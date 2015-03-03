Markette hile nasıl önlenir? - sayfa 6
Birisi yorumumu silerse, lütfen sözlerimin hangi bölümünün bu forum kurallarını ihlal ettiğini söyleyin, böylece bir dahaki sefere tekrar etmeyeyim.
TOP'u SIGNALS hizmetine eklemek daha mantıklı olacaktır, oraya bir sütun eklemeniz yeterlidir:
Ticaret yaptığınız uzmanın adını girin.
Uzman Danışmanın adı MetaTrader ticaret terminalinde kullanılan adla tam olarak eşleşmelidir. Örnek: ExpertTradeEA
Ve piyasada, Signals servisindeki istatistiklerden satılan Expert Advisor'ın karlılığına, satışlara, yıldız derecelendirmelerine, fiyata göre bir filtre yapın ve herkesin ihtiyacına göre seçmesine izin verin.
Petros, muhataplarınız sizi eleştirdiğinde hep aşağılamaya mı başlarsınız? Daha önce Market'te, ürününüzü tartışan başlıkta, eleştirmeni engellemek için danışmanınızın çalışmaları hakkındaki yorumlar hakkında hemen Servis Masasına bir şikayet yazmaya başladınız.
Ve kim bu "eleştirmenler": Robotla ilgili en övgüye değer sözleri e-postayla gönderen, bedava ya da taksitle almak isteyen, ama işe yaramayan biri.
Ve ondan sonra, tartışmalara giriyor ve "Satın almayın" diye bağırıyor, robot kötü.
Ucuz tüccar olan diğeri geldi ve tartışmalarda "Pig in a Poke" satıyorum diye bağırıyor. Ne tartıştılar ?
Çim Vadisi :
Bu arada, danışmanınızın neden hiç inceleme yapmamış olması şaşırtıcı değil:
Bu, piyasadaki ünlü uzmanlardan biridir. İlk incelemesi 3.5 ay sonra yapıldı.
Bir uzmanın çalışmasını değerlendirmenin en az 3-6 ay arası zaman aldığını bilmiyor musunuz? Ve bu da yeterli değil.
Çim Vadisi :
overpriced (?) ve fiyata son derece tehlikeli bir "atlama" algoritmasının kullanılması, yani. 2-3 dolumdan sonra bir düşüşte, lot 50 katına kadar çarpılır, bundan sonra kar için küçük bir fiyat hareketi yeterlidir ve hemen +4 puandan çıkar. Şanslı değilse, o zaman kayıpta bir çöküş. Bir kayıp limiti var, ancak pozisyon piyasa emirleri tarafından karşılanıyor. kaç pp. fiyat 300-500 ms'de uçabilir mi? Genel olarak, test cihazı böyle sirk numaraları göstermez, IMHO. Yukarıda yazılan her şey son derece özneldir ve baykuşların koşusuna dayanmaktadır. test cihazında.
Çok akıllıysanız, yeteneğinizi burada değil, kelimelerle değil, gerçek hayatta gösterirseniz iyi olur. Tüm bu testçi düşünceleriniz, rapor verilerine ve görsel algıya dayanmaktadır.
Bunu sadece başkalarına açıkladım:
Bazıları programın algoritmasını anlamaya çalışır, ancak bu mümkün değildir. İşte o zaman Bayern'in nasıl bir futbol oynadığını izliyoruz, özel bir şey yapmıyorlar, sıradan futbol oynuyorlar ama nedense çoğu zaman kazanıyorlar.
İlk bakışta programım da sıradan bir şey yapmıyor ve görünüşe göre ne yaptığı herkes tarafından biliniyor. Bayern örneğinde olduğu gibi bu doğrudur.
Not Moderatör, yorumlarımı siler ve bunun için başka yerler varsa, herhangi bir nedenle programımı tartışan yorumları silmez.
Ve şunu da eklemek isterim ki, birisi kanunu çiğnerse, önce "Dur, ateş edeceğim" diye bağırmanız gerekir, uymazsanız ateş ederler, sonra da hedefe.
Ve sen, sevgili B., ihlal edenleri derhal azalt. Ve bu yüzden imkansız! :)
Boşuna sen. Yorumu sildi, böylece moderatör nedenini buldu. Ve tekrar yayınlarsın. Yani banyo çok uzakta değil.
Boşuna sen. Yorumu sildi, böylece moderatör nedenini buldu. Ve tekrar yayınlarsın. Yani banyo çok uzakta değil.
Bu yüzden herkesi silin.
Ve moderatöre teşekkürler dedim ve metni değiştirdim.
Muhtemelen gözlüksüzsün ve en üstte kimin ve neyin reklamını yaptığını görmüyorsun, kafasını tartışmama soktu ve şimdi buraya geldi.
Kaldırmadığın için. !?
Belli ki piyasada dolandırıcılar var. İşte bu aldatmacanın bir örneği.
Biri Uzman Danışmanı 11 dolara satıyor , arkadaşları aracılığıyla alıyor, arkadaşları sahte yorumlar yazıyor, ürünün reytingini yükseltiyorlar ve ürün zirveye çıkar çıkmaz fiyatı 9-10 kat artırarak oraya aynı fiyata ve incelemelerle sattıkları yanılsamasını yaratıyorlar.
Ve eski fiyatı görmeyenler aynı ucuz ürünü alabilirler, çok pahalı, ürünün kalitesinden bahsetmiyorum bile. Ve eski incelemelere sahip bu ürün en üstte görünüyor.
Bütün bunlar, bu ürünün üretildiği, güncellendiği, yorumların yazıldığı, fiyatının yükseldiği tarihlerden çok kolay bir şekilde belirlenebilir. Ve bazı satıcılar, bu kadar ucuz numaralarla ve hile ile para kazanmak istiyor.
Bir soru ortaya çıktı: Bu tür dolandırıcılıklar nasıl önlenebilir?
Bir ürünün fiyatı belli bir yüzdenin üzerine çıkarsa, boş tartışma ve inceleme bölümleriyle yeni bir ürün gibi olması gerektiğini öneriyorum.
* PS Sanırım şimdi biri ortaya çıkacak ve aldattığımı kanıtlamaya başlayacak ve o bir aziz :) *
Burada sadece deneyime sahip olmanız gerekiyor ... yoksa "ormanı kestiler - cipsler uçuyor" göstergesiyle dürüst bir kaka kendi başına ölecek
Öğrenin arkadaşlar, uzman olun... piyasa canlıdır... ama bu, temel kuralı %5+ ile %95 arasında değiştirmez-
Belli ki piyasada dolandırıcılar var.
Ve Danimarka'da çürümüş bir şey var
Bunun sebebi yönetimin kendisi değil mi?
yönetimin bakış açısını anlamıyorum
Yeni bir geliştirici çıktı, ürünü teslim etti
Piyasa yönetimi artık piyasada görünmemek için kafasını kesmeye çalışıyor
Piyasaya yapılan satışlardan alınmayan piyasa yönetiminin maaşı nedir?
Garip insanlar, kısaca
Sanırım bu yazıyı yazan mpg https://www.mql5.com/en/forum/41106/page4#comment_1396176 nedense Petros'un yazarına zarar vermek ve ona iftira atmak istiyor. mpg kirli ve kötü davranır.
İlk ekran görüntüsüne daha yakından bakın - sahte gibi görünüyor.
Tahminim, dolandırıcı bir görüntüyü diğerine hatalı bir şekilde yerleştirmiş. Bu nedenle, tüm uzunluğu boyunca aynı kalınlıkta olması gereken çizgi, nedense üstte daha geniştir.
UPD: Gönderime biraz geç kaldım, ancak bir onay olarak daha olsun...