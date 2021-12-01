Fiyat değişim oranı - sayfa 5

Seni görmeme izin ver. Bir şeye inanırken, sizi caydırmak için hiçbir girişimde bulunmuyorum, ancak muhtemelen size okuma yazma bilmemenin ne olduğunu özellikle belirtmeniz gerekir. Bazı diplomalar ve konudan konuya atlar. Muhtemelen bu hikayeden grafikler toplanır mı, gelmez mi? O zaman Gazprom'un programını yapın ve bir başlangıç için kimliği görün, en azından haklı olsanız bile, camla ilgisi yok. Brokerımı falan kontrol etmek istiyorum. Şey, genel olarak işlemlerin kasetinin farkındayım, bu yüzden bilginizin aynı olduğunu düşünüyorum. Tezgah üstü piyasayı duydunuz mu? Muhtemelen feed'inize eklemeyi unutmuşlardır. Aracı kurum bunu daha sonra borsaya bildirir ve kendi kaseti vardır.

1. Çizimleri piksel piksel nasıl karşılaştıracaksınız? Photoshop yardımıyla .... Hemen aşağıda Gazprom'un bir ekranını vereceğim. Karşılaştırmak. Bize bunu nasıl başardığınızı ve ne kadar fark bulduğunuzu söylemeyi unutmayın))

2. Camı nerede gördünüz?

3. Yani Bildiğiniz ve bilgimiz aynı olan bir işlem kaseti nedir .... bu yerden yukarıda daha ayrıntılı olarak her komisyoncunun kendi camı, kendi geçmişi olduğunu söylediniz. Ve sonra tüm anlaşmalar sizin için numaralandırılmıştır ... ve takas olsa bile, bu muhtemelen sizin için bir keşif olacaktır.

4. ... "Komisyoncu bunu daha sonra borsaya bildirir ve kendi kaseti vardır." - ve işte başka bir inci. Büyük büyükbaba Lenin'in dediği gibi okulda okuyor ve okuyor. Broker daha sonra Boo-gaga (sonradan düşünülmüş :-) sınıfı gibi anlaşma hakkında bilgi verir ve orada bir bant da vardır. Devam edin ve hedefli ve adressiz bir işlemin ne olduğunu inceleyin. Giriş ve kayıt kuralları ...

Eğitim programınızdan ve eğitiminizden bıktım. Sorularınızı yanıtlamaya devam etmemi istiyorsanız. Koyduğunuza yanıt verin, yalnızca ayrıntılı olarak.

Aşağıda Gazprom'un bir programı var. Sizinkiyle karşılaştırın ve bize nasıl karşılaştırdığınızı söyleyin, herhangi bir fark var mı, nerede ve ne kadar.

bir örnek veriyorum. (aksi halde aniden hisse senedi verilerini nasıl karşılaştıracağınızı bilmiyorsunuz)

İlk grafikte, saat 11:03:04'te 25 lotluk bir alım anlaşması vardı.

Ama ikinci resimde Bu anlaşma 25 lot değil, 26 ve 11:03:04'te değil, 11:03:04.234'te tamamlandı.

Tüm bunları grafiklerden görmek istiyorsunuz ....))) sınıfı. iple çekiyorum

İleri. En kısa sürede karşılaştırabilir ve farklılıkları bulabilirsiniz. Harry Potter'da hisse senedi bilgilerini karşılaştırmanın yeni yöntemlerini öğrenmekten memnuniyet duyarım.

 
1. 5 dakikayı sıfırlamanız gerekir. ve oturumun başlangıcı.

2. Camın tarihini anlattınız... ama bir işlem kaseti verdiniz. anladın mı

3. Vadeli İşlemler Piyasasında Takas? Hayır, yapmadım. Neden borsada?

4. Yani, hedeflenen anlaşmalardan bahsediyoruz. Giriş, kayıt elbette her şey yolunda. Ama aslında işlemler kayıttan önce ve hatta piyasa dışı fiyatlarla yapılıyor, belki bu bazı yönlerden suçtur ama kanunen izin veriliyor, varlık gerçeğini inkar etmek faydasız.

 
zfs :

1. 5 dakikayı sıfırlamanız gerekir. ve oturumun başlangıcı.

...

5 dakikayı yakala ve seans başlasın

Daha fazla eğitim programı yapmıyorum (çünkü yine saçmalıyorsunuz). Topladığınızı nasıl karşılaştırdığınızı görmek istiyorum. Çok ilginç ....

 
zfs :

Forex'te bir mutfak tik hikayesi vardır ve ayrıca borsada bir komisyoncu vardır ve onun da aslında kendi geçmişi ve daha doğrusu kendi bardağı vardır. Ancak komisyoncunuz, doğrudan erişiminizin olmadığı borsada anlaşmanızı zaten gösteriyor.

...

zfs :

Başlangıç olarak, örneğin Gazprom hisseleri tablosunu karşılaştırabilirsiniz. Bugünkü seansın başlangıcı.

Ne korkunç, okuma yazma bilmeyen bir saçmalık. En azından tartışmadan önce, temelleri bir yerde incelemeliydin, çünkü bu forumdaki ilk yıl değil. Böyle saçmalıkları taşımak çok yazık.

 
zfs :

...

Bir şamdan renko göstergem var, yerleşik bir hesaplama var.

...

İNANMIYORUM!!!!!!!!!

Renko şu şekilde kodlanarak nasıl yapılabilir:

 #property indicator_chart_window

extern double SumLot= 100.0 ;
extern double Percent1= 0.48 ;
extern double Percent2= 0.95 ;
extern double Percent3= 1.43 ;
extern double Percent4= 1.90 ;
extern double Percent5= 2.38 ;
extern double Percent6= 2.86 ;
extern double Percent7= 3.33 ;
extern double Percent8= 3.81 ;
extern double Percent9= 4.29 ;
extern double Percent10= 4.76 ;
extern double Percent11= 5.24 ;
extern double Percent12= 5.71 ;
extern double Percent13= 6.19 ;
extern double Percent14= 6.67 ;
extern double Percent15= 7.14 ;
extern double Percent16= 7.62 ;
extern double Percent17= 8.10 ;
extern double Percent18= 8.57 ;
extern double Percent19= 9.05 ;
extern double Percent20= 9.52 ;

extern color   colorLabel=Blue;
extern int     RoundLot= 2 ; //digits after the decimal point in the lot 

double Lot[ 20 ];

double SumLotCorr,SumPercent;
bool    block= false ;

int init(){}
int deinit(){ for ( int i= 1 ;i<= 22 ;i++) ObjectDelete ( "LL" +i);}
int start(){   
   if (block) return ( 0 );
   Lot[ 0 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent1/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 1 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent2/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 2 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent3/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 3 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent4/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 4 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent5/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 5 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent6/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 6 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent7/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 7 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent8/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 8 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent9/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 9 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent10/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 10 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent11/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 11 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent12/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 12 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent13/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 13 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent14/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 14 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent15/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 15 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent16/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 16 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent17/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 17 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent18/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 18 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent19/ 100 ,RoundLot);
   Lot[ 19 ]= NormalizeDouble (SumLot*Percent20/ 100 ,RoundLot);
   SumLotCorr= 0 ;
...

Ancak bu, karşılaştığınız ilk kod parçası.

[Silindi]  
Prival-2 :

Başkalarının yazdıklarını da okuyor musun?

Ve işte devlet adamı. Yukarıda gerçek bir komisyoncunun kendi geçmişi ve kendi camı olduğunu belirtmiştiniz (yani borsayı kastediyorum). Göster, bunun kanıtı olur olmaz komisyoncuyu bir yere asacağız.

Forex mutfaklarını ve forex'i gerçek brokerler ve borsa ile karıştırıyorsunuz. Stüdyoda kanıt. Böyle bir sertifikanız bile yok. Bu bilgiyle sınavları geçemezsin...

Hayır, böyle bir şey olmayacak ve keneler olmayacak. o zaman alıntı geçmişi her yerde eşleşecek. Peki ya mutfaklar, yüzen yayılma ?

Sonra avukatlar tüccarların saldırılarından uluyacak)))

 
Hayır, bence her şey iyi olacak. Sadece tüccarın ne imzaladığını izlemeniz gerekiyor. Hangi sözleşmeler ve kiminle.

Forex ve mutfaklar olduğu gibi ve öyle kalacak. İşte güncel bir örnek

Bir komisyoncu ile takas ve çalışma başka bir konudur. Sadece bir DC ve bir komisyoncu arasındaki farkları anlamanız gerekir. Ve nerede ticaret yapmayı teklif ediyorlar. Tecrübeyle gelir, bazen hüzünle ama gelir...
Bu kadar kişinin ardından hayal kırıklığına uğraması üzücü. Ve asla kimseye güvenmezler. Ne yazık ki, bu alanda çoğumuz cahiliz, çok cahiliz. Ve şöyle bir soru için

Eylem nedir - miting, protesto gibi bir şeye cevap verecekler ....

Ve mum hakkında, simgelerin önüne koydukları şeyin bu olduğunu söyleyecekler ....

Адвокат обманутого трейдера: Мошенничество на Forex почти недоказуемо
Адвокат обманутого трейдера: Мошенничество на Forex почти недоказуемо
  • 2015.03.28
  • lifenews.ru
Житель Москвы Николай Поляков за год заработал на рынке Forex 1 миллион долларов, но не смог получить свои деньги. Адвокат обманутого трейдера Евгений Москаленко в эфире LifeNews предостерег желающих выйти на валютный рынок от погони за низкими комиссиями и бонусами, которые брокеры-мошенники нередко используют как приманку. – Такое быстрое...
[Silindi]  
Prival-2 :

C-4 :

İNANMIYORUM!!!!!!!!!

Renko şu şekilde kodlanarak nasıl yapılabilir:

Ancak bu, karşılaştığınız ilk kod parçası.

Haha.. anlamını korurken kod parçanızı daha iyi gösterin.
 
Prival-2 :

5 dakikayı yakala ve seans başlasın

Daha fazla eğitim programı yapmıyorum (çünkü yine saçmalıyorsunuz). Topladığınızı nasıl karşılaştırdığınızı görmek istiyorum. Çok ilginç ....

Grafikler birleşiyor. Mumlara baktım. Eğitim programının bitmesi üzücü).
