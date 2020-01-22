yatırımcı arıyorum - sayfa 6
Konu başlatıcı, Uzman Danışmanı ile kafasını gerçek dünyaya soktu ve ortadan kayboldu...
Gitmedi, bir danışman üzerinde çalışıyorum, mql5'e geçiyorum. Çoklu çift stratejisini uygulamak düşündüğümden daha zor çıktı.
Henüz çok bir şey beklemiyorsunuz...
© voldemar
Bir çift için sonuçlar nerede?
Aptalca, kredi bir maliyettir ve kâr yüzde olarak yatırımcıyla paylaşılır ve maliyet yoktur.
Ve yatırımcı kaybı yüzde olarak nasıl paylaşacak....??????
Karı nasıl böleriz, zararı nasıl yatırımcıya öderiz....
ayrıca başkalarının parasıyla nasıl ticaret yapacağınızı da öğrenmeniz gerekir.
Sisteminize güvenmek yeterli değildir. Ayrıca komisyoncunuzun/satıcınızın kazandığınız parayı size geri vereceğinden emin olmanız gerekir.
Bildiğim kadarıyla, kural olarak, bu tür sorular yalnızca TS, pazarın özelliklerine değil, DC'nin kendisinin kusuruna dayandığında ortaya çıkar.