MetaTrader 4/5 platformlarında sanal barındırma ve veri güvenliği
Hiçbir şey sızmayacak:
- Sunuculara fiziksel erişimin çok sınırlı bir insan çevresi vardır
- Tüm trafik şifrelenir
- Diskteki tüm şifreler donanımda saklanır
- Sunuculara sadece EX4/EX5 dosyaları aktarılır, uzman kaynaklar asla gönderilmez
Bu hizmetin deneyimli kullanıcılarına ve yaratıcılarına soru.
Hizmeti kullanırken özel danışmanlar ve komut dosyaları ne kadar gizlidir? "Kase"m başka ellere sızabilir mi?
1. Sunuculara, ticaret geçmişlerine erişimi olmayan MetaQuotes personelinden son derece sınırlı sayıda kişi erişiyor (yani, kasenin olup olmadığını bile değerlendiremeyecekler)
2. Sunuculardaki terminallerin grafik arayüzü yoktur. Yani, sunucuya giriş yaparken bile kimsenin müşteri terminalini, ticaret ve geçmiş sekmelerini göremezsiniz.
3. Barındırma komut dosyaları yürütülmez. Yalnızca danışmanlar ve göstergeler.
Bu durumda işin algoritması tamamen açık değildir. Özellikle çalışma zamanı ortamı? Çalışma algoritması ve kullanıcı->program->sunucu etkileşimi? Yürütülebilir dosyanın başlatıldığı ortaya çıktı uzak sunucu , tüm mesajlar ve uyarılar (doğal olarak gecikmeli olarak) ana terminalimde görüntülenirken?
ve geri doldurma için bir soru - barındırma her terminal için ayrı olarak ödeniyor mu?
Cevaplar için çok teşekkür ederim! Deneyeceğiz :)
ve geri doldurma için bir soru - barındırma her terminal için ayrı olarak ödeniyor mu?
Soru tam olarak açık değil.
Bir abonelik - bir ücret.
Mql5 oturum açma ve mql5 parolasının terminal ayarlarında doğru bir şekilde belirtilmesi ve müşteri terminalinin, verileri taşıdığınız ticaret hesabı hakkında bilgi içermesi koşuluyla, herhangi bir masaüstü istemci terminalinden barındırma günlüklerine erişim
ilginç çıkıyor! )) bu isteğin nasıl göründüğünü ve nasıl gönderileceğini belirtin? Doğal olarak, bir günlüğe ihtiyacım var, yoksa nasıl anlayabilirim - bu barındırma gerçekten hız açısından ihtiyacım olan şey mi? Ve buna göre hata ayıklama çalışması?
Günlükler için özel bir istek, yalnızca açıkça istediğinizde barındırmaya gider (Gezgin - barındırma düğümü - bağlam menüsü - günlükler)
Dergi hemen verilir. Günlüğü görüntülerken, tekrar "İstek" düğmesine tıklayabilirsiniz ve barındırmadan hemen bir günlük güncellemesi alacaksınız.
Sadece dene. Dördünde zaten çalışıyor - denemeler için bir gün boş zamanınız var
garip - bu işlev mt5 için mevcut değil
