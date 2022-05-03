"CopyTicks"in Test Edilmesi - sayfa 6
Bunlar MetaQuotes-Demo'da farklı olanlardır - çünkü bir kez daha tekrar ediyorum, örnek mümkün olduğunca basit olmalıdır. Bugün MetaQuotes-Demo'da aynı bayraklara sahibim.
Göstergenizin bugünkü sonucu, Meta-Quotes demo sunucusu. SymbolInfoTick aracılığıyla işaretler sıfır gelir.
10 dakika geçti - ve CopyTicks ve SymbolInfoTick aracılığıyla MetaQoutes-Demo'da, EURUSD'de alınan işaretler için hiçbir zaman uyumsuz bir işaret görmedim.
16.53'te, aktivite zirvesi geçtiğinde uyumsuzluklar sona erdi
Yine aynı güçlü hamlede
Test için aşağıdaki kodu öneririm:
Fikir şudur: Göstergeniz SymbolInfoTick ve CopyTicks aracılığıyla alınan değerleri 1 tik derinliğiyle, yani sunucudan gelen son değerlerle karşılaştırdı. Göstergede, OnCalculate prosedüründe, her yeni kene gelişiyle, hem birinci hem de ikinci değerleri dizilerde saklayacağız. Çıktıda, farklı şekillerde elde edilen iki kene dizisi elde edeceğiz. Kayıt derinliğini 10'a ayarlayalım. Bu derinliğe ulaştıktan sonra, aynı 10 tik için bir CopyTicks isteğinde bulunacağız ve bu üç diziyi karşılaştıracağız, böylece fikrinizin çalışmasını en basit örnekle kontrol edeceğiz ve CopyTicks'in bir geçmişle nasıl çalıştığını göreceğiz. 1'den fazla kene derinliği.
Gördüğünüz gibi, "tek dosyadaki en basit örnekte" somutlaşan fikriniz işe yarıyor ve gösterge 1 kene derinliğine sahip SymbolInfoTick ve CopyTicks kullanarak kene değerlerini doğru gösteriyor (güçlü hareketleri dikkate almıyorum, ki bu 0 bayraklarının geldiği dün hakkında yazdım, bugün Amerika'nın keşiflerini bekleyelim). Ancak geçmiş verilerini karşılaştırmaya başladığımız anda hem flagların hem de tick yapısındaki diğer değerlerin resmi anlaşılmaz hale geliyor. Resim tam olarak ne olduğunu gösteriyor. Ayrıca, üç şekilde elde edilen kenelerde süre aynıdır, yani keneler tamamen aynıdır, ancak içerikleri farklıdır. Sunucu Meta Alıntıları-Demo
Ve Amerika yine güçlü bir hareket için beklemek zorunda değildi:
Hareket halindeyken tick verilerini kaydetmeyi başardım, ekteler, SymbolInfoTick üzerinden sıfırlar geliyor, net bir şekilde görebilirsiniz, ekran çıktıları verebilir, indikatörünüzün alarm zamanlarını ve dosyadaki sıfır değerlerini karşılaştırabilirim. Sunucu Meta Alıntıları-Demo
Bu gerilim filmi nasıl bitti?
Her şeyi okudum - ama sonu yok.
Servis Masası cevap verdi:
Tünaydın. Başvurularınız devam ediyor. Sorun çözüldüğünde her birine cevap vereceğiz.
Güncelleme Mart ayının başında vaat edilmiş görünüyor, bu yüzden bekliyoruz.
Kenelerin zamanı ve sırası, değişim verilerine veya beş ticaret sunucusunun verilerine karşılık geliyor mu?
Örneğin, borsada belirli bir teklifin 100. milisaniyede doğup 101'inde öldüğü ve metatrader tarihinde bu teklifin bulunmadığı veya doğum/ölüm zamanı 100'e eşit olmayan bir teklif olabilir mi? /101?
Tüm işaretler, boşluklar veya başka hatalar olmadan kesinlikle doğrudur.
Onay tabanı MetaTrader 5'teki tüm işlemler için aynıdır: sunucular, terminaller, test cihazları vb.
Kenelerin geçmişini değişim sitesinden ve beşten indirirsem, ms'ye kadar doğrulukla tam bir eşleşme olacak mı?
Demo-FORTS'ta test cihazındaki keneler gerçek mi yoksa demodan mı?