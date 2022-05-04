Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 820

Yeni yorum
 

Evet!!! Sonuç 10027, hata 4752!! Teşekkürler!!

10027
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
Otomatik ticaret, müşteri terminali tarafından yasaklanmıştır

En başından beri, onu uzmanın özelliklerinde işaretledim, başka ne eksik?

 
Dimka-novitsek :

Evet!!! Sonuç 10027, hata 4752!! Teşekkürler!!

10027
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
Otomatik ticaret, müşteri terminali tarafından yasaklanmıştır

Tebrikler.
 
Teşekkürler!!!!!
 

bir kez daha, birkaç ay boyunca MT5'i açmadım, ama oldu ....

Mql5'te hala çok boyutlu dinamik dizilerle çalışma olmadığını anlıyorum? bunun yerine, yalnızca double x_arr [] [3][3] biçiminde mi?

öyleyse, çok boyutlu dinamik dizilerle çalışmak için bir sınıf yazan var mı?

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива - Документация по MQL5
 
TEŞEKKÜR EDERİM!!!!!
 
Süper!!!!
 
IgorM :

bir kez daha, birkaç ay boyunca MT5'i açmadım, ama oldu ....

Mql5'te hala çok boyutlu dinamik dizilerle çalışma olmadığını anlıyorum? bunun yerine, yalnızca double x_arr [] [3][3] biçiminde mi?

öyleyse, çok boyutlu dinamik dizilerle çalışmak için bir sınıf yazan var mı?

Sadece iki boyutlu olanlara ihtiyacım vardı, CArrayObj kullandım.
 
IgorM :

bir kez daha, birkaç ay boyunca MT5'i açmadım, ama oldu ....

Mql5'te hala çok boyutlu dinamik dizilerle çalışma olmadığını anlıyorum? bunun yerine, yalnızca double x_arr [] [3][3] biçiminde mi?

eğer öyleyse, o zaman çok boyutlu dinamik dizilerle çalışmak için herhangi biri bir sınıf yazdı mı?

https://www.mql5.com/ru/forum/6729/page2#comment_200027
 
MetaDriver :
https://www.mql5.com/en/forum/6729/page2#comment_200027

Evet, aradığım şey bu:

MetaSürücü :

Aşağıdaki sorunu önerebilirim.

Bir dizi keyfi boyut (kesinlik için, diyelim ki ^16 ile sınırlayacağız).

Boyut, sıradan dizilerde olduğu gibi, oluşturma sırasında parametre sayısına göre ayarlanır.

XXArray  xx2(5,7),  xx5(12,12,16,16,8);

Dizin oluşturucular tüm boyutlar için çalışmalıdır ( A[i][j][k][n][m]....)

Tamamen spor ve beyin jimnastiği için. :)

bu sorunu çözen var mı?

gerçek şu ki, bir kez daha C++ kodunu mql5'e taşımak istiyorum, ancak bir kez daha mql5 dinamik dizileriyle bir "tırmık" ile karşılaşıyorum

Not: Kolektif akılla bu tırmığı yeneriz umuduyla en azından bir konu açın...

[Silindi]  

Terminal\log sekmesini görüntülerken "A" tuşuna (tur.) bastım XP SP3 Home

sonuç =


1...813814815816817818819820821822823824825826827...3184
Yeni yorum