Fiyat değişim oranı - sayfa 5
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Seni görmeme izin ver. Bir şeye inanırken, sizi caydırmak için hiçbir girişimde bulunmuyorum, ancak muhtemelen size okuma yazma bilmemenin ne olduğunu özellikle belirtmeniz gerekir. Bazı diplomalar ve konudan konuya atlar. Muhtemelen bu hikayeden grafikler toplanır mı, gelmez mi? O zaman Gazprom'un programını yapın ve bir başlangıç için kimliği görün, en azından haklı olsanız bile, camla ilgisi yok. Brokerımı falan kontrol etmek istiyorum. Şey, genel olarak işlemlerin kasetinin farkındayım, bu yüzden bilginizin aynı olduğunu düşünüyorum. Tezgah üstü piyasayı duydunuz mu? Muhtemelen feed'inize eklemeyi unutmuşlardır. Aracı kurum bunu daha sonra borsaya bildirir ve kendi kaseti vardır.
1. Çizimleri piksel piksel nasıl karşılaştıracaksınız? Photoshop yardımıyla .... Hemen aşağıda Gazprom'un bir ekranını vereceğim. Karşılaştırmak. Bize bunu nasıl başardığınızı ve ne kadar fark bulduğunuzu söylemeyi unutmayın))
2. Camı nerede gördünüz?
3. Yani Bildiğiniz ve bilgimiz aynı olan bir işlem kaseti nedir .... bu yerden yukarıda daha ayrıntılı olarak her komisyoncunun kendi camı, kendi geçmişi olduğunu söylediniz. Ve sonra tüm anlaşmalar sizin için numaralandırılmıştır ... ve takas olsa bile, bu muhtemelen sizin için bir keşif olacaktır.
4. ... "Komisyoncu bunu daha sonra borsaya bildirir ve kendi kaseti vardır." - ve işte başka bir inci. Büyük büyükbaba Lenin'in dediği gibi okulda okuyor ve okuyor. Broker daha sonra Boo-gaga (sonradan düşünülmüş :-) sınıfı gibi anlaşma hakkında bilgi verir ve orada bir bant da vardır. Devam edin ve hedefli ve adressiz bir işlemin ne olduğunu inceleyin. Giriş ve kayıt kuralları ...
Eğitim programınızdan ve eğitiminizden bıktım. Sorularınızı yanıtlamaya devam etmemi istiyorsanız. Koyduğunuza yanıt verin, yalnızca ayrıntılı olarak.
Aşağıda Gazprom'un bir programı var. Sizinkiyle karşılaştırın ve bize nasıl karşılaştırdığınızı söyleyin, herhangi bir fark var mı, nerede ve ne kadar.
bir örnek veriyorum. (aksi halde aniden hisse senedi verilerini nasıl karşılaştıracağınızı bilmiyorsunuz)
İlk grafikte, saat 11:03:04'te 25 lotluk bir alım anlaşması vardı.
Ama ikinci resimde Bu anlaşma 25 lot değil, 26 ve 11:03:04'te değil, 11:03:04.234'te tamamlandı.
Tüm bunları grafiklerden görmek istiyorsunuz ....))) sınıfı. iple çekiyorum
İleri. En kısa sürede karşılaştırabilir ve farklılıkları bulabilirsiniz. Harry Potter'da hisse senedi bilgilerini karşılaştırmanın yeni yöntemlerini öğrenmekten memnuniyet duyarım.
1. Çizimleri piksel piksel nasıl karşılaştıracaksınız? Photoshop yardımıyla .... Hemen aşağıda Gazprom'un bir ekranını vereceğim. Karşılaştırmak. Bize bunu nasıl başardığınızı ve ne kadar fark bulduğunuzu söylemeyi unutmayın))
2. Camı nerede gördünüz?
3. Yani Bildiğiniz ve bilgimiz aynı olan bir işlem kaseti nedir .... bu yerden yukarıda daha ayrıntılı olarak her komisyoncunun kendi camı, kendi geçmişi olduğunu söylediniz. Ve sonra tüm anlaşmalar sizin için numaralandırılmıştır ... ve takas mevcut olsa bile, bu muhtemelen sizin için bir ifşa olacaktır.
4. ... "Komisyoncu bunu daha sonra borsaya bildirir ve kendi kaseti vardır." - ve işte başka bir inci. Büyük büyükbaba Lenin'in dediği gibi okulda okuyor ve okuyor. Komisyoncu daha sonra Boo-gaga (sonradan düşünülmüş :-) sınıfı gibi anlaşma hakkında bilgi verir ve orada bir bant da vardır. Devam edin ve hedefli ve adressiz bir işlemin ne olduğunu inceleyin. Giriş ve kayıt kuralları ...
Eğitim programınızdan ve eğitiminizden bıktım. Sorularınızı yanıtlamaya devam etmemi istiyorsanız. Koyduğunuza yanıt verin, yalnızca ayrıntılı olarak.
Aşağıda Gazprom'un bir programı var. Sizinkiyle karşılaştırın ve bize nasıl karşılaştırdığınızı söyleyin, herhangi bir fark var mı, nerede ve ne kadar.
bir örnek veriyorum. (aksi halde aniden hisse senedi verilerini nasıl karşılaştıracağınızı bilmiyorsunuz)
İlk grafikte, saat 11:03:04'te 25 lotluk bir alım anlaşması vardı.
Ancak ikinci resimde Bu anlaşma 25 lot değil, 26 ve 11:03:04'te değil, 11:03:04.234'te tamamlandı.
Tüm bunları grafiklerden görmek istiyorsunuz ....))) sınıfı. iple çekiyorum
İleri. En kısa sürede karşılaştırabilir ve farklılıkları bulabilirsiniz. Harry Potter'da hisse senedi bilgilerini karşılaştırmanın yeni yöntemlerini öğrenmekten memnuniyet duyarım.
1. 5 dakikayı sıfırlamanız gerekir. ve oturumun başlangıcı.
2. Camın tarihini anlattınız... ama bir işlem kaseti verdiniz. anladın mı
3. Vadeli İşlemler Piyasasında Takas? Hayır, yapmadım. Neden borsada?
4. Yani, hedeflenen anlaşmalardan bahsediyoruz. Giriş, kayıt elbette her şey yolunda. Ama aslında işlemler kayıttan önce ve hatta piyasa dışı fiyatlarla yapılıyor, belki bu bazı yönlerden suçtur ama kanunen izin veriliyor, varlık gerçeğini inkar etmek faydasız.
1. 5 dakikayı sıfırlamanız gerekir. ve oturumun başlangıcı.
...
5 dakikayı yakala ve seans başlasın
Daha fazla eğitim programı yapmıyorum (çünkü yine saçmalıyorsunuz). Topladığınızı nasıl karşılaştırdığınızı görmek istiyorum. Çok ilginç ....
Forex'te bir mutfak tik hikayesi vardır ve ayrıca borsada bir komisyoncu vardır ve onun da aslında kendi geçmişi ve daha doğrusu kendi bardağı vardır. Ancak komisyoncunuz, doğrudan erişiminizin olmadığı borsada anlaşmanızı zaten gösteriyor.
...
Başlangıç olarak, örneğin Gazprom hisseleri tablosunu karşılaştırabilirsiniz. Bugünkü seansın başlangıcı.
Ne korkunç, okuma yazma bilmeyen bir saçmalık. En azından tartışmadan önce, temelleri bir yerde incelemeliydin, çünkü bu forumdaki ilk yıl değil. Böyle saçmalıkları taşımak çok yazık.
...
Bir şamdan renko göstergem var, yerleşik bir hesaplama var.
...
İNANMIYORUM!!!!!!!!!
Renko şu şekilde kodlanarak nasıl yapılabilir:
Ancak bu, karşılaştığınız ilk kod parçası.
Başkalarının yazdıklarını da okuyor musun?
Ve işte devlet adamı. Yukarıda gerçek bir komisyoncunun kendi geçmişi ve kendi camı olduğunu belirtmiştiniz (yani borsayı kastediyorum). Göster, bunun kanıtı olur olmaz komisyoncuyu bir yere asacağız.
Forex mutfaklarını ve forex'i gerçek brokerler ve borsa ile karıştırıyorsunuz. Stüdyoda kanıt. Böyle bir sertifikanız bile yok. Bu bilgiyle sınavları geçemezsin...
Hayır, böyle bir şey olmayacak ve keneler olmayacak. o zaman alıntı geçmişi her yerde eşleşecek. Peki ya mutfaklar, yüzen yayılma ?
Sonra avukatlar tüccarların saldırılarından uluyacak)))
Hayır, böyle bir şey olmayacak ve keneler olmayacak. o zaman alıntı geçmişi her yerde eşleşir. Peki ya mutfaklar, yüzen yayılma ?
Sonra avukatlar tüccarların saldırılarından uluyacak)))
Hayır, bence her şey iyi olacak. Sadece tüccarın ne imzaladığını izlemeniz gerekiyor. Hangi sözleşmeler ve kiminle.
Forex ve mutfaklar olduğu gibi ve öyle kalacak. İşte güncel bir örnek
Bir komisyoncu ile takas ve çalışma başka bir konudur. Sadece bir DC ve bir komisyoncu arasındaki farkları anlamanız gerekir. Ve nerede ticaret yapmayı teklif ediyorlar. Tecrübeyle gelir, bazen hüzünle ama gelir...
Bu kadar kişinin ardından hayal kırıklığına uğraması üzücü. Ve asla kimseye güvenmezler. Ne yazık ki, bu alanda çoğumuz cahiliz, çok cahiliz. Ve şöyle bir soru için
Eylem nedir - miting, protesto gibi bir şeye cevap verecekler ....
Ve mum hakkında, simgelerin önüne koydukları şeyin bu olduğunu söyleyecekler ....
Hayır, bence her şey iyi olacak. Sadece tüccarın ne imzaladığını izlemeniz gerekiyor. Hangi sözleşmeler ve kiminle.
Forex ve mutfaklar olduğu gibi ve kalacak. İşte güncel bir örnek
Bir komisyoncu ile değişim ve çalışma başka bir konudur. Sadece bir DC ve bir komisyoncu arasındaki farkları anlamanız gerekir. Ve nerede ticaret yapmayı teklif ediyorlar. Tecrübeyle gelir, bazen hüzünle ama gelir...
Bu kadar kişinin ardından hayal kırıklığına uğraması üzücü. Ve asla kimseye güvenmezler. Ne yazık ki, bu alanda çoğumuz cahiliz, çok cahiliz. Ve şöyle bir soru için
Eylem nedir - miting, protesto gibi bir şeye cevap verecekler ....
Ve mum hakkında, simgelerin önüne koydukları şeyin bu olduğunu söyleyecekler ....
İNANMIYORUM!!!!!!!!!
Renko şu şekilde kodlanarak nasıl yapılabilir:
Ancak bu, karşılaştığınız ilk kod parçası.
5 dakikayı yakala ve seans başlasın
Daha fazla eğitim programı yapmıyorum (çünkü yine saçmalıyorsunuz). Topladığınızı nasıl karşılaştırdığınızı görmek istiyorum. Çok ilginç ....