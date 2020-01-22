yatırımcı arıyorum - sayfa 2
EA hem satmak hem de satın almak için çalışır.
Sonuç 2008-2015 yayılımı=9
Aynısını yapmak mümkün mü, ancak sabit bir lotla (örneğin, 0.1)? Ayrıca istatistik içeren bir tablo.
İlgi alanları: algoritmik ticaret, stat-arbitraj sistemleri, çeşitli uyarlanabilir ticaret sistemleri, örüntü tanıma sistemleri, dinamik kaos teorisi, fraktal analiz, vb.
Üzgünüm ama yatırım yapma konusundaki ilginizi görmedim...
Sizi bir cent hesabına 10$ yatırmaktan alıkoyan nedir, 1.000 cent alırsınız, bunları 3.699.270 cent'e veya 500 işlem için 36.992$'a overclock edebilirsiniz.
Veya test cihazı kaseleri hakkında bilgi ve tarihe kendiniz uydurmak için ödeme yapın
Ve sana 10 dolara mal olacak
Başka bir seçenek - şu anda bir teklif gelecek, dairenizin güvenliğini yönetmeniz için size 10.000 $ verecekler ve bir ay veya daha kısa sürede gergin bir serseri olacaksınız!
Herkese merhaba yatırımcı arıyorum) danışmanım kendi elimle yazdım algoritmayı paylaşmayacağım. Yatırım yapmak isteyen olursa teklifleri bekliyorum.
Her hafta böyle yazılar var...
Neden yatırımcısın?
" Kasenize " güveniyorsanız, dairenizi (evinizi) ipotek edin - ve çok para kazanacaksınız ...
Yukarıdaki yorumlardan yola çıkarak yatırımcı bulamayacağım sonucuna varıyorum, karşılığında " Bir kuruş hesabına 10 dolar, 1000 kuruş alırsın " tavsiyesi için teşekkür etmek istiyorum.
Bu forumun konusu, gerçek bir hesapta test etme tartışmalarıyla devam ettirilebilir. Zaman zaman abonelikten çıkacağım. Yorum yazan herkese tekrar teşekkürler.
aynı, ancak sabit bir 0.01 lotu ile
işte buradasın:
