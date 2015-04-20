Önemli olan, göstergeler geciktiğinde kullanmaktır. - sayfa 10

Burada kafanız karışmış görünüyor.)

Gösterge bir soyutlamadır. Bizim durumumuzda, bu büyük olasılıkla bir alt programdır, ekranın bazı alanlarında (aslında bir gösterge) çıkış cihazında (monitör) görüntülenen bir dizi fonksiyon, bazı parametrelerin (fiyatların) değiştirilmesinin sonucu, filtrelenmiş Kalman algoritmasını kullanarak. Evet, hepsi bu!!! 10 sayfalık bir tartışmayı neden yaygara koparıp çiğneyesiniz?
 
_new-rena :

Dün temelde bir filtre olan bir çizgi gösterdim. Geliştirmelerimden bazılarını (ve sadece değil) kullanarak böyle bir filtre ile arbitraj yapmayı başardım. Ortalama yerine doğal dolar endeksi kullanılır. Aşağıdan alıyoruz, yukarıdan satıyoruz.

Sinyalin, haberin çıktığı zamandan çok daha erken olduğu açıkça görülüyor.

Konuyu başlatan açıkça yanlış! Sinyal, keneler gibi değil, M15'te çıktı ...

Ancak daha uzun bir süre için - çizgiler, bazıları gibi dağılmaz


Göstergenin ne olduğunu bana hatırlat? Bir yerde yalan söylüyor gibi ama hatırlayamıyorum))
mmmoguschiy :
Göstergenin ne olduğunu bana hatırlat? Bir yerde yalan söylüyor gibi ama hatırlayamıyorum))
kod tabanında bir yerde orijinali 4-rke üzerine, ancak iyileştirilmesi gerekiyor. Resme bakarak düzeltin. Henüz yapılmamış çok güzel şeyler var.
 
_new-rena :
kod tabanında bir yerde orijinali 4-rke üzerine, ancak iyileştirilmesi gerekiyor. Resme bakarak düzeltin.
isim isim? )) Ekranda Yeni Rena denir.
mmmoguschiy :
isim isim? )) Ekranda Yeni Rena denir.
Bir kişisel açtım, yazmak istedim ama zaten böyleydi. mesajları oku...
 
_new-rena :
Bir kişisel açtım, yazmak istedim ama zaten böyleydi. mesajları oku...
O öyle mi? )) Teşekkürler!!!
Avals :

buna katılıyorum

ama siz kendiniz yazdınız, karar verme algoritmasını göstergeye sokarsanız - nereden alınır ve nerede satılır, o zaman bir gösterge olarak kalacaktır. Otopilot bir gösterge değildir

Gösterge, çıkışında bilgi sinyalleri üretir. Proses modelini (yerleşik algoritma) kullanan otopilot, sistemin çalıştırma elemanlarına kontrol sinyalleri gönderir. Bu durumda, süreç modeli, süreç modelinin giriş sinyalleri olan çeşitli bilgi sinyalleri temelinde oluşturulur.

"Danışman" bir kontrol sistemidir. Gösterge sistemin bir parçasıdır.

Muhtemelen basit bir şema çizmek gerekir - daha net hale gelecektir.

 
avtomat :

Gösterge, çıkışında bilgi sinyalleri üretir. Proses modelini (yerleşik algoritma) kullanan otopilot, sistemin çalıştırma elemanlarına kontrol sinyalleri gönderir. Bu durumda, süreç modeli, süreç modelinin giriş sinyalleri olan çeşitli bilgi sinyalleri temelinde oluşturulur.

"Danışman" bir kontrol sistemidir. Gösterge sistemin bir parçasıdır.

Muhtemelen basit bir şema çizmek gerekir - daha net hale gelecektir.

Otopilotun göstergelere nasıl baktığını merak ediyorum. Gözleri var mı?
 
Herkesin kafası ne kadar karışık:
işaretçi voltmetre - göstergeli voltaj ölçer (ok), ok veya ekransız ADC - sensör, sayaç.
Monitör ekranındaki Mashka bir göstergedir, Expert Advisor'daki Mashka bir ortalama değer sensörüdür.
Opak bir filme sahip bir arabaya bir hız göstergesi yapıştırırsanız, tam olarak ne kadar hızlı gittiğimizi söyleyemezsiniz.
ama araba yine de hız hakkında her şeyi bilecektir.
Hiçbir şey göstermeyen bir gösterge (ses, ışık, tekme ...) bir sensördür, bir metredir.
Ve uçağın otomatik pilotu , göstergelerin okumalarını değil, sinyalleri de göstergelere gönderilen sensörlerin sinyallerini kullanır.
 
event :

Opak bir filme sahip bir arabaya bir hız göstergesi yapıştırırsanız, tam olarak ne kadar hızlı gittiğimizi söyleyemezsiniz.
ama araba yine de hız hakkında her şeyi bilecektir.

412 Moskvich'in yapay zekaya sahip olduğunu asla düşünmezdim
