Ama bunu farklı şekilde yapabilirsiniz, sadece bu tabloya farklı bir açıdan bakın. Ve grafiği Renko şeklinde hayal ederseniz, o zaman hız = saatteki tuğla sayısı olduğu ortaya çıkıyor, çünkü. bir tuğla, kenelerde kat edilen mesafeden başka bir şey değildir, tuğlanın boyutunu ayarlayarak cm, km, mil gibi bir analog elde ederiz .... bunun gibi bir şey
1. Bağlantıyı görmüyorum. Onlar. şampiyonluk liderleri en iyi programcılar mı?
2. Kendi görevlerim vardı, keneler hakkında çok fazla bilgi alışverişi yapmıyorum.
3. inanıyorum.
3. Stratejiniz için tester yazabilirsiniz. Ve test cihazında en ilginç olan şey kenelerdir, yani. tüm bilgiler oradadır ve çıktı sonuç olabilir - hepsi test edilen programa bağlıdır.
4. Alım satım maliyetlerini göz önünde bulundurarak test cihazı üzerinden çalıştırırsanız, eminim ki böyle bir stratejide kâr hakkında söylenecek bir şey yoktur.
1. Her zaman en iyisi değil, ama onlar sadece programlamayı biliyorlar ve MQL'yi biliyorlar, aksi takdirde şampiyonaya ulaşamazsınız. Sadece nasıl olduğunu biliyorlar ve bu kadar, bağlantı sadece bunun için ... uzun süre neler yapabileceğimi göstermek için.
2. Ve kimse sizden kene ticareti yapmanızı istemez. Renko Adlı Zor Çubuklarla İşlem Yapın, Sadece Onları "Doğru" Yapın
3. Yine de inanmıyorum, kod neredeyse 9 yıldır kamu malı.
4. Bunu yaptım, test cihazımı yazdım. Umarım bunun ne kadar iş olduğunu, ne kadar zaman ve emek harcandığını açıklamaya gerek yoktur... ve TK sadece iki satırdır.
5. EMİN? onlar. test bile etmeden, emin olabilirsiniz. Sınıf. Eminim ninja tester'a maliyet giremezsiniz...
Sonra bağlantıyı tekrar takip edin... 5$'lık bir komisyon alırsak, 18.850 işlem sayısıyla 144.100$'lık net karı test etmenin sonucuna bakın (bu, çifte bir komisyondur, üstelik çok acımasızdır). Sonra birinci sınıf matematik kullanarak alt satırda 144100 - (18850*5)=144100-94250=49850 $ elde ederiz...
50 ton yeşil, gösterge yok, optimizasyon yok, 1 lot, ortalama yok, yeniden oturma ve eşleme yok, vb. ...
Bunun ideal bir ticaret sistemi olduğunu söylemiyorum, daha iyileri var (aşağıda bir ekran görüntüsü vereceğim).
Bunun gibi bir şey gönderebilir + bir fikir gönderebilir + böyle bir EA kodunun nasıl yazılacağına dair bir video gösterebilir ve test edebilirsiniz....
En azından özellikler açısından benzer bir şey?
Bu ekran görüntüleri ve robot düşünmek için bir fikir var. Hala bir savaş robotuna getirilmesi gerekiyor. Aşağıdaki savaş robotunun ekran görüntüsü.
Çeşitli CME vadeli araçlarında (Euro/Dolar, Petrol, mini S&P500, Dax, Altın, tahviller...) 1 lot için sonuçlar, yüzde yüzde birlik maksimum düşüş, 4 veya daha fazla kar faktörü. Toplam net kar 3 limondan fazladır (komisyon dahil).
ZY Yolun zamana bölümü hızdır. Yoğunluk değil. Fizik ders kitabı hangi ders için hatırlamıyorum. Ama hızın tam olarak ne olduğunu hatırlıyorum :-) km/s
Sergey, tuğlaların alt ve üst yüzleri arasındaki bu en sabit mesafeyi seçmek için Renko çizelgelerinde hangi kriterlerin kullanılması gerektiğini söyler misin?
Sonuçlar etkileyici...
Bir tuğla sadece sabit bir mesafedir. Tuğla boyutu sabittir. Beden seçimine gelince...
Bir benzetme olarak sıradan mumları alırsak, yani biri 5 dakikayı tercih ediyor, biri sadece saatle işlem yapıyor, beni günün altındaki her şeyin gürültü olduğuna ikna etmeye çalışan bir biberle karşılaştım :-)
Brick, daha ince ayarlamalar yapmanızı sağlar, istediğinizi seçin...
Shiryaev'in oldukça iyi bilinen bir tezi olmasına rağmen (eski forumda bir yerlerde dolaşın), tuğlanın boyutunu orada H-uçuculuğu ile ilişkilendiriyor, bellekten 1.4 yayılmış gibi görünüyor.
2. Standartları kim belirliyor? Sen? Sanırım ihtiyacım olan şey bu. Tik hatam var, bir dakika çizelgesi bana yeter. Dakika çubuğu kenelerden oluşur. Hesaplama hatası yayılma alanındadır ve niceliksel olarak küçüktür, hatta bunu düşünüyorum.
3. Hiç sorun değil.
5. Algoritmada bir hata yapmış olabilirsiniz veya testçiniz garip davranıyor veya farklı bir strateji veriyorsunuz. İllüzyonlar. Seni nasıl kontrol edebilirim? Gerçeğin ifadesini tercih ederim.
Size bir sır vereceğim, tüm çizelgeler aynıdır, sadece eski çizelgeler bilgi kaybıyla gelir ve kene geçmişi en doğru olanıdır. Hikaye ne kadar doğru olursa, kural olarak o kadar kısa olur.
Onlar. Grafikleri seçerken, kene gösteriminin doğruluğunu seçersiniz.
Küçük tuğlaların boyutları gürültülüdür, ancak büyük olanlar yıldan yıla çok kararlıdır.
Ayrıca küçük tuğlaları test etmede bir sorun var çünkü derin (kene veya hatta dakika) bir taneye sahip olmak zor.
Ve daha yüksek zaman dilimlerinde, hata sadece büyür. Şimdi 100.000 bar bir dakika sürdü. Minimum optimal tuğla 30 eski puandır ve aralığı genişletirseniz toplam daha fazladır. 100.000 çubuktan sadece 275'i kene senkronizasyonunda hata verebilir.
Özünde, bu, yalnızca bir işlemde ortalama 30 puandan fazla alırsanız Eurodollar'da kazanabileceğinizi kanıtlıyor.
Ve şimdi sana bir sır vereceğim. Kene geçmişi en doğru değildir. Daha doğru ve daha iyileri var. İşte camın tarihine bir link, videoyu izleyin, nasıl indirileceğini ve oynanacağını gösteriyor...
Kavramlarla karıştırıyorsunuz. Bir tuğlanın boyutunu seçerek (bu arada, yapım kuralları da), kenelerin doğruluğunu hiçbir şekilde etkilemem. Ve genel olarak, kenelerin doğruluğu nedir .... kesin olanlar var ama kesin olanlar yok mu? Forex mutfaklarında hepsi yanlış. Bir borsada, gerçek bir borsada, tüm onaylar herkes için aynıdır. Ve hikaye herkes için bir çünkü. Her işaretin arkasında gerçek bir alım/satım anlaşması vardır
Ve 30 puanla ilgili ifade ... bu artık benim için değil.
ZY Üstelik algoritmayı tekrar etmeniz ve sonuçların sizi etkilemesi iyi olmuş. Düşünecek bir şey var. Fark, farklı bir enstrüman üzerinde test yaptıysanız veya farklı bir test periyodu olduysa ortaya çıkabilir, ancak yine de kâr edeceksiniz.
Dövüş algoritmasını (aşırı ekran) tekrarlayabileceğinizi sanmıyorum. Öğretici olarak bahsettiğimden farklı. Ama fikir eğitim videosundakiyle aynı.
TimeCurrent() saniye cinsinden ölçülür, yani
Bu kodun işe yarayacağını sanmıyorum.
................................................ . ................................................ .. ................
tarihsaat başlangıç = TimeCurrent();
double startPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID );
tarihsaat bitiş = başlangıç + 10;
if (TimeCurrent() > bitiş)
{
double finishPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
Print(" 10 saniye içinde fiyat değişti ", finisPrice - startPrice," pip.");
}
................................................ . ................................................................
Her tikte, fiyatın mevcut durumuna güncellenecektir ve Baskı için asla beklemeyiz.
Bir şey bilmiyorsan, akıllı olma!
Hız, birim zaman başına mesafedeki değişimdir ! Ve tersi değil.
v = dx / dt.