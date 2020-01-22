yatırımcı arıyorum - sayfa 5

workpro :
Yine de soruyu tekrarlayacağım... telefonum danışmanın çalışmasına engel olacak mı?
Yatırıma gel. şifre, o zaman kesinlikle karışmaz. Bu arada, sinyal neden kapalı?
 
workpro :
Sonunda yatırımın ne olduğunu anlayan birini gördüm!!))
 
evillive :
Yatırıma gel. şifre, o zaman kesinlikle karışmaz. Bu arada, sinyal neden kapalı?
Bir cent hesabına koyacağım. bir komisyoncu arıyorum
 
zfs :
Aptalca, kredi bir maliyettir ve kâr yüzde olarak yatırımcıyla paylaşılır ve maliyet yoktur.
iş uzmanı :
Sonunda yatırımın ne olduğunu anlayan birini gördüm!!))

Birçoğunun önerilerine şaşırdım ... Ama bu gönderiler birer şaheser ....

beyler ne içiyorsunuz??? hiç düşünmüyor musun?

Böyle bir anlayıştan sonra nasıl bir yatırımcısınız?

Banka borç verir ve yılda %20-30 oranında kredi çekersiniz, örneğin bu durumda banka bir yatırımcıdır ve siz ona %20-30 verirsiniz ve borcu geri ödedikten sonra kârın tamamı olur. tüccar.

Ve yatırımcı ile en az 50/50 ve en son... En kötü durumda, yatırımcı zaten sahip olduğu parayı riske atıyor ve tüccar anlaşılmaz bir algoritma ile bir milyon yazabiliyor, bu senaryoda, tüccar karın %10-30'unu ve yatırımcının %70-90'ını alacak

 
Vladimir Pastushak :

Birçoğunun önerilerine şaşırdım ... Ama bu gönderiler birer şaheser ....

beyler ne içiyorsunuz??? hiç düşünme??

Böyle bir anlayıştan sonra nasıl bir yatırımcısınız?

Banka borç verir ve yılda %20-30 oranında kredi çekersiniz, örneğin bu durumda banka bir yatırımcıdır ve siz ona %20-30 verirsiniz ve borcu geri ödedikten sonra kârın tamamı olur. tüccar.

Ve yatırımcı ile en az 50/50 ve en son... En kötü durumda, yatırımcı zaten sahip olduğu parayı riske atıyor ve tüccar anlaşılmaz bir algoritma ile bir milyon yazabiliyor, bu senaryoda, tüccar kârın %10-30'unu ve yatırımcının %70-90'ını alacak

Evet, bu gerçekler bilinmelidir. Banka yatırımcı değil, borç verendir. Bir tüccar kaybettiğinde, krediyi geri ödemesi gerekir. Her zaman saçmalıklarla meşgul olsaydı, bir kredi için nereden para alınır? Bunu yapmak için tam bir aptal olmalısın. Bir yatırımcı durumunda, hiçbir şeyin iade edilmesine gerek yoktur - risklerin tamamen yokluğu. Başarılı bir tüccarsanız , amcanız için çalışmanızı engelleyen, aynı zamanda tüm kârın size ait olduğu ve yatırımcıdan elde edilen kârın ek gelir olduğu kendi mevduatınızı yaratmanız ve yine de elde etmeye çalışmanız gerekir. yatırımcılar, iyi, kredi almamak - bu tam bir saçmalık.

 
Vasiliy Smirnov :

Evet, bu gerçekler bilinmelidir. Banka yatırımcı değil, borç verendir. Bir tüccar kaybettiğinde, krediyi geri ödemesi gerekir. Her zaman saçmalıklarla meşgul olsaydı, bir kredi için nereden para alınır? Bunu yapmak için tam bir aptal olmalısın. Bir yatırımcı durumunda, hiçbir şeyin iade edilmesine gerek yoktur - risklerin tamamen yokluğu. Başarılı bir tüccarsanız, amcanız için çalışmanızı engelleyen, aynı zamanda tüm kârın size ait olduğu kendi mevduatınızı yaratın ve yatırımcıdan elde edilen kâr ek gelirdir ve yine de elde etmeye çalışmanız gerekir. yatırımcılar, iyi, kredi almamak - bu tam bir saçmalık.

Sisteminize güveniyorsanız, sorun nedir ???

"yatırımcının hiçbir şeyi iade etmesine gerek yok - risklerin tamamen yokluğu."

Yani bir yatırımcı atmanın normal olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? O zaman tüccarı ne riske atar?

Başarılı bir tüccarın , keçi düğmeli akordeon veya balık bisikleti gibi yatırımcılara ihtiyacı vardır...

Yatırımcılar, internette yeni bulunan "kasenin" (strateji / danışman) kesinlikle hem tüccarı yapacağı umuduyla, hem de henüz kendileri sızdırmamış olanları cezbetmeye çalışan, ellerinden gelen her şeyi tüketen kaybedenler için kedere ihtiyaç duyarlar. ve yatırımcı bu sefer zengin.. .

 
Vladimir Pastushak :

Sisteminize güveniyorsanız, sorun nedir ???

"yatırımcının hiçbir şeyi iade etmesine gerek yok - risklerin tamamen yokluğu."

Yani bir yatırımcı atmanın normal olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? O zaman tüccarı ne riske atar?

Başarılı bir tüccarın, keçi düğmeli akordeon veya balık bisikleti gibi yatırımcılara ihtiyacı vardır...

Yatırımcılar, internette yeni bulunan "kasenin" (strateji / danışman) kesinlikle hem tüccarı yapacağı umuduyla, hem de henüz kendileri sızdırmamış olanları cezbetmeye çalışan, ellerinden gelen her şeyi tüketen kaybedenler için kedere ihtiyaç duyarlar. ve yatırımcı bu sefer zengin.. .

Atmak? Dolandırıcılık nedir, bu bir tahliye. Yatırımcı riskin ne olduğunu bilir.

Başarılı bir tüccarın ek kâra ihtiyacı olmadığını düşünüyor musunuz? Bir kişi yatırımcılarla uğraşmak istemiyorsa, görünüşe göre hayvan içgüdüleri için değil, başka nedenlerle, örneğin yatırımcıların parasından sorumlu olmak istememesiyle aynı nedenle.

Yatırım şirketlerinin yöneticilerinin maaşları en yüksek olanlar, insanların paralarına güvendiği kişilerdir. Ve açıkça yalnız tüccarlardan daha başarılılar. İstisnalar nadirdir. Tüccarlardan oluşan ekipler daha başarılıdır ve ekipler fonlarla çalışma eğilimindedir.

[Silindi]  
ayrıca başkalarının parasıyla nasıl ticaret yapacağınızı da öğrenmeniz gerekir.
IMHO en iyi seçenek bir banka kredisi, ticaret, krediyi ödemenize izin veren kalıcı bir iştir. kredi geri ödendikten sonra, mevduat tutarsanız, bir tanrı ve bir kralsınız!
 
Alexander Laur :
Bir tüccar bir bankadan kredi almaktan korkuyorsa, bu yalnızca TS'sine güvenmediği anlamına gelir. Başkasının pahasına başka bir deney yapmak istiyor. :)
Hiç gerekli değil. FOREX, diğer herhangi bir iş gibi, bu işi geliştirmek için denenmiş ve test edilmiş herhangi bir planı kullanabilir...
 

Konu başlatıcı, Uzman Danışmanı ile kafasını gerçek dünyaya soktu ve ortadan kayboldu...

