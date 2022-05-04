Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 888
Evet. Görselleştiricinin tam teşekküllü grafik nesnelere sahip olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Lütfen bekle.
Çoklu para birimi tüccarları için çizelgeleri eşzamanlı olarak görüntüleyecek misiniz?
Temel olarak, testi oluşturma sürecinde pencereleri, terminalde yapıldığı gibi yönetmeyi mümkün kılmanız yeterlidir. Yani, bunları kademeli, mozaik, yatay ve dikey olarak kurma yeteneği. Çok yardımcı olurdu.
Derlerken hatanedeni açık - bir hatayı veya bir açıklamayı düzeltmeniz gerekiyor
Terminalde arama yaptıktan sonra, "Ara" sekmesinde bir sinyale (başka bir komisyoncudan) çift tıklandığında, "Tam Sinyal Listesi" işaretlenmedikçe sinyal açılmaz.
Belki çok düşünülmüş, ama bana öyle geliyor ki bu bir hata.
+
Yardımda, Sinyal Aboneleri bölümünde:1:100'den daha yüksek kaldıraçlı sinyallere abone olmak zaten yasak olsa da
Yeni Rekor? 1.12.12 günü için test sırasında ajanların kullanımı için giderler. - 15.37 kredi.
1. Kimde daha fazla var?
2. Test sırasında ve özellikle 1.12.12 için ajan kullanımı için ödemenin doğruluğunu kontrol etmenizi rica ediyorum. - 15.37 kredi
İşte dün için harcamam, 26.32 kredi. Binlerce ajan üzerinde korkunç bir uzman sürdüm:
Profilinizdeki her başlatma için ayrıntılı maliyetleri özel bir görev sayfasında görebilirsiniz:
1,12,12 için Excel'e koydum - şunu alıyorum:
Hala 12.18<15.37?
1. 3.19 kredi başka nerede?
2.post düzenleme çalışmıyor