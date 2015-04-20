Önemli olan, göstergeler geciktiğinde kullanmaktır. - sayfa 9
Gösterge bir gösterge olarak kalır (bu durumda Mashka). Uzman Danışman, gösterge tarafından yapılan hesaplamaların sonuçlarını kullanır. Ve danışmanın göstergenin hesaplanan değerlerini kullanabilmesi için Mashka'yı ekranda görüntülemek hiç de gerekli değildir.
Bu arada, "danışman" terimi başarılı olarak adlandırılamaz.
peki buna ne dersin:
Gösterge (Latince indico'dan - yansıtmak) - bilgilerin görsel (görsel) gösterimi için bir cihaz. Ölçüm ve hesaplama verilerini görüntülemek için tasarlanmıştır.
bu, çıktı aygıtının tanımıdır))
Bir tanım verdim, ancak wikiler birçokları için itibarın altında) Geçen yüzyılın radyo fiziği ders kitabından tanımları verin, sonra buz))
Genel olarak, herkes göstergeyi farklı şekilde anlar. Bu durumda tartışmak işe yaramaz.
Peki, bu tanım, bunların hepsinin gösterge olduğu gerçeğiyle nasıl çelişiyor https://www.mql5.com/en/code/mt5/indicators
Çok var ve farklılar. Ama bunların hepsi gösterge. Bunlar arasında tahmin görüntüleyen veya içlerinde tahmin algoritmaları kullananlar da var... ama bundan bağımsız olarak gösterge oldukları için öyle kalıyorlar.
Bir gösterge ile ne demek istediğinizi kendi tanımınızı yapın)) Sadece tanımın https://www.mql5.com/en/code/mt5/indicators içine yerleştirme olduğunu söylemeyin.
Ve neden kendi tanımımı vereyim. Wikipedia'dan kendin getirdin. Onu soruyorum, bu başlıkta yatan her şeyin bir gösterge olmadığı gerçeğiyle nasıl çeliştiğini düşünüyorsunuz?
Site geliştiricilerini ve MQL firmasını yanıldıklarına ikna edin ve siz haklısınız... hepsi bu kadar.
Panelde çok sayıda gösterge bulunan bir uçak hayal edin - irtifa, hız, itiş vb.
Pilot, uçarken, belirli eylemleri gerçekleştirirken göstergelerin okumalarını kullanır (analoğumuz manuel ticarettir)
Bir noktada, pilot ısınmak için kokpitten ayrıldı;)) - ve yokluğunda otomatik pilotu açar (analoğumuz bir danışmandır)
Otopilot (danışman), uçarken, belirli eylemleri gerçekleştirirken göstergelerin göstergelerini (sinyallerini) kullanır (analoğumuz otomatik ticarettir)
Aynı zamanda, göstergeler gösterge olarak kalır. Rakım, hız göstergeleri vb. hesaplanır - örneğin yüksekliği fiziksel bir cetvelle ölçmezler. Otopilot, cihazın "hız göstergesi" çıkış sinyalini kullanabilir veya aynı hesaplamaları yerleşik (dahili) "hız göstergesi" algoritmasında yapabilir.
Pekala, bunun gibi bir yerde, çok basit, hayal edebilirsiniz;)
buna katılıyorum
ama siz kendiniz yazdınız, karar verme algoritmasını göstergeye sokarsanız - nereden alınır ve nerede satılır, o zaman bir gösterge olarak kalacaktır. Otopilot bir gösterge değildir
Ve neden kendi tanımımı vereyim. Wikipedia'dan kendin getirdin. Onu soruyorum, bu başlıkta yatan her şeyin bir gösterge olmadığı gerçeğiyle nasıl çeliştiğini düşünüyorsunuz?
Site geliştiricilerini ve MQL firmasını yanıldıklarına ikna edin ve siz haklısınız... hepsi bu kadar.
gösterge ( lat. gösterge - işaretçi) - kontrollü bir sürecin herhangi bir parametresindeki değişiklikleri veya bir nesnenin durumundaki değişiklikleri bir kişi tarafından görsel olarak doğrudan algılanması için en uygun biçimde gösteren bir cihaz, cihaz, bilgi sistemi, madde, nesne, akustik, dokunsal veya başka bir kolay yorumlanabilir şekilde.
İnatla bahsettiğiniz Kalman filtresi bir gösterge değildir. Kontrol edilen süreci görüntülemenin yanı sıra bir tahmin aşamasına sahiptir. Ölçüme ek olarak, bir tahmin var. Bu göstergenin tanımındaki tahmin nerede?
gösterge ( lat. gösterge - işaretçi) - kontrollü bir sürecin herhangi bir parametresindeki değişiklikleri veya bir nesnenin durumundaki değişiklikleri bir kişi tarafından görsel olarak doğrudan algılanması için en uygun biçimde gösteren bir cihaz, cihaz, bilgi sistemi, madde, nesne, akustik, dokunsal veya başka bir kolay yorumlanabilir şekilde.
İnatla bahsettiğiniz Kalman filtresi bir gösterge değildir. Kontrol edilen süreci görüntülemenin yanı sıra bir tahmin aşamasına sahiptir. Ölçüme ek olarak, bir tahmin var. Bu göstergenin tanımındaki tahmin nerede?
Dün temelde bir filtre olan bir çizgi gösterdim. Geliştirmelerimden bazılarını (ve sadece değil) kullandıktan sonra, böyle bir filtre ile arbitraj yapmayı başardım. Ortalama yerine doğal dolar endeksi kullanılır. Aşağıdan alıyoruz, yukarıdan satıyoruz.
Sinyalin, haberin çıktığı zamandan çok daha erken olduğu açıkça görülüyor.
Konuyu başlatan açıkça yanlış! Sinyal, keneler gibi değil, M15'te çıktı ...
Ancak daha uzun bir süre için - çizgiler, bazıları gibi dağılmaz
Bu, göstermediği, hiçbir şey göstermediği anlamına mı geliyor? bu yüzden size göre, orada olmayan bir şeyi tanıma çekersiniz, çünkü gerçekten haklı olmak istersiniz (bir tüccar için çok zararlı bir nitelik).
Kayıt için, aynı MA tahmin için kullanılabilir...fiyat, son N çubuk artı/eksi 2*RMS (Standart Sapma) ortalaması ile aynı olacaktır. Bu göstergeye Bollinger Bantları denir. Göstergeli bir resim verebilir misiniz? ya da kendin bul
Malzeme öğrenin. Beyazın beyaz olduğunu kanıtlamaktan bıktım.