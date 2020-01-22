yatırımcı arıyorum - sayfa 6

new-rena :

Konu başlatıcı, Uzman Danışmanı ile kafasını gerçek dünyaya soktu ve ortadan kayboldu...

Gitmedi, bir danışman üzerinde çalışıyorum, mql5'e geçiyorum. Çoklu çift stratejisini uygulamak düşündüğümden daha zor çıktı.
 
Vadym Andrieiev :
Henüz çok bir şey beklemiyorsunuz...

Vadym Andrieiev :
Bir çift için sonuçlar nerede?
 
George Merts :
https://www.mql5.com/ru/forum/43601/page3#comment_1532339
 
Vasiliy Smirnov :
Aptalca, kredi bir maliyettir ve kâr yüzde olarak yatırımcıyla paylaşılır ve maliyet yoktur.

Ve yatırımcı kaybı yüzde olarak nasıl paylaşacak....??????

Karı nasıl böleriz, zararı nasıl yatırımcıya öderiz....

 
Konu kapatılabilir, yatırımcıya ihtiyaç yoktur. Danışmanı sinyal hizmetinde faturalandırarak gerçek piyasaya sunacağım . Bu arada test cihazını kontrol ediyorum çünkü. Stratejiyi birkaç döviz çifti için mql5'te uyguladım. Her çift farklıdır ve her birine bakılması gerekir ve hepsi bu kadar. Sonuçlar hakkında blog yazacağım. Herkese teşekkürler.
 
Ivan Vagin :
ayrıca başkalarının parasıyla nasıl ticaret yapacağınızı da öğrenmeniz gerekir.
IMHO en iyi seçenek bir banka kredisi, ticaret, krediyi ödemenize izin veren kalıcı bir iştir. kredi geri ödendikten sonra, mevduat tutarsanız, bir tanrı ve bir kralsınız!
Sisteminize güvenmek yeterli değildir. Ayrıca komisyoncunuzun/satıcınızın kazandığınız parayı size geri vereceğinden emin olmanız gerekir.
 
Daniil Stolnikov :
Bildiğim kadarıyla, kural olarak, bu tür sorular yalnızca TS, pazarın özelliklerine değil, DC'nin kendisinin kusuruna dayandığında ortaya çıkar.
 
George Merts :
Pazar özelliklerine dayalı TS
 
Bildiğim kadarıyla TS bir Konu Başlatıcı, daha doğrusu piyasa özelliklerine dayalı bir strateji.
