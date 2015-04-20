Önemli olan, göstergeler geciktiğinde kullanmaktır. - sayfa 11

mmmoguschiy :
412 Moskvich'in yapay zekaya sahip olduğunu asla düşünmezdim
Optimus?)
 
Prival-2 :

Bu, göstermediği, hiçbir şey göstermediği anlamına mı geliyor? bu yüzden size göre, orada olmayan bir şeyi tanıma çekersiniz, çünkü gerçekten haklı olmak istersiniz (bir tüccar için çok zararlı bir nitelik).

Kayıt için, aynı MA tahmin için kullanılabilir...fiyat, son N çubuk artı/eksi 2*RMS (Standart Sapma) üzerindeki ortalama ile aynı olacaktır. Bu göstergeye Bollinger Bantları denir. Göstergeli bir resim verebilir misiniz? ya da kendin bul

Malzeme öğrenin. Beyazın beyaz olduğunu kanıtlamaktan bıktım.

))) yani göstergenin tahmin, ticaret için kullanılabileceğini kim iddia ediyor. BB çizgileri göstergedir ve hiçbir şey öngörmez ve BB'yi kullanan giriş ve çıkış kuralları bir gösterge değildir. O zaman neden aptalsın?))
 
Useddd :
Optimus?)
Astar vurmak
 
Fiyat Eylemi, gösterge sistemi olmayan iyi bir yaklaşımdır.
Tradelich.74 :
Fiyat Eylemi, gösterge sistemi olmayan iyi bir yaklaşımdır.
Kalıplar ayrıca, belirli bir olasılık derecesi ile karar vermek için bir sinyal veren bir göstergedir. Terimler hakkındaki tartışmayı 10 sayfaya yaydık) Göstergesiz ticaret olasılık yönetimidir. Bir diğer konu da bu ihtimal nasıl olumlu bir beklentiye dönüştürülür?..
 
Kino :
Desenler de bir göstergedir...
Gösterge sensin! Böyle düşünürsek, grafikte gördüğümüz her şey ( Japon mum çubukları , ızgara, ayırıcılar...) göstergedir.
 
yakor1988 :
... grafikte gördüğümüz her şey (Japon mum çubukları, ızgara, ayırıcılar...) göstergedir.
öyle - bunu hiç anlamak istememen garip
 
yakor1988 :
Gösterge sensin! Böyle düşünürsek, grafikte gördüğümüz her şey (Japon mum çubukları, ızgara, ayırıcılar...) göstergedir.
Kuantum köpüğünün elemanları da göstergedir. Daha fazlası hakkında ne söyleyebiliriz. ))
 
abolk :
öyle - bunu hiç anlamak istememen garip
tol64 :
Kuantum köpüğünün elemanları da göstergedir. Daha fazlası hakkında ne söyleyebiliriz. ))
AH HER ŞEY!
yakor1988 :
AH HER ŞEY!
kadın mantığıyla ilgili bir şakada olduğu gibi <=> "haklısın" :-)
