İyi. herkes seni arıyordu
 
Herkes kim?)
 
Vadym Andrieiev :

Aboneliğimi iptal edeceğim, bu kadar geç kaldığım için özür dilerim, 4 yıl sonra...

Yatırımcı bulunur, bir değil. 4 yıl boyunca muazzam bir deneyim kazandım ve danışman bir saat gibi çalışıyor. Ancak danışman, yeni (farklı) bir algoritmaya dayalı olarak da farklıdır. Profilimde, ilgilenen gerçek hesaplarla ilgili istatistikler var - hoş geldiniz!)

%30'dan fazla olmayan bir düşüş olan bir şey var mı?
 
Tüm forum. Dördüncü yılda arama durdu

 
Ocak 2017'den itibaren

 

Nasıl bir yatırımcı, sabre gerçek çalışma şartlarını söyleyince gücendi bile.

 
bile değil, ama genel olarak, ama genel olarak dalga gibi salla ki onları görmeyeyim
 
Bu bir test cihazıdır. gerçek için sordum
 
Aleksey Mavrin :
Bu bir test cihazıdır. gerçek için sordum

Kendin için gördüğün gerçek. Parametreler hızlı artışa ayarlanmıştır. Minimum düşüş için tasarlanmış setler var. Ancak şu anda böyle bir sinyal yok.

 
Vadym Andrieiev :

Kendin için gördüğün gerçek. Parametreler hızlı artışa ayarlanmıştır. Minimum düşüş için tasarlanmış setler var. Ancak şu anda böyle bir sinyal yok.

Geçmiş büyümeyle ilgilenmiyorum. Ve gelecekte böyle bir düşüş ile şüpheler. Tüm hesaplarınızı göremiyorum, o yüzden sordum.
