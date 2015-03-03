Markette hile nasıl önlenir? - sayfa 2
kendini zirveye çıkarmak için dolandırıcılık mı? yöntem siyahtır, ancak yönetim yasaklayana kadar etkilidir (ve komite onlar için ne damlatıyor)
ve bu şekilde tanıtılan bir ürünün zaten en üstte olanlardan daha kötü olduğunu kim söyledi? ve eğer daha iyi ve terfisizse, kimsenin bundan haberi olmayacak mı? Bu doğru?
ayrıca zirvede kalabilmek için satıcının sürekli kendisinden alışveriş yapması gerekecek anladığım kadarıyla üst güncelleniyor.
Markette bedava ürünler olduğu sürece, "evde" satın almak için, çok kısa bir satın alma süresi için fiyatı kaldırmak yeterlidir.
Fiyat değişiklikleri hiçbir yerde görüntülenmez.
Markette tavuk satışı ile ilgili bir örnek var - satıcı fiyatları günlük olarak istediği gibi karıştırdığında.
g1f3 :
Ve bu arada, ilginç bir şekilde, birçok ürünün 4-5 alımı var, garip bir tesadüf.
Ancak yazarlar dışında herkesin gördüğü satın alma sayısı,
sadece kaç demo sürümünün indirildiği görünüyor ve bu kesinlikle satın alınanların sayısı değil
ve ürünün zirveye çıkması için kaç kez indirmeniz gerekiyor?
Ürünlerden birinden zaten 5 alışverişim var ve çok kıçımda, komut dosyalarındayken kimse indirmedi bile
diğerinde 3 var ve 3. sayfada (uzmanlar arasında)
ve her gün bir inceleme indirmek ve yazmak için sorun nedir? - birkaç hafta içinde kesinlikle zirvede olacak.
Bütün beynimi kırdım, yorum yazacak buton bulamıyorum, nerede olduğunu söyle? ))
bunu yapmak istiyorum ama olmuyor
ve diğer bilgisayarlardan girdim ve diğer hesaplardan indirdim, peki, hiçbir düğme yok ve bu kadar (başkalarının ürünlerini indirdim, sadece kendi demolarım)
İnceleme sadece satın alınan ürün için yazılır.
ürününüz için ücretsiz bir fiyat belirlersiniz - satın alın - ardından fiyatı geri iade edin - ve sakin bir inceleme yapın
bende o düğme yok
ahh, muhtemelen satın almadığım içindir
sadece bazen ücretsiz ürünleri değerlendirmek istersiniz, ancak onları değerlendiremezsiniz, peki ya ücretsiz ürünlerin yanındaki yıldızlar?