yatırımcı arıyorum - sayfa 5
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yine de soruyu tekrarlayacağım... telefonum danışmanın çalışmasına engel olacak mı?
Sonunda yatırımın ne olduğunu anlayan birini gördüm!!))
Yatırıma gel. şifre, o zaman kesinlikle karışmaz. Bu arada, sinyal neden kapalı?
Aptalca, kredi bir maliyettir ve kâr yüzde olarak yatırımcıyla paylaşılır ve maliyet yoktur.
Sonunda yatırımın ne olduğunu anlayan birini gördüm!!))
Birçoğunun önerilerine şaşırdım ... Ama bu gönderiler birer şaheser ....
beyler ne içiyorsunuz??? hiç düşünmüyor musun?
Böyle bir anlayıştan sonra nasıl bir yatırımcısınız?
Banka borç verir ve yılda %20-30 oranında kredi çekersiniz, örneğin bu durumda banka bir yatırımcıdır ve siz ona %20-30 verirsiniz ve borcu geri ödedikten sonra kârın tamamı olur. tüccar.
Ve yatırımcı ile en az 50/50 ve en son... En kötü durumda, yatırımcı zaten sahip olduğu parayı riske atıyor ve tüccar anlaşılmaz bir algoritma ile bir milyon yazabiliyor, bu senaryoda, tüccar karın %10-30'unu ve yatırımcının %70-90'ını alacak
Birçoğunun önerilerine şaşırdım ... Ama bu gönderiler birer şaheser ....
beyler ne içiyorsunuz??? hiç düşünme??
Böyle bir anlayıştan sonra nasıl bir yatırımcısınız?
Banka borç verir ve yılda %20-30 oranında kredi çekersiniz, örneğin bu durumda banka bir yatırımcıdır ve siz ona %20-30 verirsiniz ve borcu geri ödedikten sonra kârın tamamı olur. tüccar.
Ve yatırımcı ile en az 50/50 ve en son... En kötü durumda, yatırımcı zaten sahip olduğu parayı riske atıyor ve tüccar anlaşılmaz bir algoritma ile bir milyon yazabiliyor, bu senaryoda, tüccar kârın %10-30'unu ve yatırımcının %70-90'ını alacak
Evet, bu gerçekler bilinmelidir. Banka yatırımcı değil, borç verendir. Bir tüccar kaybettiğinde, krediyi geri ödemesi gerekir. Her zaman saçmalıklarla meşgul olsaydı, bir kredi için nereden para alınır? Bunu yapmak için tam bir aptal olmalısın. Bir yatırımcı durumunda, hiçbir şeyin iade edilmesine gerek yoktur - risklerin tamamen yokluğu. Başarılı bir tüccarsanız , amcanız için çalışmanızı engelleyen, aynı zamanda tüm kârın size ait olduğu ve yatırımcıdan elde edilen kârın ek gelir olduğu kendi mevduatınızı yaratmanız ve yine de elde etmeye çalışmanız gerekir. yatırımcılar, iyi, kredi almamak - bu tam bir saçmalık.
Evet, bu gerçekler bilinmelidir. Banka yatırımcı değil, borç verendir. Bir tüccar kaybettiğinde, krediyi geri ödemesi gerekir. Her zaman saçmalıklarla meşgul olsaydı, bir kredi için nereden para alınır? Bunu yapmak için tam bir aptal olmalısın. Bir yatırımcı durumunda, hiçbir şeyin iade edilmesine gerek yoktur - risklerin tamamen yokluğu. Başarılı bir tüccarsanız, amcanız için çalışmanızı engelleyen, aynı zamanda tüm kârın size ait olduğu kendi mevduatınızı yaratın ve yatırımcıdan elde edilen kâr ek gelirdir ve yine de elde etmeye çalışmanız gerekir. yatırımcılar, iyi, kredi almamak - bu tam bir saçmalık.
Sisteminize güveniyorsanız, sorun nedir ???
"yatırımcının hiçbir şeyi iade etmesine gerek yok - risklerin tamamen yokluğu."
Yani bir yatırımcı atmanın normal olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? O zaman tüccarı ne riske atar?
Başarılı bir tüccarın , keçi düğmeli akordeon veya balık bisikleti gibi yatırımcılara ihtiyacı vardır...
Yatırımcılar, internette yeni bulunan "kasenin" (strateji / danışman) kesinlikle hem tüccarı yapacağı umuduyla, hem de henüz kendileri sızdırmamış olanları cezbetmeye çalışan, ellerinden gelen her şeyi tüketen kaybedenler için kedere ihtiyaç duyarlar. ve yatırımcı bu sefer zengin.. .
Sisteminize güveniyorsanız, sorun nedir ???
"yatırımcının hiçbir şeyi iade etmesine gerek yok - risklerin tamamen yokluğu."
Yani bir yatırımcı atmanın normal olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? O zaman tüccarı ne riske atar?
Başarılı bir tüccarın, keçi düğmeli akordeon veya balık bisikleti gibi yatırımcılara ihtiyacı vardır...
Yatırımcılar, internette yeni bulunan "kasenin" (strateji / danışman) kesinlikle hem tüccarı yapacağı umuduyla, hem de henüz kendileri sızdırmamış olanları cezbetmeye çalışan, ellerinden gelen her şeyi tüketen kaybedenler için kedere ihtiyaç duyarlar. ve yatırımcı bu sefer zengin.. .
Atmak? Dolandırıcılık nedir, bu bir tahliye. Yatırımcı riskin ne olduğunu bilir.
Başarılı bir tüccarın ek kâra ihtiyacı olmadığını düşünüyor musunuz? Bir kişi yatırımcılarla uğraşmak istemiyorsa, görünüşe göre hayvan içgüdüleri için değil, başka nedenlerle, örneğin yatırımcıların parasından sorumlu olmak istememesiyle aynı nedenle.
Yatırım şirketlerinin yöneticilerinin maaşları en yüksek olanlar, insanların paralarına güvendiği kişilerdir. Ve açıkça yalnız tüccarlardan daha başarılılar. İstisnalar nadirdir. Tüccarlardan oluşan ekipler daha başarılıdır ve ekipler fonlarla çalışma eğilimindedir.
Bir tüccar bir bankadan kredi almaktan korkuyorsa, bu yalnızca TS'sine güvenmediği anlamına gelir. Başkasının pahasına başka bir deney yapmak istiyor. :)
Konu başlatıcı, Uzman Danışmanı ile kafasını gerçek dünyaya soktu ve ortadan kayboldu...