Kurumsal bir proxy&#39;den sunucuya nasıl ulaşılır? - sayfa 5

Ve proxy, terminal ayarlarında doğru bir şekilde kaydedildi mi?
 
Renat : Terminal ayarlarında proxy'yi doğru ayarladınız mı?
MT4'teki gibi bire bir ama tekrar ediyorum - MT4 sorunsuz çalışıyor ve bu arada MT5 proxy testini bile geçmiyor - web yükleyici terminali sorunsuz indirdi ve kurdu
 
Günlükleri terminalden getirin lütfen.

Sorun burada çözülemezse , servis masasına başvurun - biz çözeceğiz.
Renat :
Günlükleri terminalden getirin lütfen.

Sorun burada çözülemezse , servis masasına başvurun - biz çözeceğiz.
Tamam, günlükleri yakında göndermeye çalışacağım
 
servis masasına yazdı: #504573 | 2012.09.24 10:43
hizmet masasıyla iletişime geçeli iki ay geçti, görünüşe göre "kurumsal vekiller" kadar değil ...
730'un çalışmasını "kurumsal vekil" altından kontrol etti - her şey çalışıyor!

çok teşekkürler!!!

ancak web yükleyici https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe proxy altında çalışmayı durdurdu, eskiden çalışıyordu, şimdi şöyle:

 
Web yükleyici ne diyor? Doldurma penceresi proxy ayarlarını gösteriyor mu?
 
Renat : Web yükleyici ne diyor? Doldurma penceresi proxy ayarlarını gösteriyor mu?

Evet, her şey eskisi gibi, ancak indirme işleminin kendisi başlamıyor - yükleyici hiçbir şey yazmıyor, "mevcut daire dönüyor", birkaç kez denedim

buraya ekran görüntüleri eklendi

Dosyalar:
proxy.zip  204 kb
 
IgorM : web yükleyici https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe proxy altında çalışmayı durdurdu, eskiden çalışıyordu

bu hata benim tarafımda mı yoksa yeni derlemeden sonra mı ortaya çıktı?

