Soru: Bir aramadan sonra talebin değişmeyeceği garanti edilir mi?

 bool OrderSend( [ in ] MqlTradeRequest& request, [ in , out ] MqlTradeResult& result )

soru, istekten önce const olmamasına rağmen [in] olarak tanımlanması ve yeniden kullanıma ihtiyaç olması ile ilgilidir. Ve aynı soru için

 bool OrderSendAsync([ in ] MqlTradeRequest& request, [ in , out ] MqlTradeResult& result)
 
A100 : istekten önce const olmamasına rağmen

Muhtemelen const'ın olmaması bu uyarıdan kaynaklanmaktadır:

const belirteci, yapıların ve sınıfların üyelerine uygulanamaz

Ve böylece herkes, görünüşe göre, istek değerlerini işlevler içinde değiştirmenin ve sakince yeniden isteği kullanmanın bir anlamı olmadığı gerçeğinden hareket ediyor.
 
A100 :

Büyük olasılıkla evet, ancak const kesinlikle orada yeterli değil. SD'ye yaz, aniden düzeltecekler.

Yedelkin :

Hayır, onunla hiçbir ilgisi yok.

papaklas :

Talepte değişiklik yapmazsanız, kapsamı dahilinde değişmemelidir.

A100 :

Aslında editör:

Dolayısıyla endişeye mahal yoktur.

 

TheXpert :

Evet sabah fark ettim ki o cümle yapı/sınıf oluşturmanın kurallarından birinden bahsediyordu. Yani, yapının / sınıfın iç yapısı hakkında.
 

Ve neden Enstrümanlar penceresinde, Kimlik sütunundaki Ticaret ve Geçmiş sekmelerinde tüm alanlar her zaman boştur?

Yardım diyor ki:

  • Kimlik — harici ticaret sisteminde sipariş tanımlayıcısı;

Dış ticaret sistemi ile ne kastedilmektedir?

 
tol64 : Ve neden Enstrümanlar penceresindeki Ticaret ve Geçmiş sekmelerinde ID sütunundaki tüm alanlar her zaman boş?

Döviz ticareti sırasında Stop Limit emirlerinin tetiklenmesini kontrol ettiniz mi?

 
Yedelkin :

Döviz ticareti sırasında Stop Limit emirlerinin tetiklenmesini kontrol ettiniz mi?

Evet, bunu özellikle dikkatle gözlemledim ve siparişin tetiklendiği anda bu alanda hiçbir şey görünmüyor. Dolayısıyla bu sütun aynı zamanda Geçmiş sekmesindedir ( bağlam menüsünde gizlenebilir/ayarlanabilir), ancak burada da tüm fırsatlar ve siparişlerdeki tüm alanlar boştur.

Terminalde bilmediğim bir şey olduğunu düşünmedim. ))

 
tol64 : Evet, bunu dikkatle izledim ve sipariş tetiklendiğinde bu alanda hiçbir şey görünmüyor.
Sonra bilmiyorum. Hisse senedi ticaretinde sıfırdan farklı bir sonuç olacağına inanıyordu.
 
tol64 :
10008 iade kodu tartışılırken, Sergeev şu durumdan da bahsetti: https://www.mql5.com/en/forum/6599/page3#comment_188465 Belki siparişlere yeni bir tanımlayıcı atanmıştır..
Вопрос 1: Где именно (на какой стадии) генерируется код 10008 для функции OrderSendAsync?
 
Yedelkin :
10008 iade kodu tartışılırken, Sergeev şu durumdan da bahsetti: https://www.mql5.com/en/forum/6599/page3#comment_188465 Belki siparişlere yeni bir tanımlayıcı atanmıştır..
Teşekkür ederim. aklımda tutacağım. Belki bir başkası size bu sütunun hangi durumlarda doldurulduğunu ve hangisinde (benim durumumda olduğu gibi) olmadığını söyleyecektir. Bir şey olursa, Servis Masasında sorarım.
