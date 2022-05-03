"CopyTicks"in Test Edilmesi - sayfa 4

CopyTicks 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

MqlTick tick_array[];  

int OnInit()
  {
   int copied=CopyTicks(_Symbol,tick_array,COPY_TICKS_ALL,0,countHistoryTicks);
   if(Save_File!=NOT_SAVE)
     {
      SaveTicksToFile(tick_array);
     }
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }



void SaveTicksToFile(MqlTick &massiveTicks[])

  {

   string filename,file_buffer;

   StringConcatenate(filename,Symbol(),".txt");

   int file_handle=FileOpen(filename,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_SHARE_READ);

FileSeek(file_handle,0,SEEK_END);

   int sizeMassiveTicks=ArraySize(massiveTicks);

   int i=0;

   while(i<sizeMassiveTicks)

     {

      StringConcatenate(file_buffer,TimeToString(massiveTicks[i].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS)," ",DoubleToString(massiveTicks[i].bid,_Digits)," ",DoubleToString(massiveTicks[i].ask,_Digits)," ",DoubleToString(massiveTicks[i].last,_Digits)," ",IntegerToString(massiveTicks[i].volume,_Digits)," ",IntegerToString(massiveTicks[i].time_msc)," ",IntegerToString(massiveTicks[i].flags,_Digits));

      FileWrite(file_handle,file_buffer);

      i++;

     }

   FileClose(file_handle);

  } 
 

SymbolInfoTick 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

int OnCalculate(const int rates_total,

                const int prev_calculated,

                const datetime &time[],

                const double &open[],

                const double &high[],

                const double &low[],

                const double &close[],

                const long &tick_volume[],

                const long &volume[],

                const int &spread[])

  {

   MqlTick last_tick;

   SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick);



   TickStruct tick={0,0,0,0,0,0,0};

   tick.time=TimeCurrent();

   tick.bid=last_tick.bid;

   tick.ask=last_tick.ask;

   tick.flag=last_tick.flags;

   tick.last=last_tick.last;

   tick.time_msc=last_tick.time_msc;

   tick.volume=last_tick.volume;

   int total=ArraySize(g_ticks);

   if(ArrayResize(g_ticks,total+1,1000)<0)

     {

      Alert(": индикатору не хватает памяти для сохранения данных об очередном тике.");

     }

   else

     {

      g_ticks[total]=tick;

      UpTick[rates_total-1]=total;

     }

   if(total>999)

     {

      SaveTempTicks();

      ArrayFree(g_ticks);

     }

   return(rates_total);

  } 

 

 

void SaveTempTicks()

  {

// Создание файла тиковой истории

   int hTicksFile=FileOpen(Symbol()+"fullTicks.tks",FILE_BIN|FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE);

   if(hTicksFile<1)

      return;

   FileSeek(hTicksFile,0,SEEK_END);

// Запись файла 

   int total=ArraySize(g_ticks),i=0;

   while(i<total)

     {

      if(FileWriteStruct(hTicksFile,g_ticks[i])==0)

        {

         Print("Ошибка сохранения данных во временный файл...");

         return;

        }

  i++;

     }

FileClose(hTicksFile);

 }  
 
Mümkün olduğunca kısa ve sorunu açıkça gösteren bir örnek oluşturun. İdeal olarak - tüm işlemler tek bir dosyada.
 
 

Hata ayıklayıcıda değerlere bakıyorum:

Last_tick SymbolInfoTick aracılığıyla alındı (Symbol(),last_tick),

CopyTicks(_Symbol,tick_array,COPY_TICKS_ALL,0,1) aracılığıyla tick_array;

Her şey gerçek zamanlı, tikler aynı, fark bayraklarda. Hacim farkını bu şekilde yakalamak mümkün olmadı, bayrak farkı kadar yaygın değil.

En azından onları tanımlayalım.

 
zimbabve15 :

Hata ayıklayıcıda değerlere bakıyorum:

Last_tick, SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick) aracılığıyla alındı,

CopyTicks(_Symbol,tick_array,COPY_TICKS_ALL,0,1) aracılığıyla tick_array;

Her şey gerçek zamanlı, tikler aynı, fark bayraklarda. Hacim farkını bu şekilde yakalamak mümkün olmadı, bayrak farkı kadar yaygın değil.

En azından onları tanımlayalım.

Belirlemek için - bir dosyaya ihtiyacınız var - bir örnek.
 

ED-3.16.txt - CopyTicks ile Broker Açılışı

ikinci dosya, aynı aracıyı SymbolInfoTick (Symbol(),last_tick) aracılığıyla,

Dosyalar:
ED-3.16.txt  707 kb
 
ikinci dosya, SymbolInfoTick (Symbol(),last_tick) aracılığıyla aynı aracıdır,
Dosyalar:
ED-3.16fullTicks.txt  680 kb
 
Söylesene, *.txt dosyalarını MetaEditor'a nasıl sürebilirim? Bir sorun varsa - en basitleştirilmiş örneği yapın - bir dosya.
Karputov Vladimir :
Söylesene, *.txt dosyalarını MetaEditor'a nasıl sürebilirim? Bir sorun varsa - en basitleştirilmiş örneği yapın - bir dosya.
Evet, hiç sorun değil, uzantıyı değiştirin ve MetaEditor onu yer. Bu günlüğü oluşturan programın kaynak kod dosyalarını istemeniz daha iyi olur.
 
Alexey Kozitsyn :
Evet, hiç sorun değil, uzantıyı değiştirin ve MetaEditor onu yer. Bu günlüğü oluşturan programın kaynak kod dosyalarını istemeniz daha iyi olur.
Bu yüzden şimdiden iki sayfa istiyorum: mümkün olan en kısa örneği verin ("örnek"in tek parça miktarında bir *.mq5 dosyası olduğunu, yani sadece bir tane olduğunu belirtiyorum) sorun.
