Önemli olan, göstergeler geciktiğinde kullanmaktır. - sayfa 12
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
AH HER ŞEY!
Evet, geç kaldılar ve her zaman geç kalacaklar. Anlamları, geçmişi açıkça göstermeleri ve pazara doğru girişi analiz etmek için zaman vermeleridir.