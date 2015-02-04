MetaTrader 4/5 platformlarında sanal barındırma ve veri güvenliği

Bu hizmetin deneyimli kullanıcılarına ve yaratıcılarına soru.

Hizmeti kullanırken özel danışmanlar ve komut dosyaları ne kadar gizlidir? Benim " kase "m başka ellere sızabilir mi?
 

Hiçbir şey sızmayacak:

  • Sunuculara fiziksel erişimin çok sınırlı bir insan çevresi vardır
  • Tüm trafik şifrelenir
  • Diskteki tüm şifreler donanımda saklanır
  • Sunuculara sadece EX4/EX5 dosyaları aktarılır, uzman kaynaklar asla gönderilmez
 
1. Sunuculara, ticaret geçmişlerine erişimi olmayan MetaQuotes personelinden son derece sınırlı sayıda kişi erişiyor (yani, kasenin olup olmadığını bile değerlendiremeyecekler)

2. Sunuculardaki terminallerin grafik arayüzü yoktur. Yani, sunucuya giriş yaparken bile kimsenin müşteri terminalini, ticaret ve geçmiş sekmelerini göremezsiniz.

3. Barındırma komut dosyaları yürütülmez. Yalnızca danışmanlar ve göstergeler.

 
Cevaplar için çok teşekkürler! Deneyeceğiz :)

Bu durumda işin algoritması tamamen açık değildir. Özellikle çalışma zamanı ortamı? Çalışma algoritması ve kullanıcı->program->sunucu etkileşimi? Yürütülebilir dosyanın başlatıldığı ortaya çıktı uzak sunucu , tüm mesajlar ve uyarılar (doğal olarak gecikmeli olarak) ana terminalimde görüntülenirken?

ve geri doldurma için bir soru - barındırma her terminal için ayrı olarak ödeniyor mu?
 
Numara.

Barındırma günlükleri, özel istek üzerine size (ev istemci terminalinize) verilir.

Barındırma üzerindeki uyarılar çalışmıyor çünkü grafiksel bir arayüz yok ve "alert.wav" sesini dinleyecek kimse yok

 
ilginç çıkıyor! )) bu isteğin nasıl göründüğünü ve nasıl gönderileceğini belirtin? Doğal olarak, bir günlüğe ihtiyacım var, yoksa nasıl anlayabilirim - bu barındırma gerçekten hız açısından ihtiyacım olan şey mi? Ve buna göre hata ayıklama çalışması?
 
mmmoguschiy :


ve geri doldurma için bir soru - barındırma her terminal için ayrı olarak ödeniyor mu?

Soru tam olarak açık değil.

Bir abonelik - bir ücret.

Mql5 oturum açma ve mql5 parolasının terminal ayarlarında doğru bir şekilde belirtilmesi ve müşteri terminalinin, verileri taşıdığınız ticaret hesabı hakkında bilgi içermesi koşuluyla, herhangi bir masaüstü istemci terminalinden barındırma günlüklerine erişim

 
Günlükler için özel bir istek, yalnızca açıkça istediğinizde barındırmaya gider (Gezgin - barındırma düğümü - bağlam menüsü - günlükler)

Dergi hemen verilir. Günlüğü görüntülerken, tekrar "İstek" düğmesine tıklayabilirsiniz ve barındırmadan hemen bir günlük güncellemesi alacaksınız.

Sadece dene. Dördünde zaten çalışıyor - denemeler için bir gün boş zamanınız var

 
Demek istediğim - farklı brokerlerle birkaç hesabım var. Buna göre, birkaç farklı terminal - hem mt4 hem de mt5. Her terminal ve buna bağlı olarak hesap için ayrı bir sunucu veya abonelik ayrılacak mı (nasıl yapacağımı bilmiyorum)? Veya sizin belirttiğiniz gibi bir abonelik kullanıp aynı anda farklı terminaller ve hesaplar çalıştırabilir miyim?
 
garip - bu işlev mt5 için mevcut değil

 
Bekliyoruz, yakında açacaklar - şimdilik MT4
