Sergey5347 : Anında yürütme emirleri hatasız işlendi ve kayıpları durdurma gerçekten ayarlanmadı) bu, aracının mt5'i desteklemediği anlamına gelir. bu kadar...
Onlar. MT5 terminali kullanılarak aracıya gönderilen "anlık yürütme emirleri" "hatasız işleniyor" ve aynı zamanda "broker mt5'i desteklemiyor" mu?
 
Yedelkin :
Onlar. MT5 terminali kullanılarak aracıya gönderilen "anlık yürütme emirleri" "hatasız işleniyor" ve aynı zamanda "broker mt5'i desteklemiyor" mu?

Evet. Broker, bir ay içinde mt5'e geçmeyi vaat ediyor. )

Sadece test modunda denedim. Her şey hatasız mükemmel çalışıyor (kodu görüntüler - her şey yolunda gitti) elbette ... ancak sistem görüntülenmez ve durma kayıplarını görmez.

Şimdi mt4'te yeniden yazacağım ... ve mt5'i bekleyeceğim ..

 

Merhaba.

Soru:

03/14/13 tarihinde bir sinyal yayınladı. https://www.mql5.com/en/signals/5270

Her şey çalıştı, şimdi "Devre Dışı" etiketi kilitleniyor

dergide

nedenini önerebilir misin?

[Silindi]  
MT5'ten MT4, file_write , dll, pipe veya diğerlerine veri aktarmanın en hızlı yolu nedir? (Fotokopi makinesi için gerekli)
 
G001 :
MT5'ten MT4, file_write , dll, pipe veya diğerlerine veri aktarmanın en hızlı yolu nedir? (Fotokopi makinesi için gerekli)
Ben dll ile çalışmadım ama file_write ve pipe arasında program düzeyinde fark az gibi görünüyor, ancak yazma işlemi nedeniyle file_write biraz daha yavaş olabilir.
[Silindi]  

Teşekkür ederim.  

Dll ve boru ile çalışmadı.

file_write aracılığıyla hızdan pek memnun değil .

.
[Silindi]  

Böyle bir FILE_DELETE işlevi var mı?

Veya deinitialization sırasında oluşturulan dosya nasıl silinir?

 
G001 :

Böyle bir FILE_DELETE işlevi var mı?

Veya deinitialization sırasında oluşturulan dosya nasıl silinir?

Evet bende var. >> FileDelete() .
[Silindi]  
tol64 :
Evet bende var. >> FileDelete() .

Teşekkür ederim. :)

Not

Güvenlik nedeniyle, dosyalarla çalışmak MQL5 dilinde sıkı bir şekilde kontrol edilir. MQL5 dili aracılığıyla dosya işlemlerinin gerçekleştirildiği dosyalar "sandbox" dosyasının dışında bulunamaz.

İstemci terminalinin yerel klasöründe belirtilen dosyayı siler (test durumunda MQL5\files veya MQL5\tester\files). common_flag=FILE_COMMON belirtilirse, fonksiyon dosyayı tüm istemci terminallerinin ortak klasöründen siler.

Yani başka bir klasörden silmez mi?

Dosyanın bulunduğu klasörü nasıl belirleyebilirim?

2013.03.25 10:36:54 İletim (EURUSD,M1) Dosyalar bulunamadı!  

 
G001 :

...

Yani başka bir klasörden silmez mi?

Dosyanın bulunduğu klasörü nasıl belirleyebilirim?

2013.03.25 10:36:54 İletim (EURUSD,M1) Dosyalar bulunamadı!  

Çift eğik çizgi ile belirtilmelidir
 "\\MQL5\\Files\\***"
