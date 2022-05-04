Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 605
Bu talebi destekliyorum.
Umarım özellikler ve kullanılabilirlik iyileştirmeleri devam eder.
Yapılmış. Ayrıca kontrol kütüphanesinin gerekli fonksiyonların tanıtılmasına katkı sağlamasından da memnunum.
Zaten çok şey yapıldı ve muhtemelen bir sürü dilek biriktirdi. Uygulamalarımın neredeyse uzun bir listeye girdiğini hissedebiliyorum. Tabii ki her şeyi aynı anda istiyorum ama sanatçıların iş yükünü anlıyorum.Eh, grafik bölümünün tamamlanması gündemde olduğu için, hala bir şeyler yakalayabilir ... Olaylara ek olarak, #286616'da isteğe bağlı olarak (x,y) metnini OBJ_EDIT nesnesine yerleştirme olasılığını önerdim, ( OBJ_BUTTON'da böyle bir olasılık da engellenemese de)
Şimdi, OBJ_EDIT yeniden boyutlandırıldığında, metin satırda dikey olarak hizalanır ve OBJ_BUTTON içinde ortalanır . Onlar. metni görsel olarak kırpmak yalnızca sağda mümkündür, solda, altta veya üstte kısmen "metni gizle" çalışmaz.
Onlar. sınırlı bir alanda kayan bir metin efekti veya kayan metin içeren bir metin alanı oluşturmak saf MQL'de çalışmayacaktır.
Misal:
Metin sağdan kesilir.
Yatay kaydırma ile sola kırpılabilir
Geliştiricilere soru. Yeni yapının yeteneklerinde, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE olayının çalışması bildirilir.
Etkinlikler tanıtılacak mı: CHART_EVENT_MOUSE_DOWN ve CHART_EVENT_MOUSE_UP?
Sonuçta, onlarsız tam teşekküllü bir sürükle ve bırak çalışmaz.
Bir çift EURCAD 1M,5M,15M için tarihte çok büyük boşluklar var!
Lütfen düzeltin.
Sol fare düğmesinin durumu ile CHART_EVENT_MOUSE_MOVE olacaktır.
Lütfen - Düzenleme Kutusu için OBJPROP_ANCHOR özelliğinin analizini ekleyin.
böylece içindeki metin belirtilen OBJPROP_ANCHOR özelliğine göre içine yerleştirilir. Yani, düzenleme kutusunun içindeki metin hizalamasını özelleştirilebilir hale getirin.
