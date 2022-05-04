Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 887

Benim sorumla ilgili olarak sorun gerçekten hafıza eksikliği , hindiyi 30 dakikadan daha kısa sürede çıkaran bir fonksiyon olması gerekiyor. IndicatorRelease bunu nasıl yapıyor, hemen kaldırılması gerekiyor, varsa kim bilir?
 

Bu parametreyi programlı olarak öğrenmek veya etkilemek mümkün müdür?

özellikleri

Bu onay kutusundan bağımsız olarak, tam zaman ölçeğine göre oluşturulmaları için grafik nesneler için bir özellik ayarlamak istiyorum.

 
Swapları devre dışı bırakmak mümkün mü, test sırasında takas hesabım yok ve uzman takasları dikkate almıyor, nasıl olacak.
Geliştiriciler, lütfen onaylayın:

EA'da bir pozisyon açmak için sadece limit emirlerini kullanırsam ve pozisyonları sadece zararı durdur ve kârı alarak kapatırsam, o zaman test modundan bağımsız olarak - Her TIck, 1 dakikalık OHLC, sadece açık fiyatlar - sonuçlar aynı olacaktır. Ve test sadece açık fiyatlar modunda olsa bile limit emirleri her zaman beyan edilen fiyatlarda mı yürütülecek? Çok uzun testler nedeniyle Every TIck modunu kullanmayı bırakmak ve aynı zamanda test kalitesini kötüleştirmemek istiyorum. 1 dakikalık OHLC veya yalnızca açık fiyatlar modlarında test yaparken karşılaşılan tuzaklar nelerdir?

Teşekkür ederim.

 
MetaTrader 5 Test Temelleri bu konuda ne diyor?
 
Alex5757000 : 1 dakikalık OHLC veya yalnızca açık fiyatlar modlarında test yaparken karşılaşılan tuzaklar nelerdir?
Taşlar taş değildir, ancak siparişlerin yerleşiminde farklılıklar olabilir. Onlar. bir sipariş verme koşulları, örneğin 00:00: 01'de ortaya çıkıyorsa ve 00:01:00'da zaten ortadan kalkıyorsa, teorik olarak, sipariş yalnızca tik-tik modunda verilecektir. Buna göre, test sonuçları farklı olacaktır.
Rosh :

MetaTrader 5 Test Temelleri bu konuda ne diyor?

SW. Roş,

Limit emirleri kullanan ve ayrıca sl/tp ile çıkış yapan Expert Advisor'ı farklı modlarda test ettim - hepsi aynı sonucu gösterdi! Aynı zamanda, tick modundaki hız 60 saniye, Sadece Açık Fiyatlar - 1 saniye!

Makale şöyle diyor: Bu modda, onay işaretleri, test için seçilen zaman çerçevesinin OHLC fiyatlarına göre oluşturulur. Bu durumda, Expert Advisor'ın OnTick() işlevi, Açık fiyatta yalnızca çubuğun başında başlatılır. Bu özellik nedeniyle, durdurma seviyeleri ve bekleyen emirler , beyan edilen fiyattan değil (özellikle daha yüksek zaman dilimlerinde test edilirken) tetiklenebilir.

Bu yüzden sordum. Hangi koşullar altında beyan edilen fiyattan "çalışamazlar"?

2012.11.30 12:09
Alex5757000 : 1 dakikalık OHLC veya yalnızca açık fiyatlar modlarında test yaparken karşılaşılan tuzaklar nelerdir?

Taşlar taş değildir, ancak siparişlerin yerleşiminde farklılıklar olabilir. Onlar. bir sipariş verme koşulları, örneğin 00:00:01'de ortaya çıkıyorsa ve 00 :01:00'da zaten ortadan kalkıyorsa, teorik olarak, sipariş yalnızca tik-tik modunda verilecektir. Buna göre ve   test sonuçları değişecektir.


Evet, kesinlikle katılıyorum!

 
Alex5757000 :

...

Bu yüzden sordum? Hangi koşullar altında beyan edilen fiyattan "çalışamazlar"?

Ticaret seviyelerinin çok yakın olması çok önemlidir. GRAIL'i yanlışlıkla görebilirsiniz. Aniden gördüyseniz, M1'de OHLC olup olmadığını kontrol edin. Sonuç çok (neredeyse tam tersi) farklı olacaktır. Ardından, bu parametre kombinasyonunda işlem seviyelerinin ne kadar yakın olduğuna bakın.
 
Tester'da göstergeleri test etmeye başladım. Bazı grafik nesneler görüntülenir, diğerleri DEĞİLDİR. Test Cihazını geliştirmek için yapılan herhangi bir çalışma var mı?
 
denkir :

Tester'da göstergeleri test etmeye başladım. Bazı grafik nesneler görüntülenir, diğerleri DEĞİLDİR. Test Cihazını geliştirmek için yapılan herhangi bir çalışma var mı?
Evet. Görselleştiricinin tam teşekküllü grafik nesnelere sahip olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Lütfen bekle.
