Gösterge bir soyutlamadır. Bizim durumumuzda, bu büyük olasılıkla bir alt programdır, ekranın bazı alanlarında (aslında bir gösterge) çıkış cihazında (monitör) görüntülenen bir dizi fonksiyon, bazı parametrelerin (fiyatların) değiştirilmesinin sonucu, filtrelenmiş Kalman algoritmasını kullanarak. Evet, hepsi bu!!! 10 sayfalık bir tartışmayı neden yaygara koparıp çiğneyesiniz?
Dün temelde bir filtre olan bir çizgi gösterdim. Geliştirmelerimden bazılarını (ve sadece değil) kullanarak böyle bir filtre ile arbitraj yapmayı başardım. Ortalama yerine doğal dolar endeksi kullanılır. Aşağıdan alıyoruz, yukarıdan satıyoruz.
Sinyalin, haberin çıktığı zamandan çok daha erken olduğu açıkça görülüyor.
Konuyu başlatan açıkça yanlış! Sinyal, keneler gibi değil, M15'te çıktı ...
Ancak daha uzun bir süre için - çizgiler, bazıları gibi dağılmaz
Göstergenin ne olduğunu bana hatırlat? Bir yerde yalan söylüyor gibi ama hatırlayamıyorum))
kod tabanında bir yerde orijinali 4-rke üzerine, ancak iyileştirilmesi gerekiyor. Resme bakarak düzeltin.
isim isim? )) Ekranda Yeni Rena denir.
Bir kişisel açtım, yazmak istedim ama zaten böyleydi. mesajları oku...
buna katılıyorum
ama siz kendiniz yazdınız, karar verme algoritmasını göstergeye sokarsanız - nereden alınır ve nerede satılır, o zaman bir gösterge olarak kalacaktır. Otopilot bir gösterge değildir
Gösterge, çıkışında bilgi sinyalleri üretir. Proses modelini (yerleşik algoritma) kullanan otopilot, sistemin çalıştırma elemanlarına kontrol sinyalleri gönderir. Bu durumda, süreç modeli, süreç modelinin giriş sinyalleri olan çeşitli bilgi sinyalleri temelinde oluşturulur.
"Danışman" bir kontrol sistemidir. Gösterge sistemin bir parçasıdır.
Muhtemelen basit bir şema çizmek gerekir - daha net hale gelecektir.
