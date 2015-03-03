Markette hile nasıl önlenir? - sayfa 7

Yeni yorum
 
Petros :

Bir uzmanın çalışmasını değerlendirmenin en az 3-6 ay arası zaman aldığını bilmiyor musunuz? Ve bu da yeterli değil.
Bu çok saçma.
 
Kim ne istiyor anlamıyorum! Petros'un bir keskin nişancı olduğunu kanıtlamak ister misin?
 
Alexey :
Kim ne istiyor anlamıyorum! Petros'un bir keskin nişancı olduğunu kanıtlamak ister misin?
Sadece bir PR dizisi :)
 
server :
Sadece bir PR dizisi :)
Evet, görünen o ki herkes ürünün bedava olduğu skinlerle çalışıyor ve 1800-1900 dolar tutuyor.
 
IvanIvanov :

Öğrenin arkadaşlar, uzman olun... piyasa canlıdır... ama bu, temel kuralı %5+ ile %95 arasında değiştirmez-

Bir dizi genel ifade yerine tüm risk bildirimlerinin bu basit kuralı içermesi harika olurdu.
1234567
Yeni yorum