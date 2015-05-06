Kurumsal bir proxy'den sunucuya nasıl ulaşılır?
MetaTrader 5 demo sunucumuzun birkaç erişim noktası vardır:
- erişim.metatrader5.com:443
- mt5backup.metaquotes.net:443
- 80.94.86.19:1950
Hesap ayarlarınızda access.metatrader5.com:443 belirtebilir ve bunun üzerinden bir demo hesap tahsis edebilirsiniz. Bağlandıktan sonra, terminal mevcut tüm erişim noktalarını tarayacak ve en hızlı olanı seçecektir:
443 bağlantı noktasına erişim genellikle proxy sunucularında bulunur. Ayrıca en son sürüme yükseltmeyi unutmayın - proxy desteği yapı 268'de düzeltildi.
Her şeyi sıfırdan kurdum (eski sürümü sildim, yeni kurulumu çalan ve yeniden yapılandıran web yükleyiciyi çalıştırdım), ama yine de hiçbir şey olmadı.
Servis / Ayarlar'a gidiyorum, Sunucu alanında access.metatrader5.com:443'ü ayarlıyorum ve bir proxy kurmaya çalışıyorum (Çalışma dördünde olduğu gibi aynı parametreleri ayarladım).
"Pusu" burada ortaya çıkar: açıkçası, proxy'yi test etmek için, terminal varsayılan olarak sunucuya bağlanmaya çalışır (ve sadece 1950 numaralı kapalı bir bağlantı noktasıyla). Bağlantı yok ve "Proxy testi başarısız" mesajı görüntüleniyor. Bağlantı olmaması nedeniyle, yeni sunucu access.metatrader5.com:443 doğal olarak (?!) hatırlanmıyor ve sunucular listesinden seçilmesi imkansız (terminali yeniden başlattıktan sonra bile) - bu orada değil.
Bu arada herhangi bir sunucu ile bağlantım olmamasına rağmen (hiçbiri taranmamış) demo hesap açma işlemi başlıyor, ilerleme çubuğu sağ sınıra geliyor ve (tabii ki daha ileri gidiyor) devam ediyor. takılmak. tek bir canlı sunucu yoksa hesap açmaya/oluşturmaya çalışmanın bile muhtemelen bir anlamı yoktur.
ancak demo hesap açma formunda sunucu adresinin ayarlanması çok uygun olacaktır .
Evet, bunu kesinlikle düzelteceğiz.
Dağıtımı tekrar indirmeyi deneyin https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe (300 kb) - varsayılan erişim noktalarının listesini az önce güncelledik.
Daha önce indirdiğiniz eski web yükleyiciniz en son erişim noktası listesine sahip değil.
Tam dağıtım kitini indirmek için erişim noktasının web yükleyicisi normal şekilde sıralanır (ona proxy ayarlarını söyledikten sonra) ve nereden indirileceğini ve başarıyla indirileceğini bulur.
ancak terminali kurduktan sonra ticaret sunucularının hiçbirini tarayamıyorum . ve her zaman "Proxy testi başarısız oldu" mesajını alıyorum, böylece proxy ayarlarında ayarlamaya çalışmıyorum.
Web yükleyici, dağıtımları indirmek için CDN erişim noktalarını tarar. Bu erişim noktaları, ticaret sunucuları değil, kurulum dosyalarının dağıtılması için http web sunucularıdır.
Güncellenmiş yükleyiciyi indirmeniz yeterlidir.
Proxy'm altında, manuel olarak kaydedilen erişim noktaları normal olarak taranır:
grafiklere bakmak için iş yerinde incir değil! ciddi ofislerde, bunun için çalışanların kafasına okşanmayacak.
aslında ben de aynı sorunu yaşadım
80 numaralı bağlantı noktasında http olarak çalışan bir proxy bulmaya çalışın
kurumsal yangın duvarı yemin edemez
ama genellikle orada oturan aptallar da yoktur
ve farklı akıllı insanların şirketin hedeflerinden farklı şeyler yapmasını kapsar.
iş uygulamalarında Big Gates, insanları ilginç olmayan bilgi şirketlerinden korumayı önerdi
bir kişinin zihinsel potansiyelini bir şirketin gelişimine yönlendirmesi için
şu anda kurum kültürünün temeli nedir
ve sakıncalı hedefler tarafından dikkati dağıtılmaz.
böylece eylemleriniz şirketler kanununun ihlali olarak kabul edilebilir
evet sen benim arkadaşımsın kurumsal suç =)
ciddi bir organizasyon gibi MetaQoutesSofware Corp.
ve bu tür şeyleri onun forumunda tartışıyorsunuz ... bu, hacklemek ve kuralları çiğnemek gibi.
ve aynı zamanda KURUMSAL korumanın atlatılması ve kurumsal politikaların BYPASSION'un tartışılması kabul edilebilir konularını ele alın.
bu yüzden kapalı ağlara erişim konularını hacker dergisi forumunda tartışsanız iyi olur
Bunu gençken satın aldığını hatırlıyor musun? 10 yıl önce bir yerde oldu =)
.....
MT5 ticaret sunucusu mt5.metaquotes.net 1950 numaralı bağlantı noktasında çalışır. Şirketimizde, 1950 de dahil olmak üzere tüm "sol" bağlantı noktaları kapalıdır. Yönetici ile açılışı konusunda anlaşmak mümkün değildir (güvenlik politikası ...). HTTPort üzerinden tünel açma çalışmıyor.
MT4, ICQ tarafından kullanılan 443 numaralı bağlantı noktasında çalıştı ve bu nedenle bu bağlantı noktası (ICQ için) bizim için açık.
Böyle bir durumda sunucuya ulaşmanın yolları nelerdir? Kim bilir - varsa deneyiminizi paylaşın;)