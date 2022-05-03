"CopyTicks"in Test Edilmesi - sayfa 5
Bu yüzden şimdiden iki sayfa istiyorum: mümkün olan en kısa örneği verin ("örnek"in tek parça miktarında bir *.mq5 dosyası olduğunu, yani sadece bir tane olduğunu belirtiyorum) sorun.
Ekli, sonraki iki metin dosyasını oluşturan kaynak kodudur. Yukarıdaki bu dosyalardan bazılarının ekran görüntüsü, hem bayraklardaki hem de birimlerdeki farkın bir örneğidir.
terminalimdeki göstergenizin sonucu.
Son mesajının mesajını tam anlamadım, ya yeniden yapmam gerekiyor ya da nasıl yapılması gerektiğini gösterdin ve kendin yaptın. Senin yöntemin, o benimki farklı şekillerde kabul edilen kenelerin yapısındaki farkı gösteriyor. Ne hale geldik?
Diyelim ki bayraklı bir ticaret sunucusunun pervazı var. Peki ya hacimler? Yukarıda birkaç gönderi, bir ekran ve iki metin dosyası gönderdim, burada bayrakların sadece sıfır olmadığı, aynı kenelerde farklı şekillerde elde edildiği açıkça görülüyor, bu sefer farklı ve farklı ciltler - bu iki . Sunucudan aktarım sırasında bir hata varsa ve SymbolInfoTick yanlış bilgi alırsa, CopyTicks işlevi hangi verilere dayanarak farklı bir hacimde keneler alır? Ve neye inanmak?
Aşağıda MetaQuotes-Demo sunucusunun ekran görüntüsü ve kene geçmişi dosyaları bulunmaktadır. Farklı şekillerde elde edilen aynı tiklerin bayrakları farklıdır.
sonuç olarak: farklı şirketlerin iki farklı Forex ticaret sunucusunda, CopyTicks ve SymbolInfoTick aracılığıyla alınan aynı tik farklı işaretlere sahiptir, borsa ticaret sunucusunda aynı, farklı hacimler de yayınlanır.
göstergenizde onay isteği derinliğini ikiye ayarlamayı deneyin ve hata ayıklayıcıda aşağıdaki değerlere bakın:
tick_array dizisinin 0 dizinindeki öğe, geçmişi, yani istenen ikinci onay işaretini gösterir. Ve değerlerin her yinelemede nasıl değiştiğine bakarsanız, bunlardan üçü eşzamanlı olarak değişir ve mevcut bayrak değerini gösterir ve bir sonraki çalıştırma adımında aynı değer tick_array[0] içinde gösterilmelidir. Olması gerektiği gibi, olmuyor. Veya CopyTicks işlevi, 1 onaydan fazla olmayan bir geçmiş derinliğiyle doğru şekilde çalışıyor mu?