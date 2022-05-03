"CopyTicks"in Test Edilmesi - sayfa 4
Hata ayıklayıcıda değerlere bakıyorum:
Last_tick SymbolInfoTick aracılığıyla alındı (Symbol(),last_tick),
CopyTicks(_Symbol,tick_array,COPY_TICKS_ALL,0,1) aracılığıyla tick_array;
Her şey gerçek zamanlı, tikler aynı, fark bayraklarda. Hacim farkını bu şekilde yakalamak mümkün olmadı, bayrak farkı kadar yaygın değil.
En azından onları tanımlayalım.
ED-3.16.txt - CopyTicks ile Broker Açılışı
ikinci dosya, aynı aracıyı SymbolInfoTick (Symbol(),last_tick) aracılığıyla,
Söylesene, *.txt dosyalarını MetaEditor'a nasıl sürebilirim? Bir sorun varsa - en basitleştirilmiş örneği yapın - bir dosya.
Evet, hiç sorun değil, uzantıyı değiştirin ve MetaEditor onu yer. Bu günlüğü oluşturan programın kaynak kod dosyalarını istemeniz daha iyi olur.