Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 617
Pazartesinin ilk 8 saati nerede?
+ Test sırasında terminal simge durumuna küçültülür ve testten sonra genişletilirse, şöyle bir şey alıyorum (tırnak penceresini daraltıyor):
567 oluştur, terminal - Alpari (565'ten beri bu aksaklıklar vardı), WinXP SP3 (32bit), Alpari'de demo hesabı - ruble.
567 inşa
Hafıza eksikliği hakkında sürekli bilgi. Daha önce durum böyle değildi.
Açılır takvimler (test süresinin başlangıcı ve sonu) açıldıktan 0,5 saniye sonra kendilerini kapatır.
İlk depozito sürekli olarak 10000'e sıfırlanır.
Disko:
Ayrıca, satırlar boşaldığı anda SymbolInfoTick (Symbol(), tick), tick.bid ve tick.ask'ta sıfırları döndürür.
+ emirleri ve pozisyonları açma/kapama/değiştirme için pencerede sıfırlar parlıyor.
Görünüşe göre sorun Alparevsky ruble hesabında (ya da belki cam yüzünden), çünkü terminali Broco'dan açtım ve Alpari'nin demo sunucusunu oraya sürdüm - bir ruble demo hesabı açtım - "disko" tekrarladı
Merhaba!
Belki birinin MQL5'te böyle bir sorunu vardı. Uzman Danışman bazen (yaklaşık yüz vakadan birinde) bekleyen bir emri ben tüm bekleyen emirleri manuel olarak silene kadar silemez ve hiçbir hata basitçe silinmez. Ya da belki başka biri onu siler? Herhangi biri yardım etmeyi taahhüt ederse, gerekirse bir giriş şifresi ve "yakalanan siparişler" ile bir hesap numarası göndereceğim. Şimdiden teşekkürler.
geçersiz OnTick()
{
MqlTradeRequest isteği;
MqlTradeResult sonucu;
MqlTradeCheckResult checkResult;
//------siparişi sil ------
request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
//request.order=OrderGetTicket(0);
request.order=8273050; // Açıkça her şeyin silinmediğini belirtin
if(SiparişKontrol(istek,kontrolSonuç))
{
Uyarı(istek.sipariş);
Uyarı(istek.eylem);
OrderSend(istek,sonuç);
}
başka
{
Alert("Hata:",checkResult.retcode);
}
}
Ben zaten kafamı kırdım! Bu basit tasarım çalışmıyor. Dosya var ama bulunamadı veya açılmadı. Niye ya?!
Teşekkür ederim! Dosya şimdi bulundu, ancak yine de açılmıyor. Dosya açılırken hata oluştu: 5004. Ne olabilir?
Büyük olasılıkla bu dosya başka bir program tarafından açıldı ve bu nedenle şu anda kilitli.
Hayır, içinde bir satır bulunan basit bir metin dosyası, başka hiçbir yerde açık değil.
Örnek olarak bir dosyadan sadece bir satır okumak istiyorum. Ama çalışmıyor!
İlginç bir şekilde, FILE_READ bayrağını ayarlarsanız, 5004 hatası alırsınız.
ve FILE_READ|FILE_WRITE ise, dosya hatasız açılır (ancak satır hala ondan okunmaz).
hiçbir şey anlamıyorum...
İşte kodun tamamı: