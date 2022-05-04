Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 881
miktarını biliyor musun? kaç ?
Birkaç sınıf daha eklemeyi başardım - ama sonra her şey tekrarlandı - Sorunu yerelleştirmeye çalışıyorum - oldukça karmaşık kalıtım ve aşırı yükleme - Aboneliği iptal edeceğim
c #define c işlevleri için aynı ad yok mu?
bir hata vermeye başladı: ',' - beklenmeyen belirteç..., başka bir sınıftaki bir dizeye referansla - belirtilen eklemeden çok daha önce, burada daha önce hiçbir hata gözlenmedi ve ex5 iyi çalıştı. Aynı zamanda, sanal anahtar kelime olmadan benzer bir ekleme hatalara neden olmadı. İsim değişikliği, parametreler - etkilemedi. Sonra basit bir - en basit sınıf eklemeye çalıştım (zaten yukarıdakiler olmadan)
class A {};
aynı hata. Bu bir paradoks, ancak en basit 7. sınıfı ekledikten sonra hata ortadan kalktı. Dahası, etkilenen sınıfların isimleri değil, sadece sayılarıydı. Ancak sanal ile bir örnek eklerken hata yeniden ortaya çıktı. #define'den yalnızca
#define PrintNotEmpty( a, b ) _PrintNotEmpty( b, a )Analiz, şablon kullanan işlevin içinde, daha önce statik const dizesi olarak bildirilen bir değişkenin kullanıldığını gösterdi, belki de nedeni budur - const dizesiyle değiştirdikten sonra - hata kayboldu ve henüz görünmüyor.
Eklenen kod - aynı hata tekrar ortaya çıktı - boş bir sınıf eklenerek tedavi edilir
class B {};Kritik bir miktar var gibi görünüyor
Son sonuç: önceki sonuçlar doğru değil
hatayı ortadan kaldırmak için - mq5'teki herhangi bir yere anlamlı bir satır (yorum değil) eklemeniz yeterlidir, örneğin
#define XXXXXXXXXXXXX 15Ex5'teki sanal işlevler şu ana kadar kusursuz çalışıyor. ME5'in bir sonraki sürümüne kadar kaydedilen sorunlu mq5
Sorunlu dosyayı SD'ye gönderseniz iyi olur. Daha fazla anlam olacak.
Bu hatayı zaten bulduk ve düzelttik.
Soru: Çağrılar arasındaki minimum (gerekli minimum) gecikme belgeleniyor mu?Soru, n = 0 -> isOK = false ve n = 200 -> isOK = true ile ilgilidir.