"İnsanlara sorulsaydı ata binerlerdi" (c) otomotiv geliştiricilerinden biri
Anket eklenemedi. Doğru düğmeyi bulamadım. Forum üyelerine büyük bir istek, LMAX veya RVD'den daha iyi koşullara sahip MT5 ile kişisel bir komisyoncuya atmak. Hatta bir bağlı kuruluş bağlantısı kullanabilirsiniz.
not. Tüm forum Renat'ın piplemeyle nasıl bir ilişkisi olduğunu biliyor... Her ne kadar normal brokerlerin herhangi bir marj, kayma, otomobil satıcısı vb. olmadan sadece komisyonlardan yaşadığı artık pipers üzerinde görünse de. Pipers için terminal ve onun bir tür uzman çevre. Sinyal servisine bakın. Bunların %70'i ağ ve martin, %20'si ise yüzücüdür.
Ek olarak, MT5 ve MT4 için sinyal sayısına bakın !!!!!
MT5 - 3 sayfa.
MT4 - 115 sayfa.
Aynı zamanda, danışmanlar pozisyon, düzen, anlaşma kavramında kökten farklıdır. Tüm mantık, MT4'ten MT5'e kolayca aktarılır. Ben çok ortalama bir MQL programcısıyım. Derleyiciler hala farklıyken robotlarımı MT5'te yeniden yazmak benim için zor değildi.
Genel olarak, MT5 ile böyle harika brokerlerin farkında olmayan tek kişi ben değilim.
Çok ilginç bir haber, MQL5 dilinin nasıl geliştiğini görmek güzel, şimdi bile 2 yıl önceki terminale kıyasla önemli performans iyileştirmeleri var.
Rinat, görsel stüdyo ve benzeri gibi farenin üzerine gelerek değişkenleri görüntülemek için böyle bir iyileştirme görmeyi çok isterim. Genel bakış penceresine değişken eklemek pek uygun değildir.
Vurgulu vs'de şöyle görünüyor:
En azından değişkenleri görüntüleyin, bunun hata ayıklamanın kullanılabilirliğini önemli ölçüde artıracağını düşünüyorum.
İyileştirmeler gerekli olacaktır.
Strateji test cihazında geçmişte hata ayıklamayı test eden var mı?
İyileştirmeler gerekli olacaktır.
Strateji test cihazında geçmişte hata ayıklamayı test eden var mı?
Test edildi, henüz yorum yok.
ZY Genel olarak geliştiricilerin bir bütün olarak teşvik edilmesi sorunudur. Eğri gelişirse herkes hemen bir eleştiri telaşıyla görür ama her şey olması gerektiği gibi giderse anlaşılmaz hale gelir, her şey herkese yakışır ya da hiç kimse ilgilenmez.
Görünüşe göre geliştirici için kırbaç her zaman hazır, ama havuç gibi kokmuyor (yani ahlaki havuç, iş tatmini).
ZZY Mesela İlyas'ın konuya katıldığını görüyorum, saygılar ve saygılar, kullanıcı için lezzetli shnyashka'ya ilk kez katılmıyor.