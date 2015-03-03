Markette hile nasıl önlenir? - sayfa 3

[Silindi]  

Az önce bir iki ürün açtım, parasını ödedim, işte sayaçlar... nedense mantıksız... belki yanılıyorum, lütfen açıklayın ....

sanyooooook :

bende o düğme yok

ahh, muhtemelen satın almadığım içindir

sadece bazen ücretsiz ürünleri değerlendirmek istersiniz, ancak onları değerlendiremezsiniz, peki ya ücretsiz ürünlerin yanındaki yıldızlar?

Satın almak gerekli değildir, sadece ücretsiz bir ürün indirin, ardından ürün sayfasına gidin, incelemeler sekmesini seçin ve sağa bakın, orada yeşil bir artı işareti göreceksiniz ve yazıt bir inceleme bırakın, yazıya tıklayın ve bir değerlendirme yazın
 
deskipper :
Satın almak gerekli değildir, sadece ücretsiz bir ürün indirin, ardından ürün sayfasına gidin, incelemeler sekmesini seçin ve sağa bakın, orada yeşil bir artı işareti göreceksiniz ve yazıt bir inceleme bırakın, yazıya tıklayın ve bir değerlendirme yazın
Ve işte bunu yapmanın başka bir yolu, ürünün oldukça düşük bir fiyatını 10 $ yaptı. Bazı postanelerde, olumlu bir inceleme için 11 dolar ve 0,3 dolar değerinde bir görev yayınladım. Bu tür işlemleri yaptıktan sonra görevlere yatırım yapmanın maliyetine göre ürünün fiyatını yükseltiyoruz ve siz en tepeye bakıyorsunuz. Her şey yasal olarak kolay ve basittir, bir alıcı yeterlidir ve tüm yatırımların karşılığını verir ve bu durumda alıcıya, aptalın kendisinin, satın alan insanlara bak ve herkesin mutlu olduğu söylenebilir. Kampanya ücretli kurslara abonelik de sunacak, akıl kazanacağını söyleyecek, çünkü sen bir aptalsın.
 
Petros :

Öyle olabilir.

Bu örnek benim gördüğüm gerçek bir örnek.

Yani size gerçek bir örnekten bahsediyorlar, Tamirci'nin (Ramil) hemen hemen tüm ürünleri bir süre (genellikle ilk birkaç gün) ücretsizdir, bu süre zarfında bir reyting alır ve ardından ödeme yapar, soru zaten olmuştur. birçok kez gündeme geldi, ama bu sadece bir dürüstlük meselesi. Akıllı bir kişi üstten bir ürün almak için acele etmeyecek, ancak önce kontrol edin, sürün, özellikle de şu andan itibaren MT4 için ürünleri kontrol edebilirsiniz.
[Silindi]  
nasıl, nasıl... Asın onları !!!!! ya da tahtaya gitmesine izin verin ....
 
g1f3 :

Az önce bir iki ürün açtım, parasını ödedim, işte sayaçlar... nedense mantıksız... belki yanılıyorum, lütfen açıklayın ....

Etkinleştirme bir satın alma değildir... ve her müşteri ürünü kaç kez etkinleştirebilir, kabaca konuşursak, kaç PC'de
 
TSV :
Etkinleştirme bir satın alma değildir... ve her müşteri ürünü kaç kez etkinleştirebilir, kabaca konuşursak, kaç PC'de
bir etkinleştirme = meta alıntılardan barındırma dışında herhangi bir VPS dahil olmak üzere bir donanım
 
deskipper :
bir etkinleştirme = meta alıntılardan barındırma dışında herhangi bir VPS dahil olmak üzere bir donanım

Cevap için teşekkürler, ama aktivasyonun ne olduğunu biliyorum. Benim açımdan bir soru değil, yukarıdaki yazının cevabıydı :) Orada, resimde, olası aktivasyonların sayısı yanlışlıkla ürünün satın alma sayısı olarak algılanıyor :)

PS Ve bildiğim kadarıyla, yeniden yükleme aktivasyonu sıfırlıyor gibi görünen bağlama da sisteme gidiyor, forumda bir yerde okudum ama söylemeyeceğim.

 
TSV :
Yani size gerçek bir örnekten bahsediyorlar, Tamirci'nin (Ramil) hemen hemen tüm ürünleri bir süre (genellikle ilk birkaç gün) ücretsizdir, bu süre zarfında bir reyting alır ve ardından ödeme yapar, soru zaten olmuştur. birçok kez gündeme geldi, ama bu sadece bir dürüstlük meselesi.

İşte Market'teki bir başka dolandırıcılık örneği - başka bir forumdan, belki de diğer benzer forumlara bağlantılar kurallar tarafından yasaklanmıştır - bu nedenle mesaj ekranı:

 
TSV :
Etkinleştirme bir satın alma değildir... ve her müşteri ürünü kaç kez etkinleştirebilir, kabaca konuşursak, kaç PC'de
Ve birisi, derecelendirme olarak aktivasyonu satın aldı
