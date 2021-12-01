Fiyat değişim oranı - sayfa 6
Atılmayan şey. Şirket denizaşırıysa, bundan ne istenebilir? Rusya'da Forex'in kendisi bitcoin gibi yasal değildir).
Sergey, eğer yapacaksan, çok tecrüben var. Gerçekten de "vatandaşlardan nispeten dürüst para alma" yöntemlerinin borsada ve forexte farklı olduğunu düşünüyor musunuz? 1990'larda borsamızdaki Troika Dialog skandalını hatırlıyorum. Ayrıntıları hatırlamıyorum, ama sonuç olarak, eylemlerini kalabalığa karşı bariz bir sonuçla hareket ettirdiler!
Şimdi bir şey değişti mi? Büyük sermaye, küçük sermaye sahiplerinden para alır ve YASAL olarak kontrol edin!!! Ve küçük sermaye sahibinin nerede ticaret yaptığı önemli değil: borsada veya Forex'te.
Borsacılarımızın "forex mutfakları" ile ilgili açıklamalarını okuduğumda bu açıklamalar bende gülmekten başka bir şey yapmıyor. Sınırları bir bardağa koymanıza izin verildi ve hepiniz (borsa tüccarları) kendinizi Tanrı'dan daha havalı olarak hayal ettiniz! Ve IT Invest'in yarışmanın bitiminden 30 saniye önce (!!!!!!!!!!) katılımcısı için bir zafer kazandığı 2011'de Şampiyonlar Ligi'nin durumunu bir kaza olarak algılıyorsunuz.
HFT-ki işlemlerde tüm diğer katılımcılar e ** t tüm deliklerde ve hisse senedi tüccarları, bilgi alışverişinde tüm katılımcıların EŞİT ERİŞİLEBİLİRLİĞİ hakkında tartışırlar. Ve HFT saf İÇERİDİR. Borsadaki (bizimki) işlem hacimleri, aşağı yukarı büyük Forex DC'lerinden daha azdır, yani. borsadaki likidite, büyük bir Forex DC'ninkinden birkaç kat daha azdır. Peki takasın avantajı nedir?
Eğitim programının sizin için yapılması gerektiğini düşünmedim.
Benden bilgi ve tecrübe alıyorsun. Ben konuşmaya başlıyorum, sonra beni tekrar sokağa atacaklar çünkü. komisyoncuların tartışılması ve DC'lerin çalışması burada yasaktır ...
Bağlantı, bu sayfanın en üstündeki mesajımda. Taze, git oku. Sonuç olarak, her DC'nin bir acı eşiği (çektiğiniz miktar) vardır, onu aştığınız anda sorunlar başlar ...
Deneyimlerimi özelden paylaştım.
Seryoga, merhaba, bana deneyimlerini PM'de de at
Papaklas eğitim programını çözsün))) Mesajımı atın dentraf : (belki başkası da sorar, atınız) .
dentraf gelmezsen akşam özel mesaj yaz - paylaşırım
Her şey bu kadar basitse, neden bir milyarder olmasın, buradaki herkese ne öğretmek için? Benim düşünceme göre, saf PR neyi ve nerede olduğunu bilir. Sonsuza kadar yasaklandı, öyle görünüyor ki, ördek hayır, öğretmek için can atıyor (müşteri çekmek). 3 yaşındaki bir genç gibi saf olsanız bile, yine de harika tik çizelgeleri ve daha da harika mucizevi hisse senedi resimleri ile ilgili cevap bulunamayacak sorular olacaktır... İnanmayın, işte bir link. ürüne, bana inanma, bu yüzden lütfen dersleri dinleyin. Doğal olarak ödenir... Madem bu kadar zeki ve para için ders vermekten çekinmiyorsa neden bu kadar fakir... Belli değil.
Bilmeyenler için bir kez daha. Ücretli ders vermiyorum. Ve bundan bir iş kurmuyorum, buna ihtiyacım yok. Bazen bir öğrenci alıyorum, bir tane (ve hepsini almıyorum ve sık sık değil) ve ona karlı bir şekilde ticaret yapmayı öğretiyorum. El ticareti RTS vadeli işlemleri. Bazen birilerine anlatmak, öğretmek gibi bir arzum oluyor, buna gücüm yetiyor...
Başka türlü yapabilirsiniz. Asla kimseye söyleme, asla bir şey söyleme. Ya da tam tersi, iyi bir karlı sistem kurar kurmaz, onu sağa ve sola ücretsiz vermeye, kodu yaymaya, ticaret fikrini söylemeye, programlama öğretmeye vb. başlayın. Her şey bedava, yani...
Bugünkü müzayedenin ekran görüntüsünü yaptım (yazıyı yazarken). Öğrenciyle paralel olarak ticaret yapıyoruz. Ticaret kurallarına uymayı öğrenin. Bu platformu ve ticaret sürüşünü kim biliyor. ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamak...
Ve ücretli dersler var, neden saklıyorsun? İşte yine ücretli bir ürün için bir PR ve bir öğrenciyi bu ürünün hissesine koyma örneği..
Peki görgü kuralları nelerdir? Neden doğrudan söyleyemiyorum - bunu satıyorum (bağlantı), öğretiyorum (bağlantı). Ve başkasını karalamayın .. MT'nin ne kadar kusurlu olduğuna bakın, ama benimle ne kadar harika olduğuna bakın ve öğrencilere öğretiyorum ve genel olarak hayırsever gibi paraya ihtiyacım yok ..
Ve ücretli dersler var, neden saklıyorsun? İşte yine ücretli bir ürün için bir PR ve bir öğrenciyi bu ürünün hissesine koyma örneği..
Ücretli dersler verdiğim fikrine nereden kapıldın merak ediyorum ... Sadece derslerimin nerede olduğunu bulamıyorum. Söylemek ? Ve görme kötü.
Peki ya ücretsiz/ücretli? Bedava peynir fare kapanında....
Burada konuştuğumuz süre boyunca ücretin tamamı 10 kez geri ödendi.
Önceki ekrandan +700 puan
1. Birkaç ay önce bana ücretli eğitim teklif edildi. Bellek: burada hatırlıyorum, burada hatırlamıyorum?
2. Hiçbir zaman her şeyin ücretsiz olması gerektiğini iddia etmedim. Ben başka bir şeyden bahsediyorum, açıkça ve her zaman şeffaf bir şekilde ürün ve hizmetlerin ödendiğini söylemeniz gerekiyor. Bunda utanılacak bir şey yok. Bunda ve ödeme gizlendiğinde kötü bir şey var.
3. Peki. Öğrencinin ücretli çalıştığını görüyorum. Tamam, soru yok. "+700 puan"a kadar sorular var. İzleme nerede? "Bir ücret karşılığında karlı ticareti öğretiyorum. Bu tür karlı ticaret örneklerini burada ve orada görebilirsiniz. Ürünlerime ve eğitim programlarıma dikkat çekmek için MT'yi kötülüyorum."
1. Belki. Birçok insan bana dönüyor, hepsini almıyorum. Ve gerçekten başvurduysanız, sizi arayan ve bir şey dayatanın ben olmadığımı teyit edin. Benimle iletişime geçtiniz ve her şeyi (öğretmenlere) ücretsiz olarak öğretip anlatmayacağımı öğrendiniz.
2. Kuscalp'ın ödendiği gerçeğini saklamadım. Hatta burada forumda açıklamalar yaptı. DOM tarihinde Qscalp ile nasıl ticaret yapacağınızı öğrenirken, ücretsizdir. Ve çalışmanın ilk iki haftası da ücretsizdir. Beğenirseniz, onunla gerçek ticaret yapmak istersiniz, o zaman iki hafta içinde ödenir. Geliştirici ile kontrol edin. Tüm bunlar hakkında daha fazlasını biliyor, sadece ticaret ve eğitimde kişisel olarak benim için çok uygun bir araç kullanıyorum.
3. Bir kez daha, bundan bir iş çıkarmıyorum. Reklamlara ihtiyacım yok. Ticaretten (birinin eğitiminde veya forumda) dikkatimin dağılmaması benim için çok daha karlı. Bu öğrenciyi getireceğim. Bir sonrakini yazın ya da yıl sonunda alacağım. Genel olarak, bir sonraki nimet geldiğinde ...
joo : lütfen gönderilerimde ticari kazanç aramayın. Bunu ruhumun emriyle yapıyorum. Foruma teşekkür etmeye, bilgi paylaşmaya geldim, bazen birisini yanıldığına ikna etmeye çalışıyorum (bana göre). Muhtemelen yakında tekrar ortadan kaybolacağım. Bazen bir video yazıp YouTube'a koyuyorum ki onlar ne ve nasıl hakkında daha az soru alsınlar.
https://www.mql5.com/ru/forum/40960/page17#comment_1450625