MetaTrader 4/5 platformlarında sanal barındırma ve veri güvenliği - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir ticaret platformuna (örneğin, FORTS) bağlantı, bir abonelik ücreti gerektirmez.
Ancak yine de para birimi bölümüne bağlanıyorsanız ödeme yapmanız gerekiyor.
İşte tarifeler - borsa, akışları için kullanıcı ödemesi gerektiriyorsa, her yerde ödeme yapmanız gerekir:
Yarın (veya üç yıl sonra) seçenekler olacak, yine de ekstra ödeme yapmanız gerekecek.
Yarın komisyoncular arasında rekabet olacak. Bakın Forex'te ne yaptık - orada da bir rezerv vardı.
Herhangi bir ödeme almıyoruz ve mobil olanlar da dahil olmak üzere tüm terminallerimiz kullanıcılar için ücretsizdir.
Yine de, 5 yıl içinde fonu bağlayın, yine de ekstra ödeme yapın.
Neden bu bedava peynir? Her yere hızlı bağlanır ve tüm işlemleri tek bir terminalde gerçekleştirir. Tüccar için ana işini yapan başka programlar da var.
Açıkçası bir şeyi abartıyorsun. Tüzükleriyle başkasının manastırına (fiyatlarını satan borsalara) gitmezler. Genel olarak, komisyoncular tüccarları bu tür ödemelerden kurtarmaya çalışırlar, ancak değilse, gerçek zamanlı bir veri akışı için ayda 150 ruble ödemek çok küçük bir miktardır.
Hızlı ile - iyi şanslar. Hatırlanması gereken en önemli şey, orada da ödeme yapmanız gerektiğidir.
Son zamanlarda, terminal asıl amacından uzaklaştı ve yalnızca benzersiz ekosisteminiz aracılığıyla bir şeyler satmanın bir aracı haline geldi.
O hiçbir yere gitmiyor.
Aksine, Apple'ın daha önce yaptığı gibi ekosistemi geliştirmenin doğru yolunu buldu. Temel çözümün gücünü artıran ekosistemdir. Tüm rakipler etrafta dolaşıyor ve kıskanıyor - çıplak programları var ve büyüme şanslarını kaybettiler.
Dll'lerle ilgili olarak, yakında 3-4 kat daha hızlı kod üreten derleyicinin yeni bir sürümünü yayınlayacağız. Aslında, modern C++ derleyicileri düzeyinde.
Dosya erişimi çok gerekli bir adım olacak, ekibe bol şans! Geçen yıl bazı durgunlukların yerini geliştirme faaliyetindeki bir artışla değiştirdiğini görmek güzel.
İşte tarifeler - borsa, akışları için kullanıcı ödemesi gerektiriyorsa, her yerde ödeme yapmanız gerekir:
Yarın komisyoncular arasında rekabet olacak. Bakın Forex'te ne yaptık - orada da bir rezerv vardı.
Herhangi bir ödeme almıyoruz ve mobil olanlar da dahil olmak üzere tüm terminallerimiz kullanıcılar için ücretsizdir.
Açıkçası bir şeyi abartıyorsun. Tüzükleriyle başkasının manastırına (fiyatlarını satan borsalara) gitmezler. Genel olarak, komisyoncular tüccarları bu tür ödemelerden kurtarmaya çalışırlar, ancak değilse, gerçek zamanlı bir veri akışı için ayda 150 ruble ödemek çok küçük bir miktardır.
Hızlı ile - iyi şanslar. Hatırlanması gereken en önemli şey, orada da ödeme yapmanız gerektiğidir.
O hiçbir yere gitmiyor.
Aksine, Apple'ın daha önce yaptığı gibi ekosistemi geliştirmenin doğru yolunu buldu. Temel çözümün gücünü artıran ekosistemdir. Tüm rakipler etrafta dolaşıyor ve kıskanıyor - çıplak programları var ve büyüme şanslarını kaybettiler.
Renat, ama yine de aradan yıllar geçmesine rağmen lütfen soruya cevap verin. Seninle burada, Alpari forumunda, başka bir yerde MT5 hakkında kavga ettiğimi hatırlıyorum.. Herkesin kafasında aynı soru vardı: Neden MT5'e kilitlemeyi, sunucu tarafında seçenek düzeyinde yaparak yapmıyorsunuz. Tecrübeli bir programcı olarak teknik olarak zor olmayacağından eminim. Yani, kimin ihtiyacı var, kimin ihtiyacı yok - kilitli bir DC seçer. Ve bilgilerime göre, bunun öfkeli bir şekilde reddedilmesi, halka açılmanın inanılmaz kârlar getireceğine inanan, pembe gözlüklerle uyuyan dar görüşlü bir pazarlamacı tarafından başlatıldı. Sonuçta o getirmedi. Pazarlamada, genel olarak, kullanıcı kitlesiyle doğrudan teması olmayan aptal insanlar vardır. Sony, Samsung vb. şirketlerle çalışma deneyimimden biliyorum. Eh, doğu metalurjisi var, hiçbir şeye uygun olmayan akrabalar pazarlamaya konuyor (Sony'de durum tam olarak bu, ses efektleri hakkında bir kerede 100.500 harf).
Aynı zamanda, eski MT4 hayranlarının satın aldıkları danışmanlar / göstergeler ile günlerini yaşamaları mümkün oldu. Programcılar sayılmaz, programlama dillerini Tau Ceti'de çabucak öğreneceğiz))
Scalper'ı MT5'e kaydırmaya çalışıyorum ve kârın yaklaşık yarı yarıya azaldığını görüyorum. Eyaletlerde ve benzerlerinde kullanıcılarım var. kilitlemenin yasak olduğu ülkeler. İki hesap açarlar, iş, biraz daha manuel hareketler. Ama pazarlama neden Rusya'nın ve diğer ülkelerin bu kadar şişman bir yığınını kesip attı? Bu benim için net değil, lütfen insanlara açıklayın, burada otorite sizsiniz.
Renat, ama aradan yıllar geçmesine rağmen lütfen soruyu cevaplayın. Seninle burada, Alpari forumunda, başka bir yerde MT5 hakkında kavga ettiğimi hatırlıyorum.. Herkesin kafasında aynı soru vardı: Neden MT5'e kilitlemeyi, sunucu tarafında seçenek düzeyinde yaparak yapmıyorsunuz. Tecrübeli bir programcı olarak teknik olarak zor olmayacağından eminim.
Yüzlerce kez bizzat açıkladım.
Bu, birinci nesil bir sistem şeklinde çıplak bir "sunucu + uygulamalara girmek için pencere" için yapılabilir. Ancak, bir grup yönetim / görselleştirme / otomatik ticaret / dil / entegrasyon ile bağlantılı ve tutarlı bir kompleksten bahsediyorsak, o zaman "Teknik olarak zor olmayacağından eminim" sonucu doğrudan gidebilir. mezarlık.
Sürekli olarak sıfırdan 5 (beş) ayrı bilgi ve ticaret platformu oluşturduk, evrim konusunda deneyim kazandık, sürekli ölen rakipleri gözlemledik, devasa bir ekosistem büyüttük, destekliyor ve geliştiriyoruz. İki kez hibrit kilit + ağ sistemi oluşturmak için çağrıda bulunduk, düşünerek zaman harcadık ama her seferinde "Allah korusun!" fikri attı.
Kendimizi duvara karşı nasıl öldüreceğimiz konusunda sürekli tavsiyeler alıyoruz. Ancak başka bir F35 inşa etmek için intihara meyilli değiliz, çünkü hem kendi sağlığımızdan hem de halihazırda yaratılmış olanın istikrarından sorumlu olan biziz.
Neyse ki, uzun vadeli bir teknik bakış açısıyla hareket ediyoruz ve yönetsel bir "hadi, hadi" değil. Bu yüzden açgözlü davranmıyor, kısa vadeli hedeflerin peşinden gitmiyor, bize diğerlerinden önde olma fırsatı veren bir altyapı oluşturuyoruz.
Netleştirme MetaTrader 5 yapma kararı kesinlikle doğruydu. Artık daha da geliştirilebilecek saf MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'e sahibiz.
Bunu güçlendirmek için: bir not defteri alın ve iki gün boyunca "otomatik ticarete sahip sofistike bir müşteri - bir ticaret sunucusu - risk yönetimi/muhasebe - harici entegrasyonlar" olan bir karma bağlantı yazmaya çalışın. "Birinin sahip olduğunu gördüm" yöntemini atın ve en az birkaç gün kendiniz düşünün. "Her şeyin mümkün olduğu" sonucuna varırsanız, bir pusu arayın - orada yalnız değil.
Öğrenmek için: Gerçek deneyimi kontrol ederek sorunu (platformlar, kitlesel pazar, küresel satışlar, müşteri bilgisi, pazara nüfuz etme, pazar tutma, istatistikler vb.) doğru anlama düzeyinde değilseniz, ancak birçok adım daha düşükse ( tüccar, strateji geliştirici), o zaman ezici miktarda bilgi eksikliği nedeniyle muhakeme ve sonuçlarınız kasıtlı olarak kesilir.
Danışmanın, diyelim ki pipe ile etkileşimde bulunabileceği sunucu tarafında yürütülebilir bir dosya çalıştırmaya ne dersiniz? Ben de böyle mi anlıyorum? Yukarıdaki yorumcunun belirttiği gibi, danışmanın içindeki tüm üçüncü taraf işlevlerini dikmek için mi? Bu ne tür bir canavar? ))
VPS MT5 için kesin lansman tarihi?
Günlükleri ile Tanrı, özellikle dll'lerin ve diğer güzelliklerin aktarımı ile durumu netleştirir, başlıklar ve diğer ciltleri içerir mi? Bu özellik mevcut değil mi?
https://www.mql5.com/ru/articles/1171
ve daha birçok açıklama: http://www.mql5.com/en/search#!keyword=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB %D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://www.mql5.com/ru/articles/1171
ve daha birçok açıklama: http://www.mql5.com/en/search#!keyword=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB %D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Bu ifade ne kadar kategorik? Bu işlevin gelecekte eklenmesi planlanıyor mu? Veya bu işlevin yerini alabilecek araçlar mı ekliyorsunuz? Örneğin, C# alırsak - bu dilde yazılmış programlar işletim sistemi ile aktif olarak etkileşime girer ve buna göre kabaca konuşursak, kodlarının% 90'ı DLL'de bulunan hazır işlevlere yapılan bir çağrıdan başka bir şey değildir. Ve her seferinde tekerleği yeniden icat etmenin anlamı nedir? C platformları tarafından oluşturulan koda kıyasla MQL5'in hızından çok emin olduğunuz için, böyle bir işlevselliğe sahip olmanız yeterlidir. Aksi takdirde, bu eylemlerin anlamı (böyle bir hadım edilmiş hizmetin yaratılması) benim için anlaşılmaz !!!
Hızın kullanımı nedir - 1ms? Evet, en az 0.1! Aynı anda hiçbir şey yapamıyorsanız - sadece oturun ve keyfini çıkarın - ne kadar düşük bir gecikmem var !!!
"Sanal terminalde DLL çağrıları tamamen yasaklanmıştır. Bir DLL'den ilk kez bir işlev çağırmaya çalıştığınızda, çalışan program önemli bir hatayla durdurulacaktır."
Bu ifade ne kadar kategorik? Bu işlevin gelecekte eklenmesi planlanıyor mu? Veya bu işlevin yerini alabilecek araçlar mı ekliyorsunuz? Örneğin, C# alırsak - bu dilde yazılmış programlar işletim sistemi ile aktif olarak etkileşime girer ve buna göre kabaca konuşursak, kodlarının% 90'ı DLL'de bulunan hazır işlevlere yapılan bir çağrıdan başka bir şey değildir. Ve her seferinde tekerleği yeniden icat etmenin anlamı nedir? C platformları tarafından oluşturulan koda kıyasla MQL5'in hızından çok emin olduğunuz için, böyle bir işlevselliğe sahip olmanız yeterlidir. Aksi takdirde, bu eylemlerin anlamı (böyle bir hadım edilmiş hizmetin yaratılması) benim için anlaşılmaz !!!
Hızın kullanımı nedir - 1ms? Evet, en az 0.1! Aynı anda hiçbir şey yapamıyorsanız - sadece oturun ve keyfini çıkarın - ne kadar düşük bir gecikmem var !!!
Barındırma komşunuzun DLL kullanarak bir sabit diski biçimlendirmesi hakkında ne düşünürdünüz? Veya tüm komşuların veri dosyalarını kendi kendine birleştirecektir. Veya bilgisayarı durdurun. Ya da komşuları yavaşlatacak.
Bu nedenle hostingimizde DLL kullanımı tartışılmamaktadır. Belirli bir şey isteyin - kendi VPS'nizi alın
Barındırma komşunuzun bir DLL kullanarak bir sabit diski biçimlendirmesi hakkında ne düşünürdünüz? Veya tüm komşuların veri dosyalarını kendi kendine birleştirecektir. Veya bilgisayarı durdurun. Ya da komşuları yavaşlatacak.
Bu nedenle hostingimizde DLL kullanımı tartışılmamaktadır. Belirli bir şey isteyin - kendi VPS'nizi alın
Tabii ki, hacklemenin birçok yolu var, ancak mükemmel bir kural var - izin verilmeyen her şey yasaktır. Onu takip et ve mutlu olacaksın! Bir şeyi kesmek için, neyle uğraştığınızı açıkça anlamanız gerekir))
Sahibi dedikleri gibi bir beyefendi. Çünkü insanların büyük çoğunluğu " kendi VPS "lerini kullanmaya devam edecek.
DLL'ye izin verilmiyor, ancak dilin kendisinde de bir alternatif sordum? Bir tane var mı?
Ayrıca ekipman arızası hakkındaki ifadeniz net değil mi? Evet, saniyede 100500 kontrol yaparsanız ve tüm bunları diskteki bir dosyaya koyarsanız, çok yakında bakır bir leğen ile kaplanması söz konusu olabilir. Ama amaç ne? Sonuçta, bu sistemin hızını önemli ölçüde azaltır. CPU yükü ve bellek tahsisine gelince, resim burada da net değil. İşlemci, yalnızca bir daire içinde durmadan dağlarca veriyi küreklediğinizde hesaplamalarla yüklenebilir. Anlam? Kürek çekerken, insanlar anlaşmalar yapar ve kar elde eder)) Sonra, hafıza - bu 4 hektarınızı işgal edecek şekilde hafızayı nasıl yükleyebilirsiniz? Herhangi bir enstrüman için birkaç yıl boyunca tüm kene geçmişini onlara yükleyin mi? Yine, amaç ne?