Markette hile nasıl önlenir? - sayfa 5
Bildiğim kadarıyla, ürün üstteyse. ve oldukça uzun bir süre için, satın aldıkları veya sattıkları anlamına gelir. İşte bir pazar dolandırıcılığına harika bir örnek. ürün ikinci aydır sıfır puanla ve tek bir incelemeyle değil , ÜCRETSİZ fiyat değişikliği ile %1000 hile ve yanlış hesaplara indirme ile zirvede kaldı.
Bu ürünü uzun zamandır izlediğim ve burada her şeyin temiz olmadığını gördüğüm için geceleri otomatik bir ekran görüntüsünden yapıldı...
ve zaten gündüz.
Yönetimin nereye baktığını merak ediyorum...?
Neden haklı çıkarsın? Demo sürümünde indirilen, yani 2000-3000 serbest mod aktivasyonlarında 999999 ve 5 cihazda etkinleştirilmesine izin verilir.
kurulumla ilgili sorunlar varsa genellikle satın alan / satın alanlar kişisel bir mesaj yazarlar.
ve tam olarak kimin satın aldığı görüntülenmiyor
İlginç anlatım...
Diğer İnternet projeleri aracılığıyla nasıl tanıtım yapabileceğinizi zaten açıkladım.
Ve işte bunu yapmanın başka bir yolu, ürünün oldukça düşük bir fiyatını 10 $ yaptı. Bazı postanelerde, olumlu bir inceleme için 11 dolar ve 0,3 dolar değerinde bir görev yayınladım. Bu tür işlemleri yaptıktan sonra görevlere yatırım yapmanın maliyetine göre ürünün fiyatını yükseltiyoruz ve siz en tepeye bakıyorsunuz. Her şey yasal olarak kolay ve basittir, bir alıcı yeterlidir ve tüm yatırımların karşılığını verir ve bu durumda alıcıya, aptalın kendisinin, satın alan insanlara bak ve herkesin mutlu olduğu söylenebilir. Kampanya ücretli kurslara abonelik de sunacak, akıl kazanacağını söyleyecek, çünkü sen bir aptalsın.
Gerçekten ! Böyle salakların yanlış bilgi yaymasını sağlayan moderatörler nereye bakıyor.
Petros, muhataplarınız sizi eleştirdiğinde hep aşağılamaya mı başlarsınız? Daha önce Market'te, ürününüzü tartışan başlıkta, eleştirmeni engellemek için danışmanınızın çalışmaları hakkındaki yorumlar hakkında hemen Servis Masasına bir şikayet yazmaya başladınız. Bu arada, danışmanınızın neden hiç incelemesi olmaması şaşırtıcı değil: overpriced (?), Ve fiyata son derece tehlikeli bir "atlama" algoritmasının kullanılması, yani. 2-3 dolumdan sonra bir düşüşte, lot 50 katına kadar çarpılır, bundan sonra kar için küçük bir fiyat hareketi yeterlidir ve hemen +4 puandan çıkar. Şanslı değilse, o zaman kayıpta bir çöküş. Bir kayıp limiti var, ancak pozisyon piyasa emirleri tarafından karşılanıyor. kaç pp. fiyat 300-500 ms'de uçabilir mi? Genel olarak, test cihazı böyle sirk numaraları göstermez, IMHO. Yukarıda yazılan her şey son derece özneldir ve baykuşların koşusuna dayanmaktadır. test cihazında.