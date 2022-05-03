"CopyTicks"in Test Edilmesi - sayfa 9
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Cuma Yayını: MetaTrader 5 platformunun yeni sürümü 1325: Riskten korunma ticareti ve gerçek keneler üzerinde test
Flags alanındaki bit değerlerini doğru anladığınızdan ve forex'te değil, exchange enstrümanlarını doğru bir şekilde kontrol ettiğinizden emin misiniz?
Milisaniye de time_msc alanındadır.
Sahada milisaniyeler var ama gerçek hayatta yoktu.
Broker sunucuları da dahil olmak üzere terminali en az 1301'e güncellemek gerekiyor.
Sunucuların ne zaman güncelleneceği nasıl öğrenilir?
Sunucular, hosting ve terminaller konusunda mükemmel bir altyapımız var.
Her şey başlangıçtan itibaren maksimum performansa yöneliktir.
Teşekkür ederim! Sadece akıllı laboratuvarlarla sık sık dalga geçiyorlar, ancak kimse sayılarla gerçekten bir şey söyleyemez. Bazıları iyi konuşur, diğerleri - tam tersine. Daha spesifik olarak.
Sunucuların ne zaman güncelleneceği nasıl öğrenilir?
Aracılar, modlarında dahili testlerden sonra güncellenir.
Ancak Discovery güncellendikçe sizi mutlaka buradan bilgilendireceğiz.
Otkritie en son sürüme güncellendiğinde, Rus borsası için farklı platformların ateş hızının ayrıntılı testlerini yayınlayacağız.
Yönümüzdeki hız farkı çok büyük.
Aslında, Moskova borsası, MT5'teki hızımdan 10 kat daha kötü parametrelerle ve aylık barındırma için istedikleri metakotalardan 10 kat daha fazla bir fiyatla plaza2 üzerinden bir bağlantı sunuyor.Dolayısıyla, koşullar harika.
Ayrıca doğru anlamışsın. Beşi zaten o kadar eski ki, daha serin bir yer olmadığını söylüyorsunuz. Ve algoritmik takas ticareti, bisikletlerinde bir parça fenomeni olduğu için öyle kalır.
Komisyoncular bir şey ayarlamak için çok tembel. MOEX'in Metaquotes-Demo'daki gerçek test kene geçmişini bekliyoruz, böylece test edebilir ve nihayet bulunan hataları derhal düzeltebiliriz.
Otkritie en son sürüme güncellendiğinde, Rus borsası için farklı platformların ateş hızının ayrıntılı testlerini yayınlayacağız.
Yönümüzdeki hız farkı çok büyük.
Evet, her şey sizin dediğiniz gibi çıkarsa, smartlab şüphecilerinin suratına memnuniyetle dürterim! Gerçekten her taraftan boş sözler çıkardı. Tereddüt etmeden bir platformda karar vermeniz gereken zor gerçekler. Quick, wolffix, aura, stocksharp, sonsuz sürücüler, metatrader ve diğerleri. Uzun yıllardır kafalarda yulaf lapası.
Anton Zverev :
Evet, her şey sizin dediğiniz gibi çıkarsa, smartlab şüphecilerinin suratına memnuniyetle dürterim! Gerçekten her taraftan boş sözler çıkardı. Tereddüt etmeden bir platformda karar vermeniz gereken zor gerçekler. Quick, wolffix, aura, stocksharp, sonsuz sürücüler, metatrader ve diğerleri. Uzun yıllardır kafalarda yulaf lapası.
Aptallık ediyorsun, IMHO. Neden birini bir şeye ikna etmen gerekiyor? Biraz düşünürseniz, Quick ve Stocksharp dahil olmak üzere smartlab'da bu kadar çok şüpheci olmasının çok iyi olduğunu anlayacaksınız. Umarım sayıları azalmaz))
Ayrıca doğru anlamışsın. Beşi zaten o kadar çok yaşında ki, daha serin bir yer olmadığını söylüyorsunuz. Ve algoritmik takas ticareti, bisikletlerinde bir parça fenomeni olduğu için öyle kalır.
Komisyoncular bir şey ayarlamak için çok tembel. MOEX'in Metaquotes-Demo'daki gerçek test kene geçmişini bekliyoruz, böylece test edebilir ve nihayet bulunan hataları derhal düzeltebiliriz.
Evet, her şey sizin dediğiniz gibi çıkarsa, smartlab şüphecilerinin suratına memnuniyetle dürterim! Gerçekten her taraftan boş sözler çıkardı. Tereddüt etmeden bir platformda karar vermeniz gereken zor gerçekler. Quick, wolffix, aura, stocksharp, sonsuz sürücüler, metatrader ve diğerleri. Uzun yıllardır kafalarda yulaf lapası.