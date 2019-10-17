x64 platformları için yeni MQL5 derleyicisinin test edilmesi - hesaplamaların 2'den 10'a hızlandırılması! - sayfa 15
Eduard Vavrin , ekli dosyada açıklanan hatalar için geçerli değildir. Hataya yol açan kodu hazırlayıp size göndermeye çalışayım. Sadece zaman alacak ve şu ana kadar bu kod orijinal Expert Advisor'dan çok fazla şey içeriyor.
Demoforex demo hesabındaki MACD Sample.mq5 EURUSD sembolünde kaydedilen hata ayıklama videosu. (Günler de iyi çalışıyor)
Hmm... Ve başlattığımda hiçbir kesme noktası çalışmıyor... Gerçi ben her şeyi videodaki gibi yapıyorum...
Aradaki fark şu ki, "geçmiş verilerde hata ayıklamaya basın" seçeneğine tıkladığımda - EA başlamıyor, ancak strateji test cihazının bulunduğu terminal penceresi çıkıyor ve test başlangıç ve bitiş tarihinin 1970 olarak ayarlanmış olması ilginç (tarih saat = 0). Başka bir şey olmuyor. Başka tarihler ayarlarsanız ve tekrar düzenleyiciden başlamayı denerseniz - yine tarihler sıfırlanır, hiçbir şey olmaz. Başka tarihler belirler ve "Başla"yı tıklarsanız - her şey normal bir strateji test cihazında olduğu gibi olur.
Şu anda, geçmişte hata ayıklamaya başlamak için, hata ayıklama seçeneklerini açıkça belirtmelisiniz ("araçlar" menüsündeki düzenleyicide):
Vay. Yaşa ve öğren. Bir aptal öleceksin.
kazanıldı!!! Bu tam olarak MT5'te eksik olan şeydi!!!
Çok teşekkürler.
Şimdi, tam mutluluk için dizilere işaretçiler de var.
Ya da OnCalculate() işlevlerinin sıradan dizilere referansla değil, CiHigh Standard Library dizilerine ve benzerlerine referansla tanıtılması...
Adlandırılmış borulara gerek yok! SQL desteği eklemek için sabırsızlanıyoruz. Tablo üzerinden veri alışverişi. SQL, çok iş parçacıklı, yüksek yüklü sistemler için yerleşik destektir.
22 Mayıs 2015 Cuma günü yayınlanacak olan MetaTrader 5 build 1150 için değişiklik listesinde. Bölüm 2 şunları söylüyor:
"Artık programın çalışması, ilgili geçmişin bir bölümünde kontrol edilebilir. Hata ayıklama, strateji test cihazında görsel test modunda gerçekleşir. Program, test cihazında simüle edilen bir dizi onay işareti üzerine inşa edilmiş bir çizelge üzerinde başlatılır."
Anladığım kadarıyla, gerçek (piyasa) bir kene geçmişi üzerinde test etme yeteneği daha önce mevcut değildi ve terminalin bu versiyonunda görünmüyordu. Dakika çubuğunun içindeki keneler tekrar taklit mi ediliyor?
İyileştirmeler gerekli olacaktır.
Strateji test cihazında geçmişte hata ayıklamayı test eden var mı?
Bu vadeli işlemler için herhangi bir dönem için FORTS üzerinde RTS-6.15 M1 vadeli işlemlerini test etmek mümkün değildir, hemen durur. Başlamadan önce, ME - menü-servis-hata ayıklamasında, özellikle kaldıraç 1: 1'de gerekli tüm parametreleri ayarladım (FOTS'ta çalışma koşulları. Başlatmadan ve elbette durmadan sonra, aynı ayarları gözlemliyorum. strateji test cihazı, ancak yalnızca kaldıraç 1: elli
geliştiriciler adına bunu yapmak hoş değil - test istemek ve hatalar hakkında cevaplar aldığınızda, sessiz kalmak ... ilk defa değil, forumda, servis masasında, son zamanlarda cevap yok...
not. MT5 platformu kesinlikle umut verici, ancak böyle bir tutum iğrenç...
Mevcut derlemede, strateji test cihazının "ayarlar" sekmesinde kaldıracı 1:1 manuel olarak ayarlamanız ve ancak bundan sonra düzenleyiciden test etmeye başlamanız gerekir.