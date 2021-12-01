Fiyat değişim oranı - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1-Genellikle km/h vs. Burada kilometre yok, tikler var. Keneler / zaman birimi çıkıyor.
2-Tabloyu Renko şeklinde temsil edersek, o zaman hız = saatteki tuğla sayısı olduğu ortaya çıkıyor, çünkü bir tuğla, kenelerde kat edilen mesafeden başka bir şey değildir, tuğlanın boyutunu ayarlayarak cm, km, mil gibi bir analog elde ederiz .... bunun gibi bir şey
1-Belki keneler değil, puanlar? yolu ölçüyoruz, ortalama olarak, tik hareketi 1 puan olsun, sonra N tik-N nokta
2-Renko tuğla boyutunu kenelerde değil, noktalarda inşa ediyoruz ve kene tuğlasının oluşumu sırasında, tuğla boyutunda "işaretlenirlerse" farklı bir sayı olabilir - bu Renko'da dikkate alınmaz tuğla kendisi. Hız-saatte tuğla sayısı = saat başına kene sayısı varken, bu aynı şey değil, eğer her tuğlada eşit sayıda kene olsaydı, o zaman evet, ama bu böyle değil, aksi takdirde Renkos olmazdı Renkos, ancak hacim olarak eşit çubuğun kene sayısı.
1-Belki keneler değil, puanlar? yolu ölçüyoruz, ortalama olarak, tik hareketi 1 puan olsun, sonra N tik-N nokta
2-Renko tuğla boyutunu kenelerde değil, noktalarda inşa ediyoruz ve kene tuğlasının oluşumu sırasında, tuğla boyutunda "işaretlenirlerse" farklı bir sayı olabilir - bu Renko'da dikkate alınmaz tuğla kendisi. Hız-saatte tuğla sayısı = saat başına kene sayısı varken, bu aynı şey değil, eğer her tuğlada eşit sayıda kene olsaydı, o zaman evet, ama bu böyle değil, aksi takdirde Renkos olmazdı Renkos, ancak hacim olarak çubuğun kene sayısı eşittir.
Evet haklısın. tikler değil. Bence fikri doğru anladın. Şimdi X ekseni boyunca eşit aralıklarla bir bölünme varsa (bu süremiz var, dakikalar, 5 dakika vb.).
Y ekseni (tuğlalar) boyunca eşit bir bölme yapmak grafiği farklı gösterecek ve mum grafiğinde görünmeyen özellikleri gösterecektir.
ZY Biz zaten kenelerin sayısına göre topladık, eşdeğer çubuklar . Forex için benim açımdan bunu yapmak kesinlikle anlamsız. Ancak Renko tipi bir bölünmede var.
Ve şimdi sana bir sır vereceğim. Kene geçmişi en doğru değildir. Daha doğru ve daha iyileri var. İşte camın tarihine bir link, videoyu izleyin, nasıl indirileceğini ve oynanacağını gösteriyor...
Kavramlarla karıştırıyorsunuz. Bir tuğlanın boyutunu seçerek (bu arada, yapım kuralları da), kenelerin doğruluğunu hiçbir şekilde etkilemem. Ve genel olarak, kenelerin doğruluğu nedir .... kesin olanlar var ama kesin olanlar yok mu? Forex mutfaklarında hepsi yanlış. Bir borsada, gerçek bir borsada, tüm onaylar herkes için aynıdır. Ve hikaye herkes için bir çünkü. Her onayın arkasında gerçek bir alım/satım anlaşması vardır.
Ve 30 puanla ilgili ifade ... bu artık benim için değil.
ZY Üstelik algoritmayı tekrar etmeniz ve sonuçların sizi etkilemesi iyi olmuş. Düşünecek bir şey var. Fark, farklı bir enstrüman üzerinde test yaptıysanız veya farklı bir test periyodu olduysa ortaya çıkabilir, ancak yine de kâr edeceksiniz.
Dövüş algoritmasını (aşırı ekran) tekrarlayabileceğinizi sanmıyorum. Öğretici olarak bahsettiğimden farklı. Ama fikir eğitim videosundakiyle aynı.
Forex'te bir mutfak tik hikayesi vardır ve ayrıca borsada bir komisyoncu vardır ve onun da aslında kendi geçmişi ve daha doğrusu kendi bardağı vardır. Ancak komisyoncunuz, doğrudan erişiminizin olmadığı borsada anlaşmanızı zaten gösteriyor.
Göstergem otomatik olarak grafiğe göre ayarlanır ve doğruluğu kontrol etmek için 2 periyot vardır, böylece test periyodunda algoritmanın doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Equivolume çubukları beni pek ilgilendirmiyor.
Tanımlanmayan bir algoritmayı tekrarlamada başarılı olmak gerçekten olası değildir ve buna ihtiyacım da yok.
.... ayrıca borsada bir komisyoncu var ve onun da aslında kendi geçmişi ve daha doğrusu kendi bardağı var. ...
Rave. Mutlak cehalet ve borsanın işleyişinin yanlış anlaşılması. Kafa karıştırıyorsunuz veya forex mutfaklarının işleyişi hakkındaki bilginizi gerçek bir borsaya aktarmak istiyorsunuz.
En kısa sürede bu gerçeği diğerlerinden farklı bir bardak veya tarih gibi gerçek bir komisyoncu ile düzeltebilirsiniz. Yaz, bu komisyoncuya ÇOK büyük sorunları garanti ediyorum.
Her ihtimale karşı, bu gönderiye iki sertifika eklenmiştir. İndirip bir göz atmanızı tavsiye ederim...
Rave. Mutlak cehalet ve borsanın işleyişinin yanlış anlaşılması. Kafa karıştırıyorsunuz veya forex mutfaklarının işleyişi hakkındaki bilginizi gerçek bir borsaya aktarmak istiyorsunuz.
En kısa sürede bu gerçeği diğerlerinden farklı bir bardak veya tarih gibi gerçek bir komisyoncu ile düzeltebilirsiniz. Yaz, bu komisyoncuya ÇOK büyük sorunları garanti ediyorum.
Yani her ihtimale karşı, bu gönderiye iki sertifika eklenmiştir. İndirip bir göz atmanızı tavsiye ederim...
Saçmalığın saçma olduğuna katılıyorum. "Zaten .... bir kemiğe boğulmayın" ile para kazanma arzusu değil, bu bir gerçek. Hız açısından. Neye karşısın? Yani, 100 pip'te yeni bir şekilde, bu hız ve diğer her şey saçmalık mı? ya da "eski şekilde pip ....... Sizin için hız nedir? Hayır, bir motorcu için 40 km/s gibi örnekler vermeye devam edebilirim ya da bir bisiklet sahibi için büyük ihtimalle öyledir. ....Ve ilk kaynakların kaderini okuyamıyorsunuz?Hız diye bir şey yok.Piyasa oluşumu gibi bir kavram var.Ve bu doğru olmaktan çok uzak.Hız (fiziğin temellerinden) yapılır. Evet katılıyorum zaman bizde ayrı ayrı (bu nasıl bir birliktelik ayrı bir konu) Mesafe nedir, bunu kim belirliyor, yoksa kilometre olarak mı ölçeceğiz?
Benim ipucum. Kullanıp kullanmamak size kalmış. En sevdiğin dönemden bir mum al, diyelim ki yıllar sonra... Tüm bu kuyruklar gürültü. Gerçek fiyat, önceki Kapanış ile mevcut Kapanış arasında bir yerdedir. Hızı gerçekten tahmin etmek, mumun bugüne kadarki gövdesinin değerini almaktan başka bir şey değil.... Ve en önemlisi, ne zaman zıpladığını görmezden gelin.
Rave. Mutlak cehalet ve borsanın işleyişinin yanlış anlaşılması. Kafa karıştırıyorsunuz veya forex mutfaklarının işleyişi hakkındaki bilginizi gerçek bir borsaya aktarmak istiyorsunuz.
En kısa sürede bu gerçeği diğerlerinden farklı bir bardak veya tarih gibi gerçek bir komisyoncu ile düzeltebilirsiniz. Yaz, bu komisyoncuya ÇOK büyük sorunları garanti ediyorum.
Her ihtimale karşı, bu gönderiye iki sertifika eklenmiştir. İndirip bir göz atmanızı tavsiye ederim...
Emin olmak için aynı anda farklı brokerlerin gözlüklerine bakmak gerekir. Benim bir Alfam var.
Benim de bu tür sertifikalarım var ama ben ifadeleri tercih ederim, aksi halde geçmiş yılların başarılarının arkasına saklanarak boş gevezelik gibi görünür (kurslar 8 saattir ve her şeyi anlıyor musunuz?)).
Emin olmak için aynı anda farklı brokerlerin gözlüklerine bakmak gerekir. Benim bir Alfam var.
Benim de bu tür sertifikalarım var ama ben ifadeleri tercih ederim, aksi halde geçmiş yılların başarılarının arkasına saklanarak boş gevezelik gibi görünür (kurslar 8 saattir ve her şeyi anlıyor musunuz?)).
Başkalarının yazdıklarını da okuyor musun?
Ve işte devlet adamı. Yukarıda gerçek bir komisyoncunun kendi geçmişi ve kendi camı olduğunu belirtmiştiniz (yani borsa). Göster, bunun kanıtı olur olmaz komisyoncuyu bir yere asacağız.
Forex mutfaklarını ve forex'i gerçek brokerler ve borsa ile karıştırıyorsunuz. Stüdyoda kanıt. Böyle bir sertifikanız bile yok. Bu bilgiyle sınavları geçemezsin...
Başkalarının yazdıklarını da okuyor musun?
Ve işte devlet adamı. Yukarıda gerçek bir komisyoncunun kendi geçmişi ve kendi camı olduğunu belirtmiştiniz (yani borsa). Göster, bunun kanıtı olur olmaz komisyoncuyu bir yere asacağız.
Forex mutfaklarını ve forex'i gerçek brokerler ve borsalarla karıştırıyorsunuz. Stüdyoda kanıt. Böyle bir sertifikanız bile yok. Bu bilgiyle sınavları geçemezsin...
Kurslarınız kimseyi bir yere asmanıza izin vermez, ancak kendinizi asarsanız. Başlangıç olarak, örneğin Gazprom hisseleri tablosunu karşılaştırabilirsiniz. Bugünkü seansın başlangıcı.
Kurslarınız kimseyi bir yere asmanıza izin vermez, ancak kendinizi asarsanız. Başlangıç olarak, örneğin Gazprom hisseleri tablosunu karşılaştırabilirsiniz. Bugünkü seansın başlangıcı.
))) Boo ha ha. Ne mutlu inananlara.
Ve yine cehalet. Bir diğeri. Çoktan yorgun. Dolayısıyla gelecek için karşılaştırma için iki nesneye ihtiyaç var. Bu tabloyu neyle karşılaştıracaksınız?
ZY Yani, bir eğitim programı olarak, borsadaki her işlem kayıtlıdır ve her şeyi takip edebileceğiniz benzersiz bir numarası vardır. Ne, nerede, ne zaman, ne kadar, ne kadar vb.
Bu işlemlerin tarihidir . O herkes için birdir. Ve aniden bazı komisyoncu için farklıysa ... Tekrar ediyorum, bu komisyoncu biraz bulamayacak.
Okuma yazma bilmediğini göstermeyi keser misin, kurslara falan gider misin?
))) Boo ha ha. Ne mutlu inananlara.
Ve yine cehalet. Bir diğeri. Çoktan yorgun. Dolayısıyla gelecek için karşılaştırma için iki nesneye ihtiyaç var. Bu tabloyu neyle karşılaştıracaksınız?
ZY Yani, bir eğitim programı olarak, borsadaki her işlem kayıtlıdır ve her şeyi takip edebileceğiniz benzersiz bir numarası vardır. Ne, nerede, ne zaman, ne kadar, ne kadar vb.
Bu işlemlerin tarihidir . O herkes için birdir. Ve aniden bazı komisyoncu için farklıysa ... Tekrar ediyorum, bu komisyoncu biraz bulamayacak.
Okuma yazma bilmediğini göstermeyi keser misin, kurslara falan gider misin?