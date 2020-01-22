yatırımcı arıyorum - sayfa 8
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aboneliğimi iptal edeceğim, bu kadar geç kaldığım için özür dilerim, 4 yıl sonra...
Yatırımcı bulunur, bir değil. 4 yıl boyunca muazzam bir deneyim kazandım ve danışman bir saat gibi çalışıyor. Ancak danışman, yeni (farklı) bir algoritmaya dayalı olarak da farklıdır. Profilimde, ilgilenen gerçek hesaplarla ilgili istatistikler var - hoş geldiniz!)
Herkes kim?)
Aboneliğimi iptal edeceğim, bu kadar geç kaldığım için özür dilerim, 4 yıl sonra...
Tüm forum. Dördüncü yılda arama durdu
%30'dan fazla olmayan bir düşüş olan bir şey var mı?
Ocak 2017'den itibaren
Nasıl bir yatırımcı, sabre gerçek çalışma şartlarını söyleyince gücendi bile.
Ocak 2017'den itibaren
Bu bir test cihazıdır. gerçek için sordum
Kendin için gördüğün gerçek. Parametreler hızlı artışa ayarlanmıştır. Minimum düşüş için tasarlanmış setler var. Ancak şu anda böyle bir sinyal yok.
Kendin için gördüğün gerçek. Parametreler hızlı artışa ayarlanmıştır. Minimum düşüş için tasarlanmış setler var. Ancak şu anda böyle bir sinyal yok.