yatırımcı arıyorum - sayfa 3

Yeni yorum
[Silindi]  
workpro :

aynı, ancak sabit bir 0.01 lotu ile

işte buradasın:

:-) Gerçeklerden haber bekliyoruz...

[Silindi]  
workpro :
Bir cent hesabını nerede açabilirim? Bu deney için en iyi yer neresidir? teşekkürler
roboforex
[Silindi]  
Kino :
Bir dolarlık bir kase olsaydı, bir sent hesabında yeterli olurdu, birçoğu bu tür "kaselerden" geçti ve daha pek çoğu geçecek)
1 dolar yeterli olmayabilir, minimum lotla sentlerde sürekli sıkıntılar var, 10 dolardan daha iyi
 
workpro :

aynı, ancak sabit bir 0.01 lotu ile

işte buradasın:

istatistik tablosu?
 
Dima_S :
istatistik tablosu?
Masa olmayacak. Gerçeğin raporunu bekleyin.
 
Bir sorum var, yardımcı olabilecek var mı? Sanal bir barındırmada danışman başlattım, bu konuda bir mobil cihazdan giriş yaparsam telefonum danışmanın çalışmasına müdahale eder mi?
[Silindi]  
Karar vermek için önce son 1.5 ayın durumuna bakardım.
 
_new-rena :
Karar vermek için önce son 1.5 ayın durumuna bakardım.
tavsiyen için teşekkürler ama anlamadım...
[Silindi]  
workpro :
tavsiyen için teşekkürler ama anlamadım...
test cihazından, danışmanın son 1,5 aydaki çalışmasını M1'de gösterin // 10.03.15'ten bugüne kadar olan test dönemi
 
_new-rena :
test cihazından, son 1,5 aydaki M1'deki çalışmayı gösterin

Mart 2015'ten itibaren lot sabit başlangıç 100$

123456789
Yeni yorum