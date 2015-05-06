Kurumsal bir proxy'den sunucuya nasıl ulaşılır? - sayfa 6
bu hata benim tarafımda mı yoksa yeni derlemeden sonra mı ortaya çıktı?
mql4.com forumundan gelen istek üzerine yeniden yayınlayın
MT4 ve MT5, Win7'de hiç yüklü değil https://www.mql5.com/en/forum/142529
Kurulum yalnızca en iyi erişim noktasını seçecek kadar ileri gider. Her şeyin durduğu yer burasıdır. Tamamen saçmalık. Eski sürümler çok daha iyi çalıştı.
Her şeyi geri değiştir.
Cevap için teşekkürler. Evet, linkte anlatıldığı gibi aynı hikayeye sahibim. Bir çözüm bulunana kadar bekleyeceğim. Lütfen bilgilendirin.
Web yükleyiciyi kullanarak MT5'i yeniden yüklemeyi denedim, şimdi indirme işleminin yarısında duruyor:
belki sorunun benim tarafımda - daha sonra kontrol edeceğim, ancak "İptal" düğmesini tıkladığınızda yalnızca çıkışın mevcut olması çok uygunsuz,
geri düğmesi kullanılabilir - şifreleri ve proxy'leri yeniden girmek yorucu
______________________
Yaşasın işe yaradı! (c) 742'yi inşa et, her şey yolunda, hem web yükleyici hem de proxy çalışması altındaki terminal
MetaQuotes en iyi kullanıcı desteğidir, teşekkürler!!!
Merhaba!
Hala benim için çalışmıyor. Tüm eski kopyaları sildikten sonra terminalin en son sürümünü MT5 web sitesinden indirdim. Kurulum sırasında proxy:80 giriş ve şifre olmadan belirtiyorum ve her şey geçiyor, ancak ticaret sunucusuna bağlanmaya çalıştığımda proxy test bile edilemiyor. Onlar. Proxy -> Test'e tıklıyorum ve hiçbir şey olmuyor (hiç sonuç yok) - form tamamen doldurulmadan önce düğmeyi tıklamaya çalıştığımda yalnızca Windows 7 tarafından üretilen ses duyuluyor. Aynı şarkı, proxy ayarlarında kurumsal giriş ve şifremi belirtirsem.
Anlamaya yardım edin, lütfen!
Ekran görüntülerini ekliyorum. İşte proxy'nin altından terminalin kurulumu:
İşte proxy'yi test etme girişimi (Test düğmesi tıklanabilir DEĞİLDİR):
Ancak MT4'teki aynı ayarlar - her şey yolunda gidiyor:
Yardımın için umarım!
Samimi olarak,
programcı
Bir arkadaşımdan Alpari'de benim için bir demo hesabı açmasını istedim, sunucu ayarlarını, giriş ve şifrelerini girdim, hepsi aynı!
Birisi bana neden proxy ayarlarında "Test" düğmesini tıklayamadığımı söyleyebilir mi?
Yardımın için umarım!
Samimi olarak,
programcı
Ad yerine bir IP belirtmeyi deneyin.
Selamlar!
Hızlı cevabınız için teşekkür ederim. Denedim - çalışmıyor. Test düğmesine hala basılmıyor, yalnızca Windows "ding" sesi duyuluyor.
İşte bir ekran görüntüsü:
b
Başka ne problem olabilirdi ki?
Samimi olarak,
programcı
Selamlar!
IP:Port ayarları tam olarak doğru mu? 80 numaralı bağlantı noktasında (önceki ekran görüntülerinde olduğu gibi) veya 443'te bir proxy'niz var mı?
Hadi baştan başlayalım.
Hangi işletim sistemi? WAC etkin mi? Hangi güvenlik duvarı ayarları, güvenlik duvarını devre dışı bırakmayı denediniz mi? Virüsten koruma yazılımınız var mı, devre dışı bırakmayı denediniz mi? IP trafiğinin herhangi bir filtrelemesi var mı?
Kurulum için Terimanal'ı indirirken yapılan ayarlar şunlardır:
Gördüğünüz gibi, her şey çalışıyor:
Ve burada bir proxy kurarken aynı ayarlar .
"Test" düğmesine BASILI DEĞİLDİR - yani. bu, proxy ayarları / güvenlik duvarı / IP adresleriyle ilgili değildir - düğmeye basılmaz.
(daha fazla ayrıntı için bir sonraki gönderiye bakın)