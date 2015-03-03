Markette hile nasıl önlenir? - sayfa 3
Az önce bir iki ürün açtım, parasını ödedim, işte sayaçlar... nedense mantıksız... belki yanılıyorum, lütfen açıklayın ....
bende o düğme yok
ahh, muhtemelen satın almadığım içindir
sadece bazen ücretsiz ürünleri değerlendirmek istersiniz, ancak onları değerlendiremezsiniz, peki ya ücretsiz ürünlerin yanındaki yıldızlar?
Satın almak gerekli değildir, sadece ücretsiz bir ürün indirin, ardından ürün sayfasına gidin, incelemeler sekmesini seçin ve sağa bakın, orada yeşil bir artı işareti göreceksiniz ve yazıt bir inceleme bırakın, yazıya tıklayın ve bir değerlendirme yazın
Öyle olabilir.
Bu örnek benim gördüğüm gerçek bir örnek.
Az önce bir iki ürün açtım, parasını ödedim, işte sayaçlar... nedense mantıksız... belki yanılıyorum, lütfen açıklayın ....
Etkinleştirme bir satın alma değildir... ve her müşteri ürünü kaç kez etkinleştirebilir, kabaca konuşursak, kaç PC'de
bir etkinleştirme = meta alıntılardan barındırma dışında herhangi bir VPS dahil olmak üzere bir donanım
Cevap için teşekkürler, ama aktivasyonun ne olduğunu biliyorum. Benim açımdan bir soru değil, yukarıdaki yazının cevabıydı :) Orada, resimde, olası aktivasyonların sayısı yanlışlıkla ürünün satın alma sayısı olarak algılanıyor :)
PS Ve bildiğim kadarıyla, yeniden yükleme aktivasyonu sıfırlıyor gibi görünen bağlama da sisteme gidiyor, forumda bir yerde okudum ama söylemeyeceğim.
Yani size gerçek bir örnekten bahsediyorlar, Tamirci'nin (Ramil) hemen hemen tüm ürünleri bir süre (genellikle ilk birkaç gün) ücretsizdir, bu süre zarfında bir reyting alır ve ardından ödeme yapar, soru zaten olmuştur. birçok kez gündeme geldi, ama bu sadece bir dürüstlük meselesi.
İşte Market'teki bir başka dolandırıcılık örneği - başka bir forumdan, belki de diğer benzer forumlara bağlantılar kurallar tarafından yasaklanmıştır - bu nedenle mesaj ekranı:
