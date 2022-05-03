"CopyTicks"in Test Edilmesi - sayfa 8
Bir demo hesabına gittim, gerçek keneler için bir test cihazı açtım. Testçi, demo sunucularında olana veya gerçekte borsada olana göre danışmanı yönlendirmek için hangi tik geçmişini kullanacak?
Soru, gerçek olmayan bir hesaba giriş yaparken kullanılan test cihazının onay geçmişi ile ilgilidir. Test cihazında geçmiş vermek gerçek zamanlı bir mod değildir. Herhangi bir hasar olmamalıdır.
Önceki cevapları tekrar okuyun lütfen.
Önceki cevapları tekrar okuyun lütfen.
Flags alanındaki bit değerlerini doğru anladığınızdan ve forex'te değil, exchange enstrümanlarını doğru bir şekilde kontrol ettiğinizden emin misiniz?
Milisaniye de time_msc alanındadır.
FORTS Açılış - gerçek hesap, inşa 1241 - tüm modlarda sıfır bayrak COPY_TICKS_INFO – COPY_TICKS_TRADE – COPY_TICKS_ALL
Prada'nın FORTS'ta XFT'yi hiç kullanmadığını (robot neredeyse daireden çalışıyordu), çok fazla işlem yapmasına rağmen dediler. Yani ilk beşte bu mümkün.
Gerçek kene modunda test kâsesi yapan var mı?
Broker sunucuları dahil olmak üzere terminali en az 1301'e güncellemek gerekir.
Teşekkürler, pingin farkındayım. Soru, borsada bir tik'in doğuşundan, bu tik için terminalden gönderilen piyasanın yürütüldüğünün teyidine kadar tüm altyapının hızıdır.
Bu bir sürüm mü yoksa beta mı? Server kısmı bildiğiniz üzere güncelleme yapmak benim için zor.