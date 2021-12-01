Fiyat değişim oranı - sayfa 2

Prival-2 :

farklı görünecek. Ve bu tür bir çizelge uzun zamandır bilinmektedir. Gama işlevlerine gerek yoktur.

Ve o böyle görünüyor

>

Bu bir Renko tablosu

Ancak gerçek bir kene geçmişi olmadan doğru şekilde oluşturamazsınız. Ancak geliştiriciler sonunda bir hikaye yapmaya söz veriyor gibi görünüyor, beklemeye devam ediyor ve belki de bu tür bir program yapacaklar.

Yani bekliyoruz, 7-8 yıldır bekliyorum.

7-8 yıl boyunca MQL okumak ve yazmak zaten mümkündü.
 
zfs :
7-8 yıl boyunca MQL okumak ve yazmak zaten mümkündü.

Sen ne diyorsun.

MQL'de çalışmadığımdan ve programlama yapmadığımdan emin misiniz? ....

bilgi olarak, ilk ATS şampiyonasının katılımcısıyım https://www.mql5.com/ru/users/Prival

32. sıra ve %15 artış.

Belki programlamada daha iyisin ve daha fazlasını biliyorsun, bunu tamamen kabul ediyorum.

Hadi kontrol edelim. Küçük bir görev, MQL'de 2 tuğla boyutunda bir Renko grafiği oluşturan bir program yazmanız ve bu grafikte en basit EA'yı test etmeniz gerekir, kırmızı tuğla - sat

yeşil satın al

Bunu zaten yaptım ve sonuçları buraya gönderdim https://www.mql5.com/ru/forum/152354/page3#980354

MQL'de tekrarlamak ve test etmek zayıf mı?

Prival-2 :

Sen ne diyorsun.

MQL'de çalışmadığımdan ve programlama yapmadığımdan emin misiniz? ....

bilgi olarak, ilk ATS şampiyonasının katılımcısıyım https://www.mql5.com/ru/users/Prival

32. sıra ve %15 artış.

Belki programlamada daha iyisin ve daha fazlasını biliyorsun, bunu tamamen kabul ediyorum.

Hadi kontrol edelim. Küçük bir görev, MQL'de 2 tuğla boyutunda bir Renko grafiği oluşturan bir program yazmanız ve bu grafikte en basit EA'yı test etmeniz gerekir, kırmızı tuğla - sat

yeşil satın al

Bunu zaten yaptım ve sonuçları buraya gönderdim https://www.mql5.com/ru/forum/152354/page3#980354

MQL'de tekrarlamak ve test etmek zayıf mı?

Şampiyonluk hakkında ödül olursa uygun olur. Ben de hikayeler anlatabilirim.

Freelance işler yapılır.

Bir şamdan renko göstergem var, yerleşik bir hesaplama var.

Yerleşik tuğla optimizasyonu ile bile.

Kenelere ihtiyacınız varsa, o zaman keneler yazmanız ve bir Renko kene oluşturmanız gerekir.

Her şeyi yapabilirsin, sadece ödemek zorundasın.

https://www.mql5.com/ru/charts/3201354/eurusd-h1-straighthold-investment-group-temp-file-screenshot

zfs :

Şampiyonluk hakkında ödül olursa uygun olur. Ben de hikayeler anlatabilirim.

Freelance işler yapılır.

Bir şamdan renko göstergem var, yerleşik bir hesaplama var.

Yerleşik tuğla optimizasyonu ile bile.

Kenelere ihtiyacınız varsa, o zaman keneler yazmanız ve bir Renko kene oluşturmanız gerekir.

Her şeyi yapabilirsin, sadece ödemek zorundasın.

https://www.mql5.com/ru/charts/3201354/eurusd-h1-straighthold-investment-group-temp-file-screenshot

1. yani Şampiyonaya bir bağlantı, sizin için programlayabileceğim ve bir şeyler bildiğimin bir göstergesi değil. Ne de olsa bana cehalet ve acizlik atfetmeye çalıştığın şey bu...

zfs :
7-8 yıl boyunca MQL okumak ve yazmak zaten mümkündü.

2. Mum Renko .... bu verilenlerin yanlış anlaşılmasıdır. Harry Potter olsan bile, mumlardan 2 kene tuğla kesemezdin. Dikkatle okuyun TK...

3. Tick Collector Zaten uzun zamandır yazılıyor. Kodun bir kısmı benim için özel sipariş üzerine bir kompostlayıcı tarafından yazılmıştır https://www.mql5.com/ru/code/7777 kişisel olarak onaylayabilir mesajın tarihinin 2006 olduğunu not edin https://www.mql5.com /ru/forum/25713# comment_878909

4. Ama işte şanssızlık, toplanan keneler MT5 test cihazına yerleştirilemez ve stratejiyi bu veriler üzerinde test edemez, sadece gerçek zamanlı yapabilirsiniz ....

Bu yüzden neden bahsettiğimi biliyorum. Ve TK'm, kısa olmasına rağmen, MT'de çok zor ve pratik olarak mümkün değil
Yukarıda açıklanan çalışma, çıktıda zilch ile kilometrelerce koddur ....

Kodu yazmanın başlangıcından 1-2 dakika test etmeye kadar bunun kolay ve basit bir şekilde yapıldığı bir bağlantı verdim ...

İnanmıyor musun? video için link burada,

böyle bir robot nasıl programlanır,

tek fark test ayarlarında, mumları değil, doğru tuğla boyutuna sahip Renko'yu seçmeniz gerekiyor ....

Ve bu resmi elde edersiniz https://www.mql5.com/en/forum/152354/page3#980354

Bu yüzden uzun zaman önce yaptığım iş için para ödemek istemiyorum. Ama sen temkinli davranabilir ve benim yapamadığım gibi burnumu silebilirsin .... ama sen daha havalısın, başardın ...

zfs :
...
boşuna sen. Halt, sandığınızdan çok daha fazla adamımız. Yoksa insanları reytinglere göre yargılamaya mı alıştınız? Sergey'in neden böyle olduğunu biliyor musun?
 
artmedia70 :
boşuna sen. Halt, sandığınızdan çok daha fazla adamımız. Yoksa insanları reytinglere göre yargılamaya mı alıştınız? Sergey'in neden böyle olduğunu biliyor musun?

Tavsiye için teşekkürler))

Sadece başlığın konusuna dönmek istiyorum. Hepimizin bildiği hız, tanımı zamana bölmenin yoludur. Genellikle km/h, vb. Burada kilometre yok, tikler var. Keneler / zaman birimi çıkıyor.

Bir önceki sayfada yosuf : orada formülleri büktü + gama dağılımını oraya sürükledi.

Ama bunu farklı şekilde yapabilirsiniz, sadece bu tabloya farklı bir açıdan bakın. Ve grafiği Renko şeklinde hayal ederseniz, o zaman hız = saatteki tuğla sayısı olduğu ortaya çıkıyor, çünkü. bir tuğla, kenelerde kat edilen mesafeden başka bir şey değildir, tuğlanın boyutunu ayarlayarak cm, km, mil gibi bir analog elde ederiz .... bunun gibi bir şey

ZY Düşük puanın nedeni burada

MT4'te - genellikle sonsuz bir yasak. Sonunda Renat'a TEŞEKKÜR EDERİM demek için yeni bir kayıt yaptırmak zorunda kaldım.

 
artmedia70 :
boşuna sen. Halt, sandığınızdan çok daha fazla adamımız. Yoksa insanları reytinglere göre yargılamaya alışkın mısınız? Sergey'in neden böyle olduğunu biliyor musun?
Ve kimseyi yargılamıyorum, sadece bir tartışmayı kışkırtıyorum). Derecelendirme ve askeri liyakat bununla hiçbir ilgisi yoktur. Mümkün olanın imkansızlığı ile ilgiliydi.
 
zfs :
Ve kimseyi yargılamıyorum, sadece bir tartışmayı kışkırtıyorum). Derecelendirme ve askeri liyakat bununla hiçbir ilgisi yoktur. Mümkün olanın imkansızlığı ile ilgiliydi.

Umarım imkansızın mümkün olduğunu gösterebilmişimdir :-)))

Sadece kenara çekilmen gerekiyor

 
Prival-2 :
1. yani Şampiyonaya bir bağlantı, sizin için programlayabileceğim ve bir şeyler bildiğimin bir göstergesi değil. Ne de olsa bana cehalet ve acizlik atfetmeye çalıştığın şey bu...

2. Mum Renko .... bu verilenlerin yanlış anlaşılmasıdır. Harry Potter olsan bile, mumlardan 2 kene tuğla kesemezdin. Dikkatle okuyun TK...

3. Tick Collector Zaten uzun zamandır yazılıyor. Kodun bir kısmı benim için özel sipariş üzerine bir kompostlayıcı tarafından yazılmıştır https://www.mql5.com/ru/code/7777 kişisel olarak onaylayabilir mesajın tarihinin 2006 olduğunu not edin https://www.mql5.com /ru/forum/25713# comment_878909

4. Ama işte şanssızlık, toplanan keneler MT5 test cihazına yerleştirilemez ve stratejiyi bu veriler üzerinde test edemez, sadece gerçek zamanlı yapabilirsiniz ....

Bu yüzden neden bahsettiğimi biliyorum. Ve TK'm, kısa olmasına rağmen, MT'de çok zor ve pratik olarak mümkün değil
Yukarıda açıklanan çalışma, çıktıda zilch ile kilometrelerce koddur ....

Kodu yazmanın başlangıcından 1-2 dakika test etmeye kadar bunun kolay ve basit bir şekilde yapıldığı bir bağlantı verdim ...

İnanmıyor musun? video için link burada,

böyle bir robot nasıl programlanır,

tek fark test ayarlarında, mumları değil, doğru tuğla boyutuna sahip Renko'yu seçmeniz gerekiyor ....

Ve bu resmi elde edersiniz https://www.mql5.com/en/forum/152354/page3#980354

Bu yüzden uzun zaman önce yaptığım iş için para ödemek istemiyorum. Ama sen temkinli davranabilir ve benim yapamadığım gibi burnumu silebilirsin .... ama sen daha havalısın, başardın ...

1. Bağlantıyı görmüyorum. Onlar. şampiyonluk liderleri en iyi programcılar mı?

2. Kendi görevlerim vardı, keneler hakkında çok fazla bilgi ticareti yapmıyorum.

3. inanıyorum.

3. Stratejiniz için tester yazabilirsiniz. Ve test cihazında en ilginç olan şey kenelerdir, yani. tüm bilgiler oradadır ve çıktı sonuç olabilir - hepsi test edilen programa bağlıdır.

4. Alım satım maliyetlerini göz önünde bulundurarak test cihazı üzerinden çalıştırırsanız, eminim ki böyle bir stratejide kâr hakkında söylenecek bir şey yoktur.

 
Prival-2 :

Umarım size imkansızın mümkün olduğunu gösterebilmişimdir :-)))

Sadece kenara çekilmen gerekiyor

İmkansız olduğunu söyledin. Barikatın benim tarafıma tırmanma.)
