Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 883
Soru: Bir aramadan sonra talebin değişmeyeceği garanti edilir mi?
soru, istekten önce const olmamasına rağmen [in] olarak tanımlanması ve yeniden kullanıma ihtiyaç olması ile ilgilidir. Ve aynı soru için
Muhtemelen const'ın olmaması bu uyarıdan kaynaklanmaktadır:
const belirteci, yapıların ve sınıfların üyelerine uygulanamaz
Büyük olasılıkla evet, ancak const kesinlikle orada yeterli değil. SD'ye yaz, aniden düzeltecekler.
Muhtemelen, const'ın yokluğu bu maddeden kaynaklanmaktadır.
Hayır, onunla hiçbir ilgisi yok.
Talepte değişiklik yapmazsanız, kapsamı dahilinde değişmemelidir.
s?
Aslında editör:
Dolayısıyla endişeye mahal yoktur.
TheXpert :
const belirteci, yapıların ve sınıfların üyelerine uygulanamaz
Hayır, onunla hiçbir ilgisi yok.
Ve neden Enstrümanlar penceresinde, Kimlik sütunundaki Ticaret ve Geçmiş sekmelerinde tüm alanlar her zaman boştur?
Yardım diyor ki:
Dış ticaret sistemi ile ne kastedilmektedir?
Döviz ticareti sırasında Stop Limit emirlerinin tetiklenmesini kontrol ettiniz mi?
Döviz ticareti sırasında Stop Limit emirlerinin tetiklenmesini kontrol ettiniz mi?
Evet, bunu özellikle dikkatle gözlemledim ve siparişin tetiklendiği anda bu alanda hiçbir şey görünmüyor. Dolayısıyla bu sütun aynı zamanda Geçmiş sekmesindedir ( bağlam menüsünde gizlenebilir/ayarlanabilir), ancak burada da tüm fırsatlar ve siparişlerdeki tüm alanlar boştur.
Terminalde bilmediğim bir şey olduğunu düşünmedim. ))
10008 iade kodu tartışılırken, Sergeev şu durumdan da bahsetti: https://www.mql5.com/en/forum/6599/page3#comment_188465 Belki siparişlere yeni bir tanımlayıcı atanmıştır..