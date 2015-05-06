Kurumsal bir proxy'den sunucuya nasıl ulaşılır? - sayfa 3
Aynı problem. 4 iyi çalışıyor.
MT5'te - sorunlar:
Bu arada, ilk kurulumlardan bazıları olduğunda, her şey yolunda gitti (kurulum tamamen indirilebildiğinde (~ 7Mb, öyle görünüyor), web yükleyici göründüğünde, sorunlar ortaya çıktı ....
Bana ne yapacağımı söyle?
Özür dilerim karıştırdım .... (mt5setup.exe - 15.33Mb - 10/13/2009 tarihli) - kesinlikle aynı hikaye, yani şimdi yüklemeye çalışıyorum .... bir proxy istiyor .... sonra - "Proxy testi - sunucu başarısız oldu"
okuman...
MetaTrader 5 İstemci Terminali 290 inşa
sevindi. sınanmış. çalışmıyor :(
yükleyiciyi yüklerken, proxy sordu, parametreleri ayarlayın - test başarılı oldu, yükleyici indirildi ve kuruldu.
kurulumdan sonra kurulum sırasında girilen proxy parametreleri kaydedilmedi (terminale aktarılmadılar mı?) - Parametreleri tekrar girmek zorunda kaldım.
Terminaldeki proxy testi, 443 açık bağlantı noktasına sahip bir sunucu belirtilirken bile hiçbir durumda geçmedi
okuman...
1. Terminali kurduktan sonra, 290'ı oluşturmak için bir proxy olmadan güncellendi mi? Şu anda yükleyici, 290 değil, yapı 286'yı indiriyor ve dağıtıyor.
2. İleri'yi tıklayıp beklerseniz, hesap da açılmıyor (bu, 290 derlemeniz varsa)?
3. Kullanışlı bir MetaTrader 4 terminaliniz var mı? Proxy içinde iyi çalışıyor mu?
Teşekkür ederim!
1. Terminali kurduktan sonra, 290'ı oluşturmak için bir proxy olmadan güncellendi mi? Şu anda yükleyici, 290 değil, yapı 286'yı indiriyor ve dağıtıyor.
286 kuruldu.
MT5'te - sorunlar:
Bu arada, ilk kurulumlardan bazıları olduğunda, her şey yolunda gitti (kurulum tamamen indirilebildiğinde (~ 7Mb, öyle görünüyor), web yükleyici göründüğünde, sorunlar ortaya çıktı ....
Bana ne yapacağımı söyle?
az önce 290 , (yerel sunucu) üzerinde denendi, protokol gerçek HTTP . Her şey yolunda gibi...
Böyle mi yaptı:
1. Vekiller içeren bir sayfa açtı - Yeni Proxy Listesi.
2. Karşılaştığım ilk adresi kopyaladım - 74.213.166.67:80 (Toronto'da anonim bir Kanada sunucusu olması gerekiyor gibi görünüyor).
3. Terminaldeki proxy ayarları ve test iletişim kutusuna yapıştırın.
4. Protokolün HTTP olacağı belirtildi.
5. Tavandan giriş ve geçiş
6. Yürütülen testler
Sonuç olarak, her şey yolunda (terminal, proxy testinin başarıyla geçtiğini yanıtladı)
not
Girişi kaldırır ve geçerseniz, test yine de başarısız olur...
Soket seçeneklerini denemedim (SOCKS4/SOCKS5), ancak sunucu doğru bir şekilde belirtilmişse ve giriş ve geçiş doldurulmuşsa bunların da çalışması gerektiğini düşünüyorum...
İyi şanlar...
Ayrıca, yetkilendirme için gerçek verilerle listedeki diğer proxy'leri de denedim.
Ara sıra çalışıyor, nedenini bilmiyorum ...
3. Kullanışlı bir MetaTrader 4 terminaliniz var mı? Proxy içinde iyi çalışıyor mu?
pardon cevap vermeyi unutmuşum
dörtlü beklendiği gibi çalışıyor - proxy veya güncellemelerle ilgili herhangi bir sorun yok (sorunun büyük olasılıkla dörtlü açık bağlantı noktamız 443'ten beşte kapalı 1950'ye geçişte olduğunu yazdım).