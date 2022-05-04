Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 888

Evet. Görselleştiricinin tam teşekküllü grafik nesnelere sahip olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Lütfen bekle.
papaklass :
Çoklu para birimi tüccarları için çizelgeleri eşzamanlı olarak görüntüleyecek misiniz?
Temel olarak, testi oluşturma sürecinde pencereleri, terminalde yapıldığı gibi yönetmeyi mümkün kılmanız yeterlidir. Yani, bunları kademeli, mozaik, yatay ve dikey olarak kurma yeteneği. Çok yardımcı olurdu.

 

Derlerken hata 

MqlTradeTransaction tt;
tt.type_time = ORDER_TIME_GTC ; //struct member undefined
nedeni açık - bir hatayı veya bir açıklamayı düzeltmeniz gerekiyor
 

Terminalde arama yaptıktan sonra, "Ara" sekmesinde bir sinyale (başka bir komisyoncudan) çift tıklandığında, "Tam Sinyal Listesi" işaretlenmedikçe sinyal açılmaz.

Belki çok düşünülmüş, ama bana öyle geliyor ki bu bir hata.

Yardımda, Sinyal Aboneleri bölümünde: 

Assume that Subscriber's leverage is 1:100, while Provider's one is 1:200.
1:100'den daha yüksek kaldıraçlı sinyallere abone olmak zaten yasak olsa da
 
Eğer yaparsak, çok yakında olacak.
 

Yeni Rekor? 1.12.12 günü için test sırasında ajanların kullanımı için giderler. - 15.37 kredi.

1. Kimde daha fazla var?

2. Test sırasında ve özellikle 1.12.12 için ajan kullanımı için ödemenin doğruluğunu kontrol etmenizi rica ediyorum. - 15.37 kredi

 
İşte dün için harcamam, 26.32 kredi. Binlerce ajan üzerinde korkunç bir uzman sürdüm:



Profilinizdeki her başlatma için ayrıntılı maliyetleri özel bir görev sayfasında görebilirsiniz:


 
Sinyal satarken hataları hangi bölümde bildirmeliyim?
 
ias :

1,12,12 için Excel'e koydum - şunu alıyorum:

8560 0.32 01.12.2012 21:03 2:50
0 0,00 01.12.2012 21:01 -
13303 0.87 01.12.2012 17:36 2:07
3390 0.65 01.12.2012 17:07 3:15
15039 0.84 01.12.2012 11:41 4:45
3045 0.14 01.12.2012 11:13 0:28
1261 0.004 01.12.2012 10:04 0:01
749 0.003 01.12.2012 9:58 0:00
18276 1,94 01.12.2012 8:53 6:28
8746 8.88 01.12.2012 04:06 19:31
364 0.35 01.12.2012 04:01 0:13
17989 1.36 01.12.2012 4:00 6:27
Toplam 12.18

Hala 12.18<15.37?

1. 3.19 kredi başka nerede?

2.post düzenleme çalışmıyor

