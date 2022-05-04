Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 820
Evet!!! Sonuç 10027, hata 4752!! Teşekkürler!!
10027
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
Otomatik ticaret, müşteri terminali tarafından yasaklanmıştır
En başından beri, onu uzmanın özelliklerinde işaretledim, başka ne eksik?
bir kez daha, birkaç ay boyunca MT5'i açmadım, ama oldu ....
Mql5'te hala çok boyutlu dinamik dizilerle çalışma olmadığını anlıyorum? bunun yerine, yalnızca double x_arr [] [3][3] biçiminde mi?
öyleyse, çok boyutlu dinamik dizilerle çalışmak için bir sınıf yazan var mı?
https://www.mql5.com/en/forum/6729/page2#comment_200027
Evet, aradığım şey bu:
Aşağıdaki sorunu önerebilirim.
Bir dizi keyfi boyut (kesinlik için, diyelim ki ^16 ile sınırlayacağız).
Boyut, sıradan dizilerde olduğu gibi, oluşturma sırasında parametre sayısına göre ayarlanır.
XXArray xx2(5,7), xx5(12,12,16,16,8);
Dizin oluşturucular tüm boyutlar için çalışmalıdır ( A[i][j][k][n][m]....)
bu sorunu çözen var mı?
gerçek şu ki, bir kez daha C++ kodunu mql5'e taşımak istiyorum, ancak bir kez daha mql5 dinamik dizileriyle bir "tırmık" ile karşılaşıyorum
Not: Kolektif akılla bu tırmığı yeneriz umuduyla en azından bir konu açın...
Terminal\log sekmesini görüntülerken "A" tuşuna (tur.) bastım XP SP3 Home
sonuç =