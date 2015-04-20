Önemli olan, göstergeler geciktiğinde kullanmaktır. - sayfa 4
Filtre hakkında bilgi edinin. Fikir gerçekten çok iyi. Tam şimdi aynı şeyi geliştiriyordum ve tekerleği icat ettiğim ortaya çıktı ....
Gerçekten de, Kalman'ın tarif ettiği yöntemi kullanarak, bir kişi gürültüyü atabilir ve bir sonraki tıklamayı belirli bir olasılık derecesi ile tahmin edebilir.
Soru şu ki, bu filtrede bir uzmanla nasıl iletişim kurulur - MA-shki'den gelen tahminle tesadüf değil mi?
Ve daha derindeyse, fikir basittir: düz bir çizginin denklemini alırız ve bu denklemdeki tüm katsayıların bir miktar gürültü olduğunu düşünürüz. Buna göre her katsayı için gürültü matrisleri oluşturuyoruz, dış etkiyi vektör olarak buluyoruz, kaldırıyoruz ve ala-ul, biraz mutluluğumuz var)
Kalman oldukça karmaşık bir algoritmadır (MA'dan çok daha karmaşıktır) ve dünyaca ünlü matematikçiler tarafından elde edilmiştir. Nasıl kullanılacağını öğrenmek için filtreleme ve tahmin teorisini incelemeniz gerekir.
DI para kazanmanıza nasıl yardımcı olabilir? Yarın 0,5 -1.5 aralığında EURUSD olacak. 0.99 olasılıkla. Nasıl kazanılır?))
herhangi bir tahmin algoritması zaman içerir ve tahmin ufku ne kadar büyükse hata ( güven aralığı ) o kadar büyük olur.
Çok kötü bir tahmin örneği verdin. Ve bunu 0.99 olasılıkla nasıl seversiniz, 1 dakikadaki EURUSD kuru artı / eksi 1 puanlık bir güven aralığı ile 10 puan artacaktır.
Peki, böyle kaliteli bir tahminle nasıl para kazanabilirsiniz?
Abartmaya gerek yok... Derecesi olmayan ve dünya çapında tanınmayan, forex için oldukça geçerli olan en basit filtreleme örneğini vereceğim:
bu resimler neyi kanıtlıyor?)) Başarılı veya başarısız tahminler ve resimler SIFIR. Sadece istatistikler ve daha sonra büyük bir özenle.
hiçbir şey kanıtlamaz, ancak çalışabilirsiniz - gürültü geri atılacaktır. Yaklaşık olarak aynı prensibe göre RENKO elde edilir, ancak çok daha karmaşıktır.
Tahmin - M1'deki euroya bakın. Ne oldu?
Bu nedenle, Forex'te borsadan farklı olarak normal bir gösterge oluşturamazsınız - hiçbir şey hakkında.
Resim size kimin nasıl oynadığını ve kimi giyebileceğinizi söylemelidir. Aksi takdirde, cefir oyunu. Resminiz size bunu gösteriyor mu?
Piyasada kimin para kaybettiğini anlamıyorsanız, o zaman onları kaybediyorsunuz. (c) Buffett gibi))
vay, bu uzun zaman önceydi.
Amin)) Piyasadayken siyah kuğulara kaybetmeye hazır olun. Bu mesleğin bir parçası
Böyle bir DSP bilimi (dijital sinyal işleme) var, yani haklısın ve bu en basit filtre olabilir. Basit ve karmaşık farklı DSP algoritmaları var ve bilime çok büyük katkı sağlamış insanlar var, algoritmaları genellikle çok karmaşık, bu bilim adamlarından biri Kalman .
yönetim teorisine çok büyük katkı sağlamıştır (bu formülleri görenler bilir). Bir uçağı, arabayı, gemiyi vb. kontrol edebilirsiniz. ve bizim özel durumumuzda hesabı yönetmek için. Ve optimal kontrolü, nasıl uygulanması gerektiğini, bunun için hangi bilgilere sahip olmanız gerektiğini gösteren matematiksel ilkeler (formüller, hesaplamalar, matematiksel kanıtlar) vardır ...
Ticaretle uğraşan birçok kişi, tekerleği yeniden icat etmeye, çeşitli seçenekler ve gösterge kombinasyonları (kalıplar, vb.) Kör kedi yavruları gibi, ya bir şey olursa... Bu bir çıkmaz (belki çıkar) demiyorum, bu yol uzun ve çetrefilli.