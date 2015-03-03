Markette hile nasıl önlenir? - sayfa 4
YURTTAŞ SATICILARI konuşmalarınız fakirler için - Sanırım Forex'te hisse senedi ticareti hakkında biraz bilgisi olan hiç kimse asla ücretli bir hisse satın almayacak. Parası olup da kendi yapmak istemeyenleri ya da sipariş vermeyi bilmeyenleri ve hepsinin deneme yanılma yoluyla nasıl gittiğini satın alır. Ancak tüm uzmanlar temelde bir tahliye dışında önemli bir şey vermediğinden, alımlar hızla soğur ve zamanla tüm bu ticaret, enayiler arasında bile güvenden çıkacak (tüm hayatlarını ödeyen fakir olduklarını söyleseler de) ... ve henüz kimse rekabet yasalarını ve dolayısıyla malların tanıtımında sahtekarlığı iptal etmedi - kaldırılmadı - bu, bir dizi kontrol otoritesine rağmen şimdi her adımda ... Polisinizi ve savcılarınızı ayrı bir siteye alın ve tüm dolandırıcıları ve katılım adreslerini ve şifrelerini ifşa edin - burada büyük olasılıkla işe yaramayacak - satıcılar kendileri hi-wai-voi'yi yükseltecekler)))
Satıcılar kendi iş versiyonlarını sunarlar, müşteri kendi versiyonunu sipariş edebilir, her şey sağlanır ve düşünülür, tüketicinin eksiği nedir?
Alexey :
А кто то купился на активацию, как на рейтинг
Kim, ne diye tahmin etmeye gerek yok...
İki ekran görüntüsündeki sayılara dikkatlice bakıyorsunuz, bir tutarsızlık var ve bunlar gerçek sayılarsa ve ürünü tanıtma ve kullanma sürecini yansıtıyorsa, mantıklı bir şekilde gerekçelendirin,
açık ve net neden.
bir aktivasyon bir bilgisayar,
ürünü satın aldıktan sonra kaç tane aktivasyon, kaç tane bilgisayarın kullanmasına izin veriliyor.
Bildiğim kadarıyla, ürün üstteyse. ve oldukça uzun bir süre için, satın aldıkları veya sattıkları anlamına gelir. İşte bir pazar dolandırıcılığına harika bir örnek. ürün ikinci aydır sıfır puanla ve tek bir inceleme olmadan, ÜCRETSİZ fiyat değişikliği ile %1000 hile ve yanlış hesaplara indirme ile zirvede kaldı.
Bu ürünü uzun zamandır izlediğim ve burada her şeyin temiz olmadığını gördüğüm için geceleri otomatik bir ekran görüntüsünden yapıldı...
ve zaten gündüz.
Yönetimin nereye baktığını merak ediyorum...?
Bir fiyat değişim tablosu iyi olurdu. Ürünün ana sayfasında. Örneğin, "İndir/Satın Al" düğmesinin hemen altında.
Neyin ne olduğu hemen anlaşılırdı. Program acı verici bir şekilde değişkense, üründe bir sorun var.
Ve genel olarak, fiyatı değiştirme olasılığı, IMHO - bu gereksiz. Özellikle daha düşük bir maliyetle kiralamak mümkün olduğunda.
Konuyu başlatan bu Grall ne kadar ilginç.... Burada bir tür boşanma kokuyor.. ve fiyat, maksimum 100$'a mal olan bir bot için kesinlikle çok yüksek... ve zirvede kalmak da bir şekilde şüpheli) ))
Yazar kiralamanın karlı olmadığını söylediği gibi, sonuçlar olumsuz olabilir, ancak yıl için her şey yolunda ... görünüşe göre hile sistemi burada test edildi))) Mdyaya .. Bu çöpü tamamen tepeden kaldırdım ..
Şahsen hala tepenin nasıl hesaplandığını anlamıyorum.
Oldukça sık satın alınan ürünler var, ancak üstte değil, 2-3. sayfada. Çok sık satın alınmalarına rağmen.
Ve nadiren hiç satılan ürünler var, ancak bazen zirveye çıkıyorlar :-)
Çok ucuz bir ürünün ilk satışına ilişkin bir vaka vardı - ve hemen zirveye ulaştı. Doğal olarak, satışlar arttı. Ürün üstten :-)
Çok az insan inceleme bırakır, genellikle dedikleri tartışmaya yazarlar - harika bir ürün, devam edin. Neden yorumlarda yok?
İncelemenin karşısındaki satın alma tarihi ve fiyatı iyi bir fikirdir. Ve ayrıca iyi yorumlar kelimeler olmadan - sadece yıldızları derecelendirin de görüntülenecektir. boş yorum gibi bu yüzden en azından kaç kez takdir ettikleri açık, örneğin bir şeyler yazmak için?
Özellikle yüksek fiyatlı patates kızartmalarında fiyatı değiştirmek de iyi bir seçenektir .
Bir de kavram var - hisse senetleri , para birimlerinin çılgınca düşmesi nedeniyle fiyat düşüşü, - doların büyümesi,% 90'ı gerçek fiyatlarla satın alamıyor.
Şahsen, düzenli müşterilerime indirim yaparım. ve örneğin, kişisel mağazamdan satın alanlar, ancak güncellemeleri otomatik olarak almam benim için daha uygun, fiyatı minimum 10 dolara indiriyorum ve müşteri satın alıyor.
Ve bedava patates kızartmasını ve bedavaya inmeyi bilmiyordum .... Şimdi herkes zirveye çıkmak için bunu yapmak için koşacak.
Genel olarak, üst bana bir şekilde gösterilmiyor gibi görünüyor. Rotasyon yapmak daha iyidir, aksi takdirde bir şey sürekli olarak askıda kalır, ancak örneğin, yenilik sütunu yoktur. Ya da en iyinin en iyisi ........ Bu konuda birçok rende olmasına rağmen. bir şey net değil.